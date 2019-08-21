Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии ForbesТАСС 14:02
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes. Соответствующий список опубликован в среду на сайте издания.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 18:46, Ашберн
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