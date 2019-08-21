Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии ForbesТАСС 14:02
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes. Соответствующий список опубликован в среду на сайте издания.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 23:21, Ашберн
Шоу-бизнес
Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус
Обновлено в 15:21
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено в 19:21
Экономика
Страховая премия СК «РЕСО-Гарантия» за первое полугодие составила 46,2 млрд рублей
Страховая премия за первое полугодие СК "РЕСО-Гарантия" составила 46,2 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 14:53
Политика
Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»
Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено вчера в 11:03
Кино
Стало известно о новом фильме по роману Стивена Кинга
Очередной роман знаменитого писателя Стивена Кинга получит киноадаптацию.
Обновлено в 23:05
Политика
Джонсон и Меркель выступили против возвращения РФ в G8
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступили против возвращения в России в G8.
Обновлено в 16:05
Наука
У гималайского Озера Скелетов обнаружили кости европейцев
Вокруг гималайского озера Роопкунд обнаружено огромное количество человеческих костей, поэтому у озера есть второе название - Озеро Скелетов.
Обновлено в 06:49
Общество
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Обновлено в 13:56
Происшествия
При крушении вертолета в Греции погиб меценат Михаил Абрамов
В результате крушения частного вертолета Agusta A-109 возле острова Порос в Греции погиб бизнесмен и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов.
Обновлено в 04:02
Политика
Россия не рвется в Совет Европы, заявил Путин
- РИА Новости. Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят видеть в организации, она готова обойтись.
Обновлено в 11:54
Политика
Кравчук рассказал о роли США в отказе Киева от ядерного оружия
Кравчук отметил, что Вашингтон боялся угрозы со стороны Киева, где было 165 ядерных баллистических комплексов, которые были нацелены на Соединенные штаты.
Обновлено в 00:26
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Происшествия
Восьмилетний ребенок угнал машину родителей в Германии
Обновлено в 23:00
Финансы
В Конгрессе США спрогнозировали рост дефицита бюджета до $1 трлн
Дефицит федерального бюджета США в следующем финансовом году увеличится до более чем $1 трлн на фоне бюджетной сделки, достигнутой президентом страны Дональдом Трампом и Конгрессом, передает Associated Press со ссылкой на доклад управления Конгресса США по бюджету (CBO).
Обновлено в 20:52
Киберспорт
В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA
Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выбрали киберспортивные дисциплины, преподавание которых, по их мнению, необходимо ввести в школах.
Обновлено в 23:00
Космос
Технологи из Королева запустили в калужское небо ракету на топливе «карамелька»
Участники чемпионата по ракетостроению готовятся запустить самый большой экземпляр.
Обновлено в 04:26
Политика
В Минске проходит заседание контактной группы по Донбассу
17 июля контактная группа на заседании в Минске согласовала бессрочное перемирие в Донбассе, вступившее в силу 21 июля Заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе проходит в Минске, сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер в Facebook.
Обновлено в 08:42
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Экономика
Как российский президент брал вторую крепость подряд
Финские журналисты привыкли, видимо, задавать вопросы сидя, пока их президенты стоят, поэтому пресс-секретарь российского президента долго оглядывался в поисках финляндской журналистки, спросившей Владимира Путина, почему Россия не соблюдает принципы Совета Европы (она имела в виду протест в Москве), но так никого толком и не обнаружил.
Обновлено в 16:24
Футбол
Леонид Федун: «Шюррле пригласил Цорн. Покупка Тила — моя инициатива»
Плюс некоторые футболисты не имеют возможности выступать в отборе в Лигу Европы — те же Ларссон и Тил.
Обновлено в 10:45
Здоровье
На курском свинокомплексе выявлена африканская чума свиней
Обновлено в 11:51
Экономика
Самые недисциплинированные заемщики МФО - в возрасте 25-30 лет - НАПКА
Почти четверть должников российских микрофинансовых организаций (МФО) с просрочкой более 90 дней находится в возрасте 25-30 лет, это самая большая по численности группа заемщиков с "плохими" долгами, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
Обновлено в 20:16
Политика
Стало известно меню Путина и Ниинистё на ужине в Хельсинки
Рыбу, утку и свежие ягоды отведал президент России Владимир Путин во время ужина с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено в 20:46
Общество
В России могут ввести «первосентябрьский капитал»
Заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести в России «первосентябрьский капитал», сообщает 21 августа RT со ссылкой на соответствующее обращение в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой.
Обновлено в 01:32
Происшествия
В Челябинской области депутат застрелил супругу
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
Двое американских военных погибли в Афганистане
Двое военнослужащих армии США погибли в Афганистане 21 августа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление НАТО.
Обновлено в 17:57
Энергетика
Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»
Президент Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти», заявил первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров.
Обновлено в 09:37
Политика
Суд отклонил иск о снятии Шипулина с довыборов в Госдуму
Свердловский областной суд отклонил иск об отмене регистрации на выборах олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина, передает ТАСС.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Квентин Тарантино впервые станет отцом
Американский режиссер Квентин Тарантино в возрасте 56 лет впервые станет отцом, он и его жена Даниэла ждут ребенка, сообщила пара изданию People.
Обновлено в 21:55