Кино

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии ForbesТАСС 14:02

Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes. Соответствующий список опубликован в среду на сайте издания.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Дуэйн Джонсон возглавил список самых высокооплачиваемых актеров мира

Эхо Москвы22:05

Forbes назвал самого высокооплачиваемого актёра мира

RT на русском14:02

Назван самый высокооплачиваемый актер года

Lenta.ru12:24

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером

РИА Новости14:01

В рейтинге самых высокооплачиваемых киноактеров Forbes сменился лидер

РБК13:56

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

ТАСС14:02

10 самых высокооплачиваемых актеров мира. Рейтинг Forbes

Forbes11:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 23:21, Ашберн
Шоу-бизнес

Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус

Обновлено в 15:21
Происшествия

В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку

Обновлено в 19:21
Экономика

Страховая премия СК «РЕСО-Гарантия» за первое полугодие составила 46,2 млрд рублей

Страховая премия за первое полугодие СК "РЕСО-Гарантия" составила 46,2 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 14:53
Политика

Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»

Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено вчера в 11:03
Кино

Стало известно о новом фильме по роману Стивена Кинга

Очередной роман знаменитого писателя Стивена Кинга получит киноадаптацию.
Обновлено в 23:05
Политика

Джонсон и Меркель выступили против возвращения РФ в G8

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступили против возвращения в России в G8.
Обновлено в 16:05
Наука

У гималайского Озера Скелетов обнаружили кости европейцев

Вокруг гималайского озера Роопкунд обнаружено огромное количество человеческих костей, поэтому у озера есть второе название - Озеро Скелетов.
Обновлено в 06:49
Общество

У Мамаева появились новые проблемы с законом

Обновлено в 13:56
Происшествия

При крушении вертолета в Греции погиб меценат Михаил Абрамов

В результате крушения частного вертолета Agusta A-109 возле острова Порос в Греции погиб бизнесмен и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов.
Обновлено в 04:02
Политика

Россия не рвется в Совет Европы, заявил Путин

- РИА Новости. Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят видеть в организации, она готова обойтись.
Обновлено в 11:54
Политика

Кравчук рассказал о роли США в отказе Киева от ядерного оружия

Кравчук отметил, что Вашингтон боялся угрозы со стороны Киева, где было 165 ядерных баллистических комплексов, которые были нацелены на Соединенные штаты.
Обновлено в 00:26
Армия и оружие

Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Происшествия

Восьмилетний ребенок угнал машину родителей в Германии

Обновлено в 23:00
Финансы

В Конгрессе США спрогнозировали рост дефицита бюджета до $1 трлн

Дефицит федерального бюджета США в следующем финансовом году увеличится до более чем $1 трлн на фоне бюджетной сделки, достигнутой президентом страны Дональдом Трампом и Конгрессом, передает Associated Press со ссылкой на доклад управления Конгресса США по бюджету (CBO).
Обновлено в 20:52
Киберспорт

В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA

Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выбрали киберспортивные дисциплины, преподавание которых, по их мнению, необходимо ввести в школах.
Обновлено в 23:00
Армия и оружие

Пентагон предложил включить все новое оружие России в СНВ-3

Обновлено в 23:17
Космос

Технологи из Королева запустили в калужское небо ракету на топливе «карамелька»

Участники чемпионата по ракетостроению готовятся запустить самый большой экземпляр.
Обновлено в 04:26
Политика

В Минске проходит заседание контактной группы по Донбассу

17 июля контактная группа на заседании в Минске согласовала бессрочное перемирие в Донбассе, вступившее в силу 21 июля Заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе проходит в Минске, сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер в Facebook.
Обновлено в 08:42
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Экономика

Как российский президент брал вторую крепость подряд

Финские журналисты привыкли, видимо, задавать вопросы сидя, пока их президенты стоят, поэтому пресс-секретарь российского президента долго оглядывался в поисках финляндской журналистки, спросившей Владимира Путина, почему Россия не соблюдает принципы Совета Европы (она имела в виду протест в Москве), но так никого толком и не обнаружил.
Обновлено в 16:24
Футбол

Леонид Федун: «Шюррле пригласил Цорн. Покупка Тила — моя инициатива»

Плюс некоторые футболисты не имеют возможности выступать в отборе в Лигу Европы — те же Ларссон и Тил.
Обновлено в 10:45
Здоровье

На курском свинокомплексе выявлена африканская чума свиней

Обновлено в 11:51
Экономика

Самые недисциплинированные заемщики МФО - в возрасте 25-30 лет - НАПКА

Почти четверть должников российских микрофинансовых организаций (МФО) с просрочкой более 90 дней находится в возрасте 25-30 лет, это самая большая по численности группа заемщиков с "плохими" долгами, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
Обновлено в 20:16
Политика

Стало известно меню Путина и Ниинистё на ужине в Хельсинки

Рыбу, утку и свежие ягоды отведал президент России Владимир Путин во время ужина с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено в 20:46
Общество

В России могут ввести «первосентябрьский капитал»

Заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести в России «первосентябрьский капитал», сообщает 21 августа RT со ссылкой на соответствующее обращение в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой.
Обновлено в 01:32
Происшествия

В Челябинской области депутат застрелил супругу

Обновлено в 06:03
Армия и оружие

Двое американских военных погибли в Афганистане

Двое военнослужащих армии США погибли в Афганистане 21 августа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление НАТО.
Обновлено в 17:57
Энергетика

Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»

Президент Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти», заявил первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров.
Обновлено в 09:37
Политика

Суд отклонил иск о снятии Шипулина с довыборов в Госдуму

Свердловский областной суд отклонил иск об отмене регистрации на выборах олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина, передает ТАСС.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес

Квентин Тарантино впервые станет отцом

Американский режиссер Квентин Тарантино в возрасте 56 лет впервые станет отцом, он и его жена Даниэла ждут ребенка, сообщила пара изданию People.
Обновлено в 21:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дуэйн Джонсон
Американский рестлер и киноактёр, известный также под псевдонимом Скала. С 1996 года по 2004 год выступал в World Wrestling Federation/Entertainment. С 2011 года вновь работает в WWE, нерегулярно выступая в основном на бренде Raw. Является восьмикратным чемпионом WWF/E, двукратным чемпионом WCW, двукратным интерконтинентальным чемпионом WWF и пятикратным командным чемпионом WWF. Также является шестым чемпионом Тройной короны и победителем Королевской битвы 2000 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Крис Хемсворт
Австралийский актёр
Австралийский актёр, номинант на премию BAFTA. Наиболее известен по роли Тора в кинематографической вселенной Marvel: «Тор», «Мстители», «Тор 2: Царство тьмы», «Мстители: Эра Альтрона», «Тор: Рагнарёк»￼￼, «Мстители: Война бесконечности»￼￼ и «Мстители: Финал», а также в фильмах «Гонка», «Хижина в лесу», «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»», «В сердце моря» и «Люди в чёрном: Интернэшнл».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное