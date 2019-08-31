Политика
Газета.RuДуда твердо пообещал Зеленскому сохранить санкции против России
Президент Польши Анджей Дуда во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержал продолжение санкционной политики в отношении России. Дуда считает этот способ "самым мирным методом".
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Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Российская газета вчера в 11:29
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 30 августа в 12:54
Армия и оружие
Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей
Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru вчера в 23:18
Политика
«Рособоронэкспорт» сообщил о поставках военной продукции на $8,5 млрд
«Рособоронэкспорт» с начала 2019 года поставил на экспорт продукции военного назначения на $8,5 млрд.
RT на русском 03:37
Политика
Зеленский назвал «Северный поток -2» угрозой для всей Европы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проект "Северный поток - 2" несет опасность для всей Европы, сообщается на официальном сайте главы государства.
Sputnik Литва вчера в 10:00
Происшествия
Неизвестные с ножом напали на прохожих в метро во Франции
18 августа сообщалось, что вооруженный ножом мужчина напал на людей, стоявших на вокзале города Изерлон (Германия), погибли два человека.
Известия вчера в 15:55
Происшествия
Подозреваемая в убийстве сына в Башкирии обращалась в спеццентр из-за семейного конфликта
ТАСС вчера в 15:29
Политика
Новый глава МИД Украины сообщил о задаче «вернуть» Крым
Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в пятницу, 30 августа, сообщил о главных задачах внешнеполитического ведомства страны, среди которых "возвращение" Крыма и "мир на Донбассе".
Аргументы недели 30 августа в 08:30
Космос
Космонавты лишатся «гагаринской традиции» из-за нового скафандра
В конструкции нового скафандра «Сокол-М», впервые представленного на авиасалоне МАКС-2019, не предусмотрена ширинка, из-за чего космонавты не смогут соблюсти традицию, введенную еще со времен Юрия Гагарина.
РБК 29 августа в 09:28
Единоборства
Василий Ломаченко победил Люка Кэмпбелла
В столице Великобритании только что завершился вечер профессионального бокса, в главном поединке которого Василий Ломаченко защитил чемпионские пояса WBA и WВО в легком весе и завоевал вакантный пояс WBC, одержав победу над Люком Кэмпбеллом.
Allboxing.ru вчера в 18:44
Общество
Правила призыва в армию изменились в России
Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.
Известия 03:02
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы родителям о времени прививок от гриппа
Роспотребнадзор дал советы родителям о том, когда лучше всего делать прививки от гриппа детям. Информация опубликована на сайте ведомства.
Известия 01:07
Здоровье
Кого ты лечишь: молодых врачей допускают только в поликлиники
Раньше, отучившись шесть лет, выпускник медицинского вуза обычно шел в интернатуру.
Известия вчера в 17:02
Общество
Ураган Дориан у берегов США усилился до четвертой категории из пяти
Ураган Дориан, который приближается к побережью американского штата Флорида, усилился до четвертой категории (из пяти возможных), сообщает американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.
Коммерсантъ 30 августа в 22:28
Здоровье
Аэробные нагрузки улучшают здоровье сердца и сексуальную жизнь
Американские ученые пришли к выводу, что аэробные нагрузки благоприятно воздействуют на сердечно-сосудистую систему, а также на 23 процента снижают риск развития эректильной дисфункции у мужчин.
iReactor 01:28
Здоровье
Во Владимирской области началось массовое увольнение медсестер
Сразу двенадцать медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы во Владимирской области подали заявления на увольнение, сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача больницы Александра Обидина.
Газета.Ru 30 августа в 13:56
Общество
С 1 сентября россиян ждут правовые изменения
В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
Deita.ru 29 августа в 03:15
Теннис
Рублев обыграл Кирьоса на US Open
В следующем раунде Рублев сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.
Советский спорт 00:56
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Представителей России не пригласили на торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Политика
Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
РИА Новости 30 августа в 11:54
Происшествия
Гонщик «Формулы-2» Юбер погиб в результате аварии на гонке в Бельгии
Гонщик команды Arden француз Антуан Юбер скончался в результате аварии на первой гонке Гран-при Бельгии «Формулы-2».
RT на русском вчера в 13:08
Транспорт
Более 120 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы
В Домодедово 26 рейсов задержано и девять решено отменить. 19 августа в аэропортах Москвы были отменены и задержаны 28 авиарейсов.
Известия вчера в 01:34
Происшествия
В Саратове мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией
В Саратове задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в убийстве двухмесячной дочери с врожденной патологией.
Газета.Ru вчера в 23:57
Общество
Названы регионы России с самыми высокими и низкими зарплатами учителей
Самые большие средние зарплаты получают учителя в Чукотском (96,4 тыс. рублей), Ямало-Ненецком округах (91,3 тыс. рублей) и Москве (89,6 тыс. рублей), соответствующее исследование в преддверии Дня знаний провел «Коммерсантъ».
REGNUM вчера в 08:03
Наука
В Эфиопии нашли череп мужской особи австралопитека
Найденный череп относится к анамским австралопитекам — древнейшему виду австралопитеков из проживавших в древности на Земле.
Дилетант вчера в 10:02
Политика
Меркель рассказала о планах после ухода с поста канцлера
Ангела Меркель рассказала, чем планирует заняться после того, как покинет пост канцлера Германии.
Российская газета вчера в 22:23
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 14:31