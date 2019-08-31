Политика

Газета.RuГазета.RuДуда твердо пообещал Зеленскому сохранить санкции против России

Президент Польши Анджей Дуда во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержал продолжение санкционной политики в отношении России. Дуда считает этот способ "самым мирным методом".
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Президент Польши пообещал Зеленскому санкции против России

URA.Ru08:16

Дуда твердо пообещал Зеленскому сохранить санкции против России

Газета.Ru11:27

Президент Польши пообещал Зеленскому поддерживать антироссийские санкции

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Зеленский: cанкции ЕС против России без выполнения «Минска» могут только расширяться

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Установлен минимальный срок для возврата билета: 72 часа до начала мероприятия.
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Пострадавшую при аварии самолета в Подмосковье девочку прооперировали

Девочка, пострадавшая во время жесткой посадки легкомоторного самолета в подмосковном Минино, перенесла трехчасовую операцию, сообщил представитель Клинской городской больницы в эфире телеканала «Россия 24».
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Константинополь исключил главу «русского экзархата» в Европе

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США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов

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Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха

Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха.
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В МИДе Польши заявили о несоответствии России «исторической правде»

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк рассказал, почему Россия не приглашена на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.
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При нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали

На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.
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Вышинский ответил на вопрос о пытках на Украине

Главный редактор РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский в интервью программе «Центральное телевидение» на телеканале НТВ ответил на вопрос о том, подвергался ли он пыткам во время содержания под стражей на Украине.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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