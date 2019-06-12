Политика

Дуда рассказал об отношениях России и ПольшиRT на русском 15:49

Польский президент Анджей Дуда во время встречи с лидером США Дональдом Трампом рассказал об отношениях России и Польши, отметив, что хотел бы дружбы между двумя странами, при этом американский коллега поддержал развитие отношений Варшавы с Москвой.
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Дуда рассказал об отношениях России и Польши

RT на русском15:49

Трамп заявил, что надеется на улучшение отношений Польши и России

Московский Комсомолец15:33

Дуда хотел бы, чтобы Россия была другом Польши

РИА Новости15:11

США рассчитывают в ближайшее время отменить визовый режим для граждан Польши

ТАСС16:10

Дуда сказал, в чем поляки превосходят россиян

Взгляд.ру15:28

Трамп понадеялся на хорошие отношения России и Польши

Газета.Ru16:20

Трамп заявил о возможной отмене визового режима для Польши

News.ru15:59
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Происшествия

Алексея Навального отпустили из полиции

Обновлено в 15:45
Происшествия

В Севастополе спасение унесенного потоком воды ребенка попало на видео

Обновлено в 10:19
Происшествия

Музыкант группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому

Белорусские следователи выясняют обстоятельства избиения в Минске Руслана Владыко — известного музыканта, участвовавшего в белорусской рок-группе «Ляпис Трубецкой» и являющегося сейчас гитаристом группы Trubetskoy, сообщил РИА Новости в среду официальный представитель Следственного комитета страны Сергей Кабакович.
Обновлено в 15:50
Армия и оружие

Украинские военные вплотную подошли к Донецку

Украинские силовики вплотную подошли к Донецку, заявил в эфире радиостанции "Армия FM" официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий.
Обновлено в 12:55
Происшествия

В России могут расширить перечень признаков опьянения водителей

Предлагается пополнить перечень признаков алкогольного и наркотического опьянения двумя критериями, сообщает РБК.
Обновлено в 05:27
Политика

Вопрос закрыт: Эрдоган о закупке Турцией С-400

Турция уже закупила зенитные ракетные системы С-400 Президент Турции Тайип Эрдоган в среду объявил вопрос о закупке зенитных ракетных систем С-400 закрытым.
Обновлено в 14:57
Общество

Более 5 млн человек приняли участие в праздновании Дня России

Обновлено в 16:03
Происшествия

Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева

В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.
Обновлено в 15:12
Происшествия

После стрельбы во Владикавказе возбудили уголовные дела

Два уголовных дела возбуждены после стрельбы во Владикавказе, сообщила журналистам пресс-служба МВД по Северной Осетии.
Обновлено в 16:04
Армия и оружие

Stern назвал «оружием конца света» новую противоракету России ПРС-1М

«ПРС-1М —настоящее оружие конца света, которое можно использовать только в войне, которая разрушает мир», — отметил автор статьи.
Обновлено в 11:26
Происшествия

Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой

Заместитель главы общественной палаты Раменского района Евгения Исаенковой, убитая в Подмосковье в начале мая, была ВИЧ-инфицирована.
Обновлено вчера в 12:19
Политика

Микрофоны Трампа и Дуды на пресс-конференции паук связал паутиной

«Есть что-то символическое в паутине, которая связывает Трампа и Дуду во время этой совместной пресс-конференции», – пошутил один из пользователей Сети.
Обновлено в 15:52
Политика

Трамп предупредил Германию о санкциях против «Северного потока-2»

США рассматривают возможность ввести санкции для блокировки строительства газопровода «Северный поток-2», заявил президент Дональд Трамп по итогам встречи с главой Польши Анджеем Дудой.
Обновлено в 15:58
Происшествия

Состояние Алибасова остается тяжелым

Обновлено в 07:35
Происшествия

Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве

Обновлено в 14:03
Авто

Владелец Lada Vesta отсудил у АвтоВАЗа 1,3 миллиона рублей

Житель Саратова подал в суд на АвтоВАЗ, чтобы разорвать договор купли-продажи на постоянно ломающийся автомобиль Lada Vesta, а также взыскать его стоимость и неустойку.
Обновлено в 01:27
Гаджеты

IPhone XR 2019 будет самым автономным смартфоном Apple

Актуальная версия iPhone XR уже выделилась не раз в разных тестах на автономность, показав большое время работы на одной подзарядке.
Обновлено в 12:28
Политика

Глава Дагестана прокомментировал снос знака на границе с Чечней

Обновлено вчера в 17:44
Происшествия

Почти вся Абхазия осталась без электричества

Почти вся территория Абхазии осталась без электричества в результате попадания молнии в высоковольтную линию (ВЛ) в Ачигваре.
Обновлено в 14:03
Наука

Ожидающий награды мозг предсказал симптомы биполярного расстройства

Разумеется, работу системы вознаграждения можно оценить объективно по тому, как мозг на награду реагирует — и, соответственно, по этому же вероятнее всего можно предсказать и риск развития определенного психического расстройства.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности

Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 10:33
Общество

На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым

На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
Обновлено в 08:38
Футбол

СМИ анонсировали переход нападающего «Ромы» в «Спартак»

Аргентинский нападающий Эсекиэль Понсе близок к переходу в московский «Спартак», передает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 14:48
Общество

Скончался журналист Андрей Петров

В среду, 12 мая, не стало журналиста Андрея Петрова, говорится на официальном сайте Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Обновлено в 10:59
Политика

Путин побывал на месте новых археологических раскопок в Кремле

Президент России Владимир Путин посетил место новых археологических раскопок на территории московского Кремля.
Обновлено в 10:52
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Наука

Физики не смогли объяснить прозрачность Солнца ошибками теории

Физики из США и Франции получили сильно ионизированную плазму никеля и хрома, разогрев эти металлы с помощью мощного рентгеновского лазера, а затем измерили ее прозрачность.
Обновлено вчера в 10:43
Политика

Афганистан в 2018 году был признан самой опасной страной мира

По итогам исследования, самой неблагоприятной страной для жизни в 2018 году стал Афганистан.
Обновлено в 11:26
Гаджеты

Первые устройства с USB4 появятся в следующем году

Первые устройства с USB4 появятся в следующем году. Через него можно будет предавать информацию со скоростью до 40 Гб/с.
Обновлено в 12:21
Общество

Николай Дроздов уходит из программы «В мире животных»

Обновлено вчера в 14:34
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