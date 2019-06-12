Политика
Дуда рассказал об отношениях России и ПольшиRT на русском 15:49
Польский президент Анджей Дуда во время встречи с лидером США Дональдом Трампом рассказал об отношениях России и Польши, отметив, что хотел бы дружбы между двумя странами, при этом американский коллега поддержал развитие отношений Варшавы с Москвой.
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Происшествия
Алексея Навального отпустили из полиции
Обновлено в 15:45
Происшествия
Музыкант группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому
Белорусские следователи выясняют обстоятельства избиения в Минске Руслана Владыко — известного музыканта, участвовавшего в белорусской рок-группе «Ляпис Трубецкой» и являющегося сейчас гитаристом группы Trubetskoy, сообщил РИА Новости в среду официальный представитель Следственного комитета страны Сергей Кабакович.
Обновлено в 15:50
Армия и оружие
Украинские военные вплотную подошли к Донецку
Украинские силовики вплотную подошли к Донецку, заявил в эфире радиостанции "Армия FM" официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий.
Обновлено в 12:55
Происшествия
В России могут расширить перечень признаков опьянения водителей
Предлагается пополнить перечень признаков алкогольного и наркотического опьянения двумя критериями, сообщает РБК.
Обновлено в 05:27
Политика
Вопрос закрыт: Эрдоган о закупке Турцией С-400
Турция уже закупила зенитные ракетные системы С-400 Президент Турции Тайип Эрдоган в среду объявил вопрос о закупке зенитных ракетных систем С-400 закрытым.
Обновлено в 14:57
Происшествия
Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.
Обновлено в 15:12
Происшествия
После стрельбы во Владикавказе возбудили уголовные дела
Два уголовных дела возбуждены после стрельбы во Владикавказе, сообщила журналистам пресс-служба МВД по Северной Осетии.
Обновлено в 16:04
Армия и оружие
Stern назвал «оружием конца света» новую противоракету России ПРС-1М
«ПРС-1М —настоящее оружие конца света, которое можно использовать только в войне, которая разрушает мир», — отметил автор статьи.
Обновлено в 11:26
Происшествия
Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой
Заместитель главы общественной палаты Раменского района Евгения Исаенковой, убитая в Подмосковье в начале мая, была ВИЧ-инфицирована.
Обновлено вчера в 12:19
Политика
Микрофоны Трампа и Дуды на пресс-конференции паук связал паутиной
«Есть что-то символическое в паутине, которая связывает Трампа и Дуду во время этой совместной пресс-конференции», – пошутил один из пользователей Сети.
Обновлено в 15:52
Политика
Трамп предупредил Германию о санкциях против «Северного потока-2»
США рассматривают возможность ввести санкции для блокировки строительства газопровода «Северный поток-2», заявил президент Дональд Трамп по итогам встречи с главой Польши Анджеем Дудой.
Обновлено в 15:58
Происшествия
Состояние Алибасова остается тяжелым
Обновлено в 07:35
Авто
Владелец Lada Vesta отсудил у АвтоВАЗа 1,3 миллиона рублей
Житель Саратова подал в суд на АвтоВАЗ, чтобы разорвать договор купли-продажи на постоянно ломающийся автомобиль Lada Vesta, а также взыскать его стоимость и неустойку.
Обновлено в 01:27
Гаджеты
IPhone XR 2019 будет самым автономным смартфоном Apple
Актуальная версия iPhone XR уже выделилась не раз в разных тестах на автономность, показав большое время работы на одной подзарядке.
Обновлено в 12:28
Политика
Глава Дагестана прокомментировал снос знака на границе с Чечней
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия
Почти вся Абхазия осталась без электричества
Почти вся территория Абхазии осталась без электричества в результате попадания молнии в высоковольтную линию (ВЛ) в Ачигваре.
Обновлено в 14:03
Наука
Ожидающий награды мозг предсказал симптомы биполярного расстройства
Разумеется, работу системы вознаграждения можно оценить объективно по тому, как мозг на награду реагирует — и, соответственно, по этому же вероятнее всего можно предсказать и риск развития определенного психического расстройства.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности
Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 10:33
Общество
На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым
На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
Обновлено в 08:38
Футбол
СМИ анонсировали переход нападающего «Ромы» в «Спартак»
Аргентинский нападающий Эсекиэль Понсе близок к переходу в московский «Спартак», передает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 14:48
Общество
Скончался журналист Андрей Петров
В среду, 12 мая, не стало журналиста Андрея Петрова, говорится на официальном сайте Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Обновлено в 10:59
Политика
Путин побывал на месте новых археологических раскопок в Кремле
Президент России Владимир Путин посетил место новых археологических раскопок на территории московского Кремля.
Обновлено в 10:52
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Наука
Физики не смогли объяснить прозрачность Солнца ошибками теории
Физики из США и Франции получили сильно ионизированную плазму никеля и хрома, разогрев эти металлы с помощью мощного рентгеновского лазера, а затем измерили ее прозрачность.
Обновлено вчера в 10:43
Политика
Афганистан в 2018 году был признан самой опасной страной мира
По итогам исследования, самой неблагоприятной страной для жизни в 2018 году стал Афганистан.
Обновлено в 11:26
Гаджеты
Первые устройства с USB4 появятся в следующем году
Первые устройства с USB4 появятся в следующем году. Через него можно будет предавать информацию со скоростью до 40 Гб/с.
Обновлено в 12:21
Общество
Николай Дроздов уходит из программы «В мире животных»
Обновлено вчера в 14:34