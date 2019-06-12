Дуда рассказал об отношениях России и ПольшиRT на русском 15:49

Польский президент Анджей Дуда во время встречи с лидером США Дональдом Трампом рассказал об отношениях России и Польши, отметив, что хотел бы дружбы между двумя странами, при этом американский коллега поддержал развитие отношений Варшавы с Москвой.

Дуда рассказал об отношениях России и Польши

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