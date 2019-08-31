Президент Польши Анджей Дуда на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским выступил за сохранение введённых в отношении России санкций.

Дуда на встрече с Зеленским призвал сохранить санкции против России

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