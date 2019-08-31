Политика
RT на русскомДуда на встрече с Зеленским призвал сохранить санкции против России
Президент Польши Анджей Дуда на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским выступил за сохранение введённых в отношении России санкций.
Читать в источнике
Оценить36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 12:22, Вашингтон
Происшествия
В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском
Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском.
Ведомости 06:07
Политика
ЦИК обвинила AP в пропаганде после выхода интервью с Памфиловой
Как отмечает ЦИК, на сайте AP вышло не заявленное видеоинтервью с Памфиловой, а авторский материал корреспондента, который содержит «оценочную, политизированную трактовку заявленной темы».
РБК 08:22
Космос
Робот «Федор» пожаловался на «угрозы» российского космонавта на МКС
Первый российский человекоподобный робот «Федор» пожаловался на работающего на МКС российского космонавта Алексея Овчинина.
Мойка78 10:29
Армия и оружие
Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета 07:44
Общество
Уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре достиг 696 см
«По данным Управления ГОЧС администрации города на утро 29 августа, уровень воды в реке Амур составляет 696 см (тенденция: подъём на 10 см)», — сообщили в администрации.
RT на русском 28 августа в 20:59
Экономика
Росстат сообщил о росте реального размера пенсии
Реальный размер средней ежемесячной пенсии в России в июле 2019 года увеличился на 1,4% по сравнению с июлем 2018 года (с поправкой на инфляцию).
Вести.Ru вчера в 09:15
Политика
Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети
Президент России Владимир Путин не согласился со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о самой красивой в мире мечети.
РИА Новости 07:31
Политика
Польша, США и Украина подписали газовое соглашение
В Варшаве 31 августа подписано трехстороннее соглашение Польши, Украины и США о «сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа».
Ридус 10:58
Политика
Зеленский назвал «Северный поток-2» угрозой всей Европе
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу обсудил со своим польским коллегой Анджеем Дудой ситуацию в связи со строительством трубопровода «Северный поток-2».
РБК 08:20
Футбол
«Ростов» обыграл «Локомотив» и стал лидером Премьер-лиги
В одном из центральных матчей восьмого тура чемпионата России "Локомотив" неожиданно уступил на своем поле "Ростову" - 1:2. Благодаря победе дончане возглавили таблицу РПЛ с 17-ю очками.
Российская газета 12:06
Происшествия
В Лионе неизвестные напали с ножом и шампуром на прохожих
В лионском районе Вильурбан у станции метро Лоран-Боневуа в 15:25 (по московскому времени) двое неизвестных с ножом и шампуром для мяса напали на прохожих.
Коммерсантъ 12:14
Единоборства
Многое на кону: Александр Поветкин в Лондоне проведет бой с Хьюи Фьюри
РИА Новости вчера в 17:31
Футбол
«Зенит» арендовал защитника «Порту» Осорио
«Зенит» и «Порту» достигли соглашения о переходе защитника Йордана Осорио на правах аренды.
Спорт-Экспресс 12:02
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом
Ничего особенного – многие наверняка скажут, увидев фотографии Аллы Пугачевой. Артистка всего-навсего показала свои стройные ноги.
Регион online 10:59
Шоу-бизнес
Ирина Шейк поразила фанатов фото в нижнем белье
Очередная дива продемонстрировала в Инстаграм свои прелести в нижнем белье. На этот раз фигурой блеснула Ирина Шейк.
ToDay News Ufa вчера в 19:10
Шоу-бизнес
52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике
На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.
StarHit.ru 12:01
Технологии
«Китайский Uber» запустит беспилотное такси
Известия 01:10
Политика
Продавщица мороженого на МАКС объяснила вторую встречу с Путиным
Продавшая Владимиру Путину мороженое на Международном авиационно-космическом салоне девушка Екатерина Сафронова рассказала о встрече с президентом и объяснила, почему Путин подошел к ней второй раз.
РИА Новости 08:12
Общество
Подросток с 57 размером ноги попал в Книгу рекордов Гиннесса
РИА Новости 10:40
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
Политика
Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы
Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
Вести.Ru 04:48
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Брайтон»
«Манчестер Сити» и «Брайтон» встретились в рамках четвёртого тура АПЛ.
Евро-футбол.ру 11:55
Шоу-бизнес
Ксения Собчак растит сына как принца
Малыш Платон, которому в ноябре исполнится три года, ни в чем не знает отказа. Ксения Собчак - успешная телеведущая и счастливая мама.
Комсомольская правда 08:05
Футбол
«Факел» разгромил «Текстильщик»
«Факел» в гостях разгромил «Текстильщик» в матче 11-го тура первенства ФНЛ.
Sportbox.RU 11:55
Экономика
Россиянам хотят разрешить выкупать свои долги у банков
Поправки в законы о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ) и «О микрофинансовой деятельности» обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Известия вчера в 03:56