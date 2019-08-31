Политика

RT на русскомRT на русскомДуда на встрече с Зеленским призвал сохранить санкции против России

Президент Польши Анджей Дуда на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским выступил за сохранение введённых в отношении России санкций.
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Дуда твердо пообещал Зеленскому сохранить санкции против России

Газета.Ru11:27

Президент Польши выступил за сохранение санкций против России

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RT на русском07:41

Президент Польши пообещал Зеленскому поддерживать антироссийские санкции

РИА Новости07:38

Президент Польши пообещал Зеленскому санкции против России

URA.Ru08:16
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На Венецианском фестивале состоялась премьера фильма «Джокер»

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Гонщик Юбер скончался после аварии на трассе «Формулы» в Бельгии

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Зеленский осудил Богдана за поездку в Сан-Тропе в День независимости

Президент Украины Владимир Зеленский осудил главу своего офиса Андрея Богдана за поездку в Сан-Тропе в в День независимости Украины.
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С 1 сентября россиян ждут правовые изменения

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Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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