Политика
RT на русскомДуда на встрече с Зеленским призвал сохранить санкции против России
Президент Польши Анджей Дуда на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским выступил за сохранение введённых в отношении России санкций.
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Политика
Коммунисты собрались у штаба Бортко и обзывают его предателем
Сторонники КПРФ пришли к офису теперь уже бывшего кандидата на Большой Морской улице с флагами партии и плакатами, на которых написано "Коммунисты не сдаются" и "Бортко предатель".
Народные новости 13:32
Происшествия
При падении вертолёта в Подмосковье погибли два человека
В результате падения вертолёта в Клязьминское водохранилище в Московской области погибли два человека.
RT на русском 15:03
Космос
Последние открытия ученых подтверждают теории о внеземных формах жизни
Новые открытия подтверждают теории о внеземных формах жизни, а также вызывают тревогу у многих экспертов, не знающих, какими окажутся разумные существа из космоса.
OAnews 02:55
Религия
Константинополь исключил главу «русского экзархата» в Европе
Глава "русского экзархата" в Западной Европе архиепископ Иоанн (Реннето) "освобожден от заботы о приходах русской традиции" и больше не является иерархом Константинопольской церкви, передает "Интерфакс".
РЕН ТВ 17:50
Общество
В США умер создатель «Черного плаща» и «Смурфиков» Гордон Брэссак
Один из сценаристов многосерийных американских мультфильмов "Пинки и Брейн", "Черный Плащ" и "Смурфики" Гордон Брэссак умер на 69-м году жизни, сообщил его сын Джеймс Брэссак в инстаграме.
Интерфакс вчера в 23:55
Происшествия
Пять человек погибли в результате стрельбы в Техасе
По последним данным, пять человек погибли в результате стрельбы в американском городе Одесса.
Российская газета 19:15
Происшествия
Мать пропавшего в Башкирии ребёнка задержана по подозрению в убийстве
Мать найденного мёртвым ребёнка, который ранее пропал из колыбели, задержана по подозрению в убийстве.
RT на русском 02:37
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной не состоится 30 августа
Москва и Киев не проведут обмен заключенными в пятницу, 30 августа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Службы безопасности Украины (СБУ) Елену Гитлянскую.
Общественное телевидение России вчера в 05:06
Происшествия
В Саратове мужчина втайне от жены зарезал родившуюся с патологией дочь
Житель Саратова задержан по подозрению в том, что зарезал двухмесячную дочь, имевшую врожденную патологию, сообщило областное управление СК.
РИА Новости 14:07
Происшествия
Гонщик Юбер скончался после аварии на трассе «Формулы» в Бельгии
Французский гонщик Антуан Юбер скончался в возрасте 22 лет в результате аварии во время соревнований серии "Формулы-2" в Бельгии.
Российская газета 13:22
Единоборства
Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей
Поветкин прессинговал оппонента и был немного точнее. Фьюри сбивал атаки россиянина клинчами, а сам в основном атаковал прямыми ударами.
Российская газета 17:46
Политика
Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов.
РБК 16:36
Политика
Зеленский осудил Богдана за поездку в Сан-Тропе в День независимости
Президент Украины Владимир Зеленский осудил главу своего офиса Андрея Богдана за поездку в Сан-Тропе в в День независимости Украины.
Газета.Ru 15:25
Общество
С 1 сентября россиян ждут правовые изменения
В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
Deita.ru 29 августа в 03:15
Политика
Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети
Президент России Владимир Путин не согласился со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о самой красивой в мире мечети.
РИА Новости 07:31
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском 14:31
Футбол
«Барселона» упустила победу в матче с «Осасуной»
Чемпионат 12:54
Общество
Концепцию арт-парка выберут в апреле 2020 года
Желание Смольного провести международный конкурс на концепцию арт-парка уже вызвало неоднозначную реакцию городского архитектурного сообщества.
КП - Санкт-Петербург 09:53
Кино
Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.
Газета.Ru 10:55
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
Футбол
Неймар не покинет «ПСЖ» в текущее трансферное окно
Стало известно, какое будущее ждет Неймара в "ПСЖ", передает RMC Sport.
Газета.Ru 19:50
Происшествия
При жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье погиб пилот
В самолете были пилот и 12-летняя девочка. Ребенок получил ранения, ее осматривают врачи. Причина жесткой посадки пока не установлена.
Коммерсантъ 06:50
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 11:38
Финансы
Всемирный банк выделит $1,5 млрд Пакистану
По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, представитель Всемирного банка сообщил пакистанскому министру, что в текущем финансовом году Исламабад получит 1,5 миллиарда долларов льготных кредитов в рамках действующей программы сотрудничества.
REGNUM 06:21
Политика
МИД отреагировал на ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Грузия своими действиями намеренно нагнетает напряженность на границе с Южной Осетией.
Газета.Ru вчера в 21:00
Здоровье
Вице-премьер России Татьяна Голикова побывала в челябинской больнице
Красная весна 13:36
Политика
США, Украина и Польша подписали газовое соглашение
В подписанном соглашении говорится о сотрудничестве "в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского сжиженного газа, а также развития газовых коннекторов в регионе".
РИА Новости 13:00