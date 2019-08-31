Политика
RT на русскомДуда на встрече с Зеленским призвал сохранить санкции против России
Президент Польши Анджей Дуда на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским выступил за сохранение введённых в отношении России санкций.
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Политика
США, Украина и Польша подписали газовое соглашение
В подписанном соглашении говорится о сотрудничестве "в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского сжиженного газа, а также развития газовых коннекторов в регионе".
РИА Новости 13:00
Политика
США намерены потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Следующим шагом главы Белого дома Дональда Трампа во все более масштабной торговой войне с Пекином могут стать финансовые претензии по китайским облигациям, выпущенным в императорский период правления в Китае, а также времен Китайской республики – пишет американское информационное агентство Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 15:19
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом
Ничего особенного – многие наверняка скажут, увидев фотографии Аллы Пугачевой. Артистка всего-навсего показала свои стройные ноги.
Регион online 10:59
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском 14:31
Происшествия
При падении вертолёта в Подмосковье погибли два человека
В результате падения вертолёта в Клязьминское водохранилище в Московской области погибли два человека.
RT на русском 15:03
Гаджеты
Apple бесплатно заменит дисплей в Watch Series 2 и Series 3
Apple объявила об открытии программы по бесплатной замене и ремонту дисплеев в некоторых моделях Apple Watch Series 2 и Series 3. Apple признала, что на закругленных краях дисплея часов могут появляться специфические трещины.
The GEEK 11:59
Политика
Кадыров рассказал о встрече с Путиным
Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 12:35
Общество
Метеорологи сообщили об опасном усилении урагана «Дориан»
Метеорологи сообщили об усилении до четвёртой степени из пяти возможных урагана «Дориан», который сейчас находится в 645 км от Багамских островов в Атлантическом океане.
RT на русском вчера в 21:37
Политика
В Донецке открыли памятник Захарченко
Бюст первому главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыли в Донецке на аллее героев в годовщину его гибели, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 03:56
Происшествия
Убийцу Роберта Кеннеди ранили ножом в тюрьме
РИА Новости 03:49
Футбол
Селюк считает, что Сулейманов мог бы заиграть в «Барселоне»
Футбольный функционер Дмитрий Селюк выразил мнение, что нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов мог бы заиграть в «Барселоне».
Матч ТВ 15:24
Происшествия
В Норвегии потерпел крушение вертолет
Вертолёт, на борту которого находились шесть человек, потерпел крушение в Норвегии.
REGNUM 13:28
Единоборства
Хорхе Линарес: Кэмпбелл может победить Ломаченко за счет длины рук
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Хорхе Линарес, встречавшийся с обоими участниками субботнего поединка за титулы WBA, WBO и WBC в легком весе между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом, полагает, что Ломаченко является в этом бою фаворитом, но и у Кэмпбелла при определенных условиях есть шансы на победу.
Allboxing.ru вчера в 04:08
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 11:38
Происшествия
Французский гонщик Формулы-2 Антуан Юбер скончался в результате аварии
Французский гонщик команды Arden International Антуан Юбер скончался в результате аварии, которая произошла на втором круге первой гонки девятого этапа Формулы-2 – Гран-при Бельгии.
Вести.Ru 13:20
Театры
Студия театрального искусства Женовача отметит 15-летний юбилей
Культуромания 09:34
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК вчера в 12:54
Происшествия
Сестра убитого в Башкирии годовалого мальчика рассказала о его гибели
Пятилетняя дочь Юлии Хабировой, признавшейся в убийстве годовалого сына, рассказала психологам об обстоятельствах трагедии.
Известия 08:59
Политика
Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
РИА Новости вчера в 11:54
Общество
Умер сценарист мультфильмов «Черный плащ» и «Смурфики» Гордон Брэссак
В возрасте 68 лет умер сценарист Гордон Брэссак, известный благодаря таким мультсериалам, как «Пинки и Брейн», «Черный плащ», «озорные антимашки» и другие.
REGNUM 08:51
Авто
Что нельзя делать, если запотели окна? Главная ошибка водителей
Вы же помните, что с рециркуляцией стекла порой запотевают даже тогда, когда на улице нет дождя.
За рулем 03:06
Политика
Медведчук приехал в «Лефортово» к украинским заключенным
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук прибыл в Москву, он приехал в СИЗО «Лефортово», где содержатся украинские граждане.
РБК вчера в 08:07
Технологии
Reuters узнал о планах Telegram скрывать номера пользователей ото всех
В одном из ближайших обновлений мессенджера Telegram появится возможность скрыть свой номер телефона даже от тех, кто внес его в список контактов, пишет Reuters со ссылкой на источник.
РБК 05:53
Происшествия
Пострадавшая при посадке самолета в Подмосковье девочка прооперирована
Девочка, которая пострадала в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в подмосковном Митино, перенесла трехчасовую операцию.
Российская газета 12:48
Футбол
Защитник клуба РПЛ дважды спас пустые ворота
В дополнительное время встречи при счете 2:1 в пользу «Ростова» Чернов дважды вступил в игру и отбил мяч, летевший в пустые ворота.
Lenta.ru 14:48
Политика
Токио заявил протест Сеулу из-за посещения депутатами спорных островов
Правительство Японии заявило протест Южной Корее после посещения депутатами республики островов Такэсима (Токто) в Японском море.
Известия 02:41
Футбол
«Ливерпуль» крупно обыграл «Бернли»
В матче 4-го тура Английской Премьер-лиги «Бернли» потерпел домашнее поражение от «Ливерпуля» — 0:3. Счет в матче был открыт на 33-й минуте.
LiveSport.ru 14:45
Шоу-бизнес
52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике
На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.
StarHit.ru 12:01