Политика

RT на русскомRT на русскомДуда на встрече с Зеленским призвал сохранить санкции против России

Президент Польши Анджей Дуда на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским выступил за сохранение введённых в отношении России санкций.
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Президент Польши пообещал Зеленскому санкции против России

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