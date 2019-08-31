Политика
RT на русскомДуда на встрече с Зеленским призвал сохранить санкции против России
Президент Польши Анджей Дуда на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским выступил за сохранение введённых в отношении России санкций.
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Происшествия
Собака загрызла годовалого ребенка под Волгоградом
Годовалый ребенок погиб от укусов напавшей на него собаки в Нехаевском районе Волгоградской области, начата доследственная проверка.
Известия 10:42
Происшествия
Впавшую в кому россиянку перевезли из Турции в Москву
Тяжелобольную 19-летнюю россиянку, госпитализированную в турецкой Аланье, перевезли в Москву для дальнейшего лечения.
Известия вчера в 07:53
Здоровье
Специалисты объяснили, как мыть посуду без риска для здоровья
Специалисты рассказали о нередко допускаемых нарушениях и объяснили, как нужно мыть посуду, чтобы обойтись без риска для здоровья.В первую очередь нужно учесть то, как человек занимается процессом очищения утвари, поскольку неправильная поза может привести к серьёзным проблемам с позвоночником.
Актуальные Новости 14:07
Армия и оружие
Власти Венесуэлы сообщили о предотвращенных терактах
Власти Венесуэлы смогли предотвратить теракты у здания суда и отделений Сил специального назначения.
ТАСС 16:50
Происшествия
На севере Норвегии разбился вертолет
Вертолет потерпел крушение у города Альта в одном из фьордов на самом севере Норвегии, количество пострадавших и погибших уточняется, сообщил спасательный центр северной Норвегии в Twitter.
РИА Новости 12:33
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском 29 августа в 23:28
Общество
Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года
С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Кино
Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Сообщалось, что новый фильм американского режиссера в день премьеры в России и странах СНГ собрал рекордные 125 млн рублей.
Известия 14:50
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
Общество
Ураган Дориан у берегов США усилился до четвертой категории из пяти
Ураган Дориан, который приближается к побережью американского штата Флорида, усилился до четвертой категории (из пяти возможных), сообщает американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.
Коммерсантъ вчера в 22:28
Армия и оружие
Минобороны РФ выпустило ракету «Калибр» в Черном море
«Совершенно секретно»: Экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочек» проекта 21631 «Буян-М» Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России впервые в истории выпустил крылатую ракету «Калибр».
Совершенно секретно вчера в 06:00
Происшествия
Сестра убитого в Башкирии годовалого мальчика рассказала о его гибели
Пятилетняя дочь Юлии Хабировой, признавшейся в убийстве годовалого сына, рассказала психологам об обстоятельствах трагедии.
Известия 08:59
Футбол
Футболисты «Риу Аве» обыграли «Спортинг» в чемпионате Португалии
"Спортинг" на своем поле уступил "Риу Аве" в матче четвертого тура чемпионата Португалии по футболу.
РИА Новости 16:33
Происшествия
Гонщик «Формулы-2» Юбер погиб в результате аварии на гонке в Бельгии
Гонщик команды Arden француз Антуан Юбер скончался в результате аварии на первой гонке Гран-при Бельгии «Формулы-2».
RT на русском 13:08
Шоу-бизнес
Дмитрий Нагиев трогательно поздравил сына Кирилла с 30-летием
Накануне наследнику артиста исполнилось 30 лет, а с юбилеем его трогательно поздравил и Дмитрий Нагиев.
Дни24 12:58
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском 14:31
Теннис
Елена Остапенко покидает Открытый чемпионат США
GoTennis.ru 14:57
Происшествия
Пострадавшая при аварии самолета в Подмосковье девочка прооперирована
Девочка, пострадавшая в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в подмосковном Минино, прооперирована, передает «Интерфакс».
МИР 24 13:01
Космос
Российский космонавт с трудом включил робота Федора на МКС
Российский космонавт Алексей Овчинин столкнулся с трудностями при попытке включить его, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию переговоров космонавтов со специалистами Центра управления полетами (ЦУП), которую ведет НАСА.
Дождь вчера в 13:54
Шоу-бизнес
Юлия Меньшова показала, как отпраздновала 50-летие
Юлия Меньшова показала, как отпраздновала 50-летие Напомним, что Юлия Меньшова родилась 28 июля 1969 года в Москве в семье кинорежиссера Владимира Меньшова и актрисы Веры Алентовой.
Вокруг ТВ 11:00
Культура
Американский актер Ричард Гир празднует свое 70-летие
В последний день лета звезда Голливуда Ричард Гир празднует свой 70-й День рождения.
Gazeta.SPb 16:49
Общество
Уровень воды в Амуре превысил опасную отметку
Уровень воды в реке Амур за сутки поднялся еще на 19 см - до 727 см, что превышает опасную для Комсомольска-на-Амуре отметку, сообщила городская администрация.
ТАСС 11:04
Политика
Зеленский пожаловался на запрет ездить на работу на велосипеде
Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы ездить на работу на велосипеде, но не делает этого из соображений безопасности.
Телеканал 360° 16:42
Технологии
Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter
Пользователи Twitter из нескольких стран столкнулись со сбоем в работе сервиса. Об этом сообщается на сайте Downdetector.
RT на русском 13:41
Политика
Зеленский назвал «Северный поток – 2» угрозой всей Европе
Украинский лидер Владимир Зеленский назвал строительство газопровода «Северный поток – 2» неприемлемым.
Известия 09:09
Общество
Участников шествия в центре Москвы обхитрили
Московский Комсомолец 15:23
Наука
Скорость вымирания растений на планете выросла в 350 раз
После публикации отчета ООН о количестве вымерших видов растений (571 вид за исследуемый период), эксперты отметили высокую скорость исчезновения растений с нашей планеты.
RuNews24.ru 28 августа в 02:36