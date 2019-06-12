Президент Польши назвал преимущество поляков над русскимиLenta.ru вчера в 16:56

Президент Польши Анджей Дуда считает, что поляки более храбрые, чем русские. Слова политика передает «Интерфакс».

Происшествия В Екатеринбурге покончил с собой полковник МВД из Москвы В екатеринбургской гостинице Marins Park Hotel покончил с собой полковник полиции, который прибыл в город для проведения инспекторской проверки в управлении на транспорте МВД РФ по УрФО.

Политика Совет США по географическим названиям переименовал Киев Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия Киева.

Экономика Чубайс предложил ввести углеродный налог Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, чтобы простимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.

Происшествия На месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка, пишут СМИ "Жители станицы Кущевской хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото, сделанном 04.06.2019 года на месте происшествия именно Сергей Викторович Цапок", - говорится в тексте заявления.

Армия и оружие Израильские военные перехватили ракету из сектора Газа Всего за сутки (5 мая) по территории Израиля из сектора Газа было выпущено 430 ракет. Один человек погиб, еще несколько получили ранения.

Здоровье Кишечная палочка найдена в сыре производителя из Владивостока «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора при проведении исследований пробы от партии сыра «Сулугуни» производителя из Владивостока выявила бактерии группы кишечной палочки.

Происшествия 26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".

Происшествия Полиция признала слова «Иван Голунов» антиправительственным лозунгом В документе, который написал участковый в звании старший лейтенант, говорится, что гражданка «выкрикивала антиправительственные лозунги «Иван Голунов», привлекая внимание граждан и средств массовой информации».

Общество Россияне назвали любимые мультфильмы Знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" возглавил тройку самых любимых мультипликационных фильмов россиян, на втором месте - "Каникулы в Простоквашино", на третьем - "Маша и медведь", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Футбол «Реал» обновил личный рекорд по тратам в одно трансферное окно «Реал» обновил личный рекорд по тратам на подписание игроков в отдельно взятое трансферное окно.

Происшествия Вратарь сборной России Лунев извинился за дебош во Внуково Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев принес извинения сотрудникам аэропорта Внуково и представителям авиакомпании «России».

Происшествия В России могут расширить перечень признаков опьянения водителей Предлагается пополнить перечень признаков алкогольного и наркотического опьянения двумя критериями, сообщает РБК.

Экономика Однокурсник Мазепина выкупит 10% «Уралкалия» у Сбербанка Кипрская Rinsoco Trading Дмитрия Лобяка (однокурсника совладельца «Уралкалия» Дмитрия Мазепина) планирует в ближайшее время объявить о выкупе 10,18% акций «Уралкалия» у «дочки» Сбербанка «Сбербанк Инвестиции».

Кино Кадры со съемок «Ведьмака» попали в Сеть В сети появились кадры со съемок сериала "Ведьмак" от Netflix.

Общество Электроэнергия подорожает в Забайкалье с 1 июля Тарифы на электроэнергию для населения Забайкальского края с 1 июля вырастут на 1,3% - для потребителей в городах и на 1,4% для жителей сельской местности, сообщается 13 июня на сайте Региональной службы по тарифам.

Авто Названы 10 подержанных автомобилей, которые сильно теряют в цене Эксперты iSeeCars провели собственное исследование и назвали автомобили с пробегом, которые сильнее других теряют в цене спустя три года после покупки.

Авто Стартовали продажи новой внедорожной версии «Лады Гранты» В России стартовали продажи новой модели «Лада» - внедорожник «Гранта Кросс», передает Общественное телевидение России.

Общество Южно-Сахалинск потратит 138 миллионов на пачку градостроительных документов и карту города От подрядчиков требуется подготовить научно-исследовательскую работу, посвященную городу, его перспективам и потенциалу, а также создать систему градостроительного планирования.

Происшествия Мужчина подрался с медведицей из-за собаки Как стало известно, медведица с детенышем забрела в жилой массив на окраине Лос-Анджелеса, где в одном из двором на медвежонка напала собака.

Экономика Бункеровщики топлива не хотят оплачивать потенциальную ликвидацию разливов Бункеровщики топлива не хотят оплачивать потенциальную ликвидацию разливов Правительство может отменить для компаний—бункеровщиков топлива обязанность платить государственной «Морспасслужбе» только лишь за ее готовность ликвидировать возможные разливы нефтепродуктов.

Политика Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.

Политика Депутат Рады объяснил необходимость диалога с Москвой Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич призвал Киев начать диалог с Москвой для достижения мира и улучшения качества жизни в стране.

Политика Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифов Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов.