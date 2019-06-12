Политика

Президент Польши рассказал о превосходстве поляков над РоссиейREGNUM 16:30

Польский президент на совместной пресс-конференции с Трампом четыре минуты рассказывал о хищных планах России, страданиях Польши от «советской оккупации» и самих поляках, которые отличаются от жителей России тем, что они «более смелые и способны сражаться до конца независимо ни от чего».
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Президент Польши назвал преимущество поляков над русскими

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Трамп понадеялся на хорошие отношения России и Польши

Газета.Ru16:20
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 21:07, Ашберн
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Обновлено в 18:52
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Россияне стали меньше брать в долг

Средний размер займа в российских микрофинансовых организациях за первые пять месяцев 2019 года снизился на 3,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 12 тысяч рублей.
Обновлено в 13:35
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Пассажирский самолет вернулся в Домодедово из-за неисправности

Пассажирский самолет, совершавший рейс из Москвы в Екатеринбург, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок, пишет 13 июня РЕН ТВ.
Обновлено в 19:06
Общество

Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот

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В Интернете вспомнили о необычной модели Lada Амадео-500

В Интернете вспомнили о необычной модели Lada.
Обновлено в 20:00
Происшествия

Бесстрашный хозяин подрался с медведицей ради спасения собаки

Лай услышала разъяренная медведица. Она решила защитить своего детеныша и напала на пса. Хозяин попытался спасти собаку и ударил хищницу.
Обновлено в 19:00
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Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено в 16:06
Хоккей

«Сент-Луис» открыл счет в золотом матче финала Кубка Стэнли

Сент-Луис открыл счет в решающем седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли. Последняя игра плей-офф в эти минуты идет в Бостоне.
Обновлено в 20:56
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Происшествия

Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева

В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.
Обновлено в 15:12
Экономика

Чубайс предложил ввести в России углеродный налог

Чубайс отметил, что в постановлении правительства в рамках плана действий по подготовке к ратификации Парижского соглашения по климату есть блок вопросов, связанных с измерением выбросов.
Обновлено в 20:20
Шоу-бизнес

Рэпер Гуф намекнул, что собирается жениться

Хотя рэпер около двух лет состоял в отношениях с Кети Топурией, он на ней так и не женился.
Обновлено в 17:35
Наука

В Канаде ученые создали универсальную донорскую кровь

Обновлено в 16:38
Политика

Пушков ответил Климкину на заявление о возвращении России в ПАСЕ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина касательно возможного возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 18:38
Происшествия

В Хабаровском крае пожарные спасли семь человек из горящего дома

Пожарные ночью в четверг спасли семерых жильцов многоквартирного дома в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, где загорелся подвал, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 20:05
Гаджеты

Xiaomi анонсировала новый смартфон Mi 9T для рынка Европы

Обновлено в 16:53
Гаджеты

Apple ремонтировала полностью исправный MacBook Pro за $10 000

Американский фотограф Грег Бенц поведал историю о том, как он потратил $10 000 на ремонт в официальных сервисных центрах Apple своего ноутбука MacBook Pro, который, как выяснилось, был всё это время абсолютно исправным.
Обновлено в 13:57
Экономика

Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям

Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям Падение реальных доходов населения и конкуренция розничных сетей за покупателя привели к тому, что более 50% россиян приобретают товары только со скидками.
Обновлено в 18:02
Общество

Пальцем в небо. Как литовцы решают судьбу своих пенсий, не понимая систему накоплений

Заведующий отделом коммуникации Фонда социального страхования ("Содра") Саулюс Ярмалис и председатель ассоциации участников пенсионных фондов Марюс Калесинскас рассказал delfi, как литовцам следует поступить в вопросе участия в дополнительном пенсионном накоплении.
Обновлено в 12:00
Общество

СМИ обвинили Цукерберга в проблемах с защитой Facebook

Глава компании Facebook Марк Цукерберг мог быть лично причастен к проблемам с защитой личных данных пользователей соцсети.
Обновлено в 20:41
Происшествия

Акция в поддержку Голунова завершилась массовыми задержаниями

В Москве завершился несогласованный марш в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено в 12:38
Кино

Александр Роднянский наградил на «Кинотавре» лучшие короткометражки

Ваши картины попали в конкурс, они в каталоге, - обратился к участникам конкурса "Короткий метр" рулевой "Кинотавра" продюсер Александр Роднянский.
Обновлено в 19:50
Общество

Россияне назвали любимые мультфильмы

Знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" возглавил тройку самых любимых мультипликационных фильмов россиян, на втором месте - "Каникулы в Простоквашино", на третьем - "Маша и медведь", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
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Общество

Ушел из жизни журналист Андрей Петров

Сегодня скончался журналист Андрей Перов. Об этом сообщили в Союзе журналистов Петербурга и Ленинградской области.
Обновлено в 13:22
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В Магнитке скоро откроется отремонтированная общественная баня

Обновлено вчера в 21:10
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В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено вчера в 04:21
Общество

США разместят в Польше экскадрилью беспилотников-разведчиков MQ-9

США решили разместить в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников MQ-9.
Обновлено в 21:02
Происшествия

МВД хочет изменить правила освидетельствования на алкоголь

МВД России подготовило поправки в Правила освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 22:12
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Трамп хочет встретиться с Путиным на G20

Обновлено вчера в 21:15
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