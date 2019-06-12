Политика
Президент Польши рассказал о превосходстве поляков над РоссиейREGNUM 16:30
Польский президент на совместной пресс-конференции с Трампом четыре минуты рассказывал о хищных планах России, страданиях Польши от «советской оккупации» и самих поляках, которые отличаются от жителей России тем, что они «более смелые и способны сражаться до конца независимо ни от чего».
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 21:07, Ашберн
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Средний размер займа в российских микрофинансовых организациях за первые пять месяцев 2019 года снизился на 3,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 12 тысяч рублей.
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Пассажирский самолет, совершавший рейс из Москвы в Екатеринбург, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок, пишет 13 июня РЕН ТВ.
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Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
Обновлено в 09:10
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Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
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Авто
В Интернете вспомнили о необычной модели Lada Амадео-500
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Бесстрашный хозяин подрался с медведицей ради спасения собаки
Лай услышала разъяренная медведица. Она решила защитить своего детеныша и напала на пса. Хозяин попытался спасти собаку и ударил хищницу.
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Обновлено в 20:56
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26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Происшествия
Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.
Обновлено в 15:12
Экономика
Чубайс предложил ввести в России углеродный налог
Чубайс отметил, что в постановлении правительства в рамках плана действий по подготовке к ратификации Парижского соглашения по климату есть блок вопросов, связанных с измерением выбросов.
Обновлено в 20:20
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Рэпер Гуф намекнул, что собирается жениться
Хотя рэпер около двух лет состоял в отношениях с Кети Топурией, он на ней так и не женился.
Обновлено в 17:35
Наука
В Канаде ученые создали универсальную донорскую кровь
Обновлено в 16:38
Политика
Пушков ответил Климкину на заявление о возвращении России в ПАСЕ
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина касательно возможного возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 18:38
Происшествия
В Хабаровском крае пожарные спасли семь человек из горящего дома
Пожарные ночью в четверг спасли семерых жильцов многоквартирного дома в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, где загорелся подвал, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 20:05
Гаджеты
Xiaomi анонсировала новый смартфон Mi 9T для рынка Европы
Обновлено в 16:53
Гаджеты
Apple ремонтировала полностью исправный MacBook Pro за $10 000
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Экономика
Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям
Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям Падение реальных доходов населения и конкуренция розничных сетей за покупателя привели к тому, что более 50% россиян приобретают товары только со скидками.
Обновлено в 18:02
Общество
Пальцем в небо. Как литовцы решают судьбу своих пенсий, не понимая систему накоплений
Заведующий отделом коммуникации Фонда социального страхования ("Содра") Саулюс Ярмалис и председатель ассоциации участников пенсионных фондов Марюс Калесинскас рассказал delfi, как литовцам следует поступить в вопросе участия в дополнительном пенсионном накоплении.
Обновлено в 12:00
Общество
СМИ обвинили Цукерберга в проблемах с защитой Facebook
Глава компании Facebook Марк Цукерберг мог быть лично причастен к проблемам с защитой личных данных пользователей соцсети.
Обновлено в 20:41
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Акция в поддержку Голунова завершилась массовыми задержаниями
В Москве завершился несогласованный марш в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков.
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Кино
Александр Роднянский наградил на «Кинотавре» лучшие короткометражки
Ваши картины попали в конкурс, они в каталоге, - обратился к участникам конкурса "Короткий метр" рулевой "Кинотавра" продюсер Александр Роднянский.
Обновлено в 19:50
Общество
Россияне назвали любимые мультфильмы
Знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" возглавил тройку самых любимых мультипликационных фильмов россиян, на втором месте - "Каникулы в Простоквашино", на третьем - "Маша и медведь", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
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Ушел из жизни журналист Андрей Петров
Сегодня скончался журналист Андрей Перов. Об этом сообщили в Союзе журналистов Петербурга и Ленинградской области.
Обновлено в 13:22
Общество
В Магнитке скоро откроется отремонтированная общественная баня
Обновлено вчера в 21:10
Космос
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено вчера в 04:21
Общество
США разместят в Польше экскадрилью беспилотников-разведчиков MQ-9
США решили разместить в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников MQ-9.
Обновлено в 21:02
Происшествия
МВД хочет изменить правила освидетельствования на алкоголь
МВД России подготовило поправки в Правила освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 22:12
Политика
Трамп хочет встретиться с Путиным на G20
Обновлено вчера в 21:15