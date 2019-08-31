Президенты Польши и Украины Анджей Дуда и Владимир Зеленский выступили за сохранение санкций в отношении России. Об этом лидеры двух стран заявили в субботу, 31 августа, на пресс-конференции по итогам встречи в Варшаве. На ней, в частности, обсуждалась ситуация в Донбассе. цитирует Зеленского ТАСС.

Дуда и Зеленский высказались за продолжение антироссийских санкций

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