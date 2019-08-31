Политика

Пятый каналПятый каналДуда и Зеленский высказались за продолжение антироссийских санкций

Президенты Польши и Украины Анджей Дуда и Владимир Зеленский выступили за сохранение санкций в отношении России. Об этом лидеры двух стран заявили в субботу, 31 августа, на пресс-конференции по итогам встречи в Варшаве. На ней, в частности, обсуждалась ситуация в Донбассе. цитирует Зеленского ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать53

Подробнее о событии

Дуда твердо пообещал Зеленскому сохранить санкции против России

Газета.Ru11:27

Дуда на встрече с Зеленским призвал сохранить санкции против России

RT на русском07:41

Президент Польши пообещал Зеленскому санкции против России

URA.Ru08:16

Зеленский допустил расширение антироссийских санкций

Известия07:57

Президент Польши выступил за сохранение санкций против России

РБК09:29

Президент Польши пообещал Зеленскому поддерживать антироссийские санкции

РИА Новости07:38

Зеленский: cанкции ЕС против России без выполнения «Минска» могут только расширяться

ТАСС07:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 18:38, Ашберн
Общество

Google выплатит штраф до $200 млн за сбор данных детей на YouTube

Компания Google согласилась заплатить штраф в размере до $200 млн после расследования предполагаемых нарушений закона о конфиденциальности детей на YouTube, сообщает Politico со ссылкой на источник.
РБК вчера в 20:29
Общество

В России вступил в силу закон о борьбе с перекупщиками билетов

Установлен минимальный срок для возврата билета: 72 часа до начала мероприятия.
RT на русском 17:36
Общество

В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 11:38
Здоровье

Названы самые лучшие продукты для предотвращения старения сосудов

Хорошо, что существуют легкодоступные продукты, помогающие справляться с этими негативными изменениями.
Московский Комсомолец 05:12
Шоу-бизнес

Нино Нинидзе поделилась откровенным снимком с Максимом Виторганом

Например, в последний день лета у Нино в сторис появился снимок, на котором видно, как ее бедер касается рука мужчины.
StarHit.ru 11:00
Политика

Польша решила продавать закупаемый в США газ Украине

Польская нефтегазовая компания PGNiG решила продавать сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, Украине.
Пятый канал 29 августа в 09:53
Армия и оружие

Найден «шахид-танк» Т-55

Lenta.ru 11:49
Космос

Дайджест: самые читаемые новости за август на Хайтек+

Нассим Талеб поговорил с корреспондентом Хайтек+ во время чемпионата WorldSkills.
Хайтек+ 06:06
Энергетика

Энерготарифы повышают в Греции для спасения электрокомпании

Тариф при потреблении более 2000 кВтч составит 0,11936 евро за кВтч вместо 0,10252. В Греции обычно счета приходят за четыре месяца.
ПРАЙМ 08:25
Футбол

В «Зенит» переходит защитник «Порту» Осорио

Осорио перешел в «Порту» летом 2018 года из «Тонделы» за 2 млн евро. Минувший сезон он провел на правах аренды в «Витории Гимараэш».
Sports.ru вчера в 11:20
Политика

Сенатор Мархаев напал на журналистку после вопроса о подпольных казино

Член Совфеда от Иркутской области Вячеслав Мархаев напал на журналиста после вопроса о подпольных казино в Улан-Удэ.
Известия 14:34
Происшествия

Гонщик «Формулы-2» Юбер погиб в результате аварии на гонке в Бельгии

Гонщик команды Arden француз Антуан Юбер скончался в результате аварии на первой гонке Гран-при Бельгии «Формулы-2».
RT на русском 13:08
Кино

Звезды российского кино приедут на фестиваль в Кузбасс

Всенародно любимые артисты приедут в Кузбасс на Фестиваль народного кино.
VSE42 Новости 02:58
Единоборства

Поветкин победил Фьюри и получил пояс чемпиона WBA

Россиянин Александр Поветкин победил британца Хьюи Фьюри в поединке, который проходил в рамках вечера бокса в Лондоне перед встречей Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла.
РБК 17:24
Экономика

Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков

Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru вчера в 01:32
Футбол

Гогуа: «Редко играл из-за трений с руководством клубов»

Евро-футбол.ру 16:18
Политика

Зеленский назвал условие для отставки нового правительства Украины

Если новое правительство Украины не решит проблему, связанную с тарифами на коммунальные услуги, с ним придется «попрощаться».
РБК 17:47
Теннис

Организаторы US Open оштрафовали Медведева за неспортивное поведение

RT на русском 14:53
Происшествия

Вертолет упал в Клязьминское водохранилище под Москвой

Вертолет зацепился за линию электропередач близ подмосковного Долгопрудного и упал в Клязьминское водохранилище, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.
Интерфакс 12:50
Политика

Пушков отреагировал на обещание нового главы МИД Украины о Донбассе

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал обещание нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко относительно конфликта в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 22:25
Политика

Зеленский заявил о необходимости принять закон о правах нацменьшинств

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 августа, заявил о необходимости принять закон о правах национальных меньшинств в стране.
Известия 14:45
Космос

В Иране опровергли сообщения о неудачном запуске спутника

Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми опроверг информацию о неудачном запуске спутника.
РИА Новости вчера в 02:57
Финансы

Украинцев предупредили об обвале гривны

Директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин заявил, что украинскую гривну ждёт обвал.
News.ru 09:21
Политика

Зеленский заявил о прорыве в отношениях с Польшей

Президент Украины Владимир Зеленский оценил первый день своего визита в Польшу, назвав его прорывом в отношениях стран.
RT на русском 18:11
Космос

Робот «Федор» воспользовался дрелью и полотенцем на МКС

Под дистанционным управлением космонавта Александра Скворцова робот "Федор" на МКС воспользовался дрелью и полотенцем на МКС.
Газета.Ru 17:25
Происшествия

Стрелок открыл огонь по людям в Техасе и угнал грузовик

В городе Одесса в американском штате Техас вооруженные люди открыли огонь по людям. Об этом передает ABC со ссылкой на полицию.
Газета.Ru 18:21
Политика

Зеленский пообещал плохой конец куму Путина

Команда Зеленского уже инициировала кампанию по рейдерскому отъёму оппозиционных телеканалов у бизнесменов, близких к Медведчуку.
Новый День 18:21
Космос

В Антарктиде нашли прожектор, передающий таинственный сигнал

Недавно ученые обнаружили на просторах Антарктиды странный объект – прожектор, а точнее источник света.
Южный Федеральный 00:32
Кино

На Венецианском фестивале состоялась премьера фильма «Джокер»

ТАСС 12:58
Политика

Медведчук и Рабинович посетили заключенных в Лефортово

Ранее в СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными.
Газета.Ru вчера в 09:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное