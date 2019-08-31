Президенты Польши и Украины Анджей Дуда и Владимир Зеленский выступили за сохранение санкций в отношении России. Об этом лидеры двух стран заявили в субботу, 31 августа, на пресс-конференции по итогам встречи в Варшаве. На ней, в частности, обсуждалась ситуация в Донбассе. цитирует Зеленского ТАСС.

Дуда и Зеленский высказались за продолжение антироссийских санкций

Общество Google выплатит штраф до $200 млн за сбор данных детей на YouTube Компания Google согласилась заплатить штраф в размере до $200 млн после расследования предполагаемых нарушений закона о конфиденциальности детей на YouTube, сообщает Politico со ссылкой на источник.

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Здоровье Названы самые лучшие продукты для предотвращения старения сосудов Хорошо, что существуют легкодоступные продукты, помогающие справляться с этими негативными изменениями.

Шоу-бизнес Нино Нинидзе поделилась откровенным снимком с Максимом Виторганом Например, в последний день лета у Нино в сторис появился снимок, на котором видно, как ее бедер касается рука мужчины.

Политика Польша решила продавать закупаемый в США газ Украине Польская нефтегазовая компания PGNiG решила продавать сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, Украине.

Энергетика Энерготарифы повышают в Греции для спасения электрокомпании Тариф при потреблении более 2000 кВтч составит 0,11936 евро за кВтч вместо 0,10252. В Греции обычно счета приходят за четыре месяца.

Футбол В «Зенит» переходит защитник «Порту» Осорио Осорио перешел в «Порту» летом 2018 года из «Тонделы» за 2 млн евро. Минувший сезон он провел на правах аренды в «Витории Гимараэш».

Политика Сенатор Мархаев напал на журналистку после вопроса о подпольных казино Член Совфеда от Иркутской области Вячеслав Мархаев напал на журналиста после вопроса о подпольных казино в Улан-Удэ.

Происшествия Гонщик «Формулы-2» Юбер погиб в результате аварии на гонке в Бельгии Гонщик команды Arden француз Антуан Юбер скончался в результате аварии на первой гонке Гран-при Бельгии «Формулы-2».

Кино Звезды российского кино приедут на фестиваль в Кузбасс Всенародно любимые артисты приедут в Кузбасс на Фестиваль народного кино.

Единоборства Поветкин победил Фьюри и получил пояс чемпиона WBA Россиянин Александр Поветкин победил британца Хьюи Фьюри в поединке, который проходил в рамках вечера бокса в Лондоне перед встречей Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла.

Экономика Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

Политика Зеленский назвал условие для отставки нового правительства Украины Если новое правительство Украины не решит проблему, связанную с тарифами на коммунальные услуги, с ним придется «попрощаться».

Происшествия Вертолет упал в Клязьминское водохранилище под Москвой Вертолет зацепился за линию электропередач близ подмосковного Долгопрудного и упал в Клязьминское водохранилище, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.

Политика Пушков отреагировал на обещание нового главы МИД Украины о Донбассе Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал обещание нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко относительно конфликта в Донбассе.

Политика Зеленский заявил о необходимости принять закон о правах нацменьшинств Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 августа, заявил о необходимости принять закон о правах национальных меньшинств в стране.

Космос В Иране опровергли сообщения о неудачном запуске спутника Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми опроверг информацию о неудачном запуске спутника.

Финансы Украинцев предупредили об обвале гривны Директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин заявил, что украинскую гривну ждёт обвал.

Политика Зеленский заявил о прорыве в отношениях с Польшей Президент Украины Владимир Зеленский оценил первый день своего визита в Польшу, назвав его прорывом в отношениях стран.

Космос Робот «Федор» воспользовался дрелью и полотенцем на МКС Под дистанционным управлением космонавта Александра Скворцова робот "Федор" на МКС воспользовался дрелью и полотенцем на МКС.

Происшествия Стрелок открыл огонь по людям в Техасе и угнал грузовик В городе Одесса в американском штате Техас вооруженные люди открыли огонь по людям. Об этом передает ABC со ссылкой на полицию.

Политика Зеленский пообещал плохой конец куму Путина Команда Зеленского уже инициировала кампанию по рейдерскому отъёму оппозиционных телеканалов у бизнесменов, близких к Медведчуку.

Космос В Антарктиде нашли прожектор, передающий таинственный сигнал Недавно ученые обнаружили на просторах Антарктиды странный объект – прожектор, а точнее источник света.