Футбол

Дубли Салаха и Мане принесли «Ливерпулю» победу над «Хаддерсфилдом»Газета.Ru вчера в 16:57

В матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" принимал на своем поле "Хаддерсфилд Таун".
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Шесть человек погибли, двое пострадали в результате лобового столкновения иномарки и микроавтобуса в Симферопольском районе Крыма.
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Путин заявил о возможности стыковки Севморпути с «Морским шелковым путем»

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона не исключает возможность состыковать Северный морской путь с китайским Шелковым путем.
Обновлено в 02:18
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Варвара Караулова вышла из колонии по УДО

Варвара Караулова, осужденная на 4,5 года за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, в субботу освобождена из колонии в Вологде условно-досрочно, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
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Спасатели подняли на поверхность тела 13 горняков, погибших при аварии на шахте «Схидкарбон» в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
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По факту исчезновения людей возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего", сообщает следственное управление Следственного комитета России по Республике Башкортостан.
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