Футбол
Дубли Салаха и Мане принесли «Ливерпулю» победу над «Хаддерсфилдом»Газета.Ru вчера в 16:57
В матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" принимал на своем поле "Хаддерсфилд Таун".
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Салах установил рекорд «Ливерпуля», забив 69 мячей в первых 100 матчах за клуб
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