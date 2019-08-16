Футбол
Дубли Депая и Дембеле помогли «Лиону» разгромить «Анже»Sport24.ru вчера в 16:37
По дублю в составе «ткачей» оформили нападающие Мемфис Депай и Мусса Дембеле, еще по голу на счету Уссема Ауара и Жеана Лукаса, отличившегося спустя три минуты после выхода на замену. "Лион" одержал вторую победу подряд на старте сезона и с разницей голов 9:0 возглавил турнирную таблицу Лиги 1.
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Форварды «Лиона» Дембеле и Депай забили по 2 гола «Анжеру», у полузащитника Ауара «1+2»
Sports.ruвчера в 16:45
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