Футбол

Дубли Депая и Дембеле помогли «Лиону» разгромить «Анже»Sport24.ru вчера в 16:37

По дублю в составе «ткачей» оформили нападающие Мемфис Депай и Мусса Дембеле, еще по голу на счету Уссема Ауара и Жеана Лукаса, отличившегося спустя три минуты после выхода на замену. "Лион" одержал вторую победу подряд на старте сезона и с разницей голов 9:0 возглавил турнирную таблицу Лиги 1.
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Дубли Депая и Дембеле помогли «Лиону» разгромить «Анже»

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