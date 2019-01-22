Футбол

Дубль ван Перси вывел «Фейеноорд» в полуфинал Кубка ГолландииЕвро-футбол.ру 16:57

"Фейеноорд" ожидаемо легко разобрался с "Фортуной" из Ситтарда, забив в ворота противника четыре мяча (4:1). Дублем отметился возрастной нападающий Робин ван Перси.
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Ван Перси помог «Фейеноорду» выйти в полуфинал Кубка Голландии

Спорт-Экспресс16:45

Дубль ван Перси вывел «Фейеноорд» в полуфинал Кубка Голландии

Sport24.ru17:01

Дубль ван Перси вывел «Фейеноорд» в полуфинал Кубка Голландии

Евро-футбол.ру16:57

Дубль ван Перси вывел «Фейеноорд» в полуфинал Кубка Голландии

Советский спорт17:52

«Фейеноорд» - «Фортуна»: будет ли борьба?

Все про Спорт рувчера в 10:03
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Мадуро разорвал дипломатические отношения Венесуэлы и США

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Xiaomi показала свой первый гибкий смартфон.
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Boeing провел успешное испытание беспилотного аэротакси

Полет прошел в Манассасе, штат Виргиния, говорится в сообщении корпорации.
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Subaru приостановила работу завода в Японии из-за дефектных деталей

В Reuters сообщили, что завод может простаивать на протяжении двух недель. Дефект был обнаружен на моделях Forester, Impreza и XV.
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«Яндекс» представил собственный бортовой компьютер для авто

Предполагается, что водители смогут использовать бортовой компьютер «Яндекса» вместо штатного музыкального проигрывателя или мультимедийной системы.
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Пять человек погибли при стрельбе в банке во Флориде

В американском штате Флорида мужчина открыл стрельбу в местном банке, в результате инцидента погибли по меньшей мере пять человек, сообщает WSB TV со ссылкой на полицию.
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Население России снизилось впервые за 10 лет

Население России снизилось впервые за 10 лет, по состоянию на 1 января 2019 года оно составило 146 793 700 человек, тогда как на 1 января прошлого года в стране проживали 146 880 400 граждан.
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Во время затмения на Луну упал метеорит

Обновлено в 00:22
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Honda покажет в Женеве прототип нового электрокара

Весной на автосалоне в Женеве компания Honda покажет прототип нового серийного электрокара.
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СК проверит сообщение о голодных обмороках в кузбасских школах

Обновлено в 07:08
Авто

УАЗ выпустил новую версию фургона «Профи» на газе

Ульяновский автозавод продолжает расширять семейство коммерческих фургонов «Профи» новыми версиями.
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Общество

Строящиеся станции метро Петербурга решили законсервировать

Власти Санкт-Петербурга из-за разрыва контракта с ОАО «Метрострой» решили законсервировать строящиеся станции метро до тех пор, пока не будет выбран новый подрядчик.
Обновлено в 17:12
Спорт

Загитова лидирует после короткой программы на ЧЕ по фигурному катанию

Россиянка Алина Загитова занимает первое место по итогам короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске.
Обновлено в 08:56
Футбол

Севилья — Барселона 2:0

По информации с официального сайта каталонской команды, главный тренер Эрнесто Вальверде объявил имена 19 игроков, которые могут выйти на поле в первом четвертьфинальном матче Кубка Испании против "Севильи".
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Эксперты предупредили о сбоях в работе сайтов госорганов

По мнению экспертов, сбои в работе сайтов могут возникнуть у тех, кто самостоятельно поддерживает свой DNS-сервер, то есть у порталов госструктур и крупных частных компаний.
Обновлено в 10:45
Происшествия

Недовольные соседи сломали пандус для ребенка-инвалида в Москве

Жильцы многоэтажного дома на юго-востоке Москвы сломали пандус, установленный для недавно переехавшей семьи с ребенком-инвалидом.
Обновлено в 17:56
Наука

В Греции родится ребенок от трех родителей

Испанские ученные исследовательского центра «Embryotools» проводят реализацию уникального эксперимента, с помощью которого местная жительница родит ребенка, зачатого от трех родителей стразу, сообщает «News.ru».
Обновлено в 14:43
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«Челси» арендовал футболиста «Ювентуса» Игуаина до конца сезона

Обновлено в 16:19
Общество

В США замерз Ниагарский водопад

Один из самых крупных водопадов на северо-востоке США — Ниагарский — замерз из-за сильных морозов.
Обновлено в 03:39
Гаджеты

Представлен смартфон Meizu без SIM-карты, динамиков, кнопок и разъемов

Обновлено в 12:54
Происшествия

Полиция приостановила поиски самолёта с футболистом «Кардифф Сити»

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Происшествия

Горящие в Черном море суда вошли в российские воды

Обновлено в 14:12
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Умер кинооператор Валерий Никонов

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Хоккей

Арбитру сломали ногу в матче КХЛ

У одного из главных арбитров матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Витязем» и «Торпедо» диагностировали перелом ноги.
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Компания Apple рассказала о пользе iPhone во время стихийных бедствий

Обновлено в 14:54
Происшествия

Угонщика самолета Сургут-Москва арестовали на два месяца

Пассажира, обвиняемого в угоне самолета, арестовали на два месяца.
Обновлено в 08:44
Общество

Власти объяснили «урок криминальных авторитетов» в приморской школе

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Происшествия

Спецназ ФСБ задержал руководителей полиции подмосковного Чехова

Задержание прошло рано утром 23 января. В операции принимали участие бойцы спецназа ФСБ РФ.
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Авто

Avito обвинил «Авто.ру» в копировании объявлений

Онлайн-сервис объявлений Avito обратился с жалобой в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России на копирование порталом «Авто.ру» объявлений о продаже автомобилей, говорится в пресс-релизе, оказавшемся 23 января в распоряжении «Известий».
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Государственные испытания пистолета ПЛ-15 начнутся в феврале

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Футбольный клуб из города Роттердам в Нидерландах. Вместе с «Аяксом» и ПСВ считается ведущим клубом страны. Изначально назывался «Вилхелмина» Роттердам, вскоре после основания был переименован в «Хиллеслёйсе», потом в «Селеритас», пока в 1912 году команда не была названа Feijenoord в честь района Роттердама. Нынешнее название клуб получил в 1973 году с целью упрощения чтения иностранцами.
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