Футбол

Дубль игрока «Ростова» помог Узбекистану выйти в плей-офф Кубка Азии
Sportbox.RU
12:53

Сборная Узбекистана уверенно победила команды Туркмении в матче 2-го тура группового этапа Кубка Азии. Дублем отметился нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов. Этот успех позволил Узбекистану оформить выход в плей-офф турнира.
Sportbox.RU12:53

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Дубль Шомуродова помог Узбекистану разгромить Туркмению на Кубке Азии

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Дубль игрока «Ростова» помог Узбекистану выйти в плей-офф Кубка Азии

Матч ТВ12:53

Дубль игрока «Ростова» помог Узбекистану досрочно выйти из группы на Кубке Азии

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Дубль форварда «Ростова» помог Узбекистану разгромить Туркменистан в Кубке Азии

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Кубок Азии. Форвард «Ростова» Шомуродов забил 2-й и 3-й голы и догнал Азмуна

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Кубок Азии-2019: Туркменистан проиграл Узбекистану с разгромным счётом

Turkmenportal12:56
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«Страсбург» обыграл «Тулузу», «Монпелье» сыграл вничью с «Дижоном»

В ещё одном матче тура, который проходил параллельно, «Дижон» на своём поле сыграл вничью с «Монпелье» со счётом 1:1. За хозяев гол забил Уэсли Саид, за гостей – экс-полузащитник «Мордовии» Дамьен Ле Таллек.
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Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио признался, что хотел бы поиграть в нынешнем «Ювентусе».
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«Рубин» обыграл «Диошдьер» в товарищеском матче

"Рубин" победил "Диошдьер" в товарищеском матче (2:0). Голами отметились полузащитники Владислав Пантелеев и Павел Могилевец.
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«Бетис» – «Реал». Бартра, Регилон и Вальверде сыграют с первых минут

«Бетис» примет «Реал» в матче 19-го тура чемпионата Испании.
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Айртон и Ташаев тренируются индивидуально

Футболисты "Спартака" Айртон и Александр Ташаев в воскресенье утром тренируются по индивидуальной программе на сборе команды в Дубае (ОАЭ).
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Аршавин рассказал о традиции празднования голов

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о своей традиции празднования голов.
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Джузеппе Росси, который ныне является свободным агентом, в ближайшее время начнёт тренироваться с манкунианцами, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
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Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала заявил, что его клуб хочет выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.
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«Бавария» хочет взять Морату в аренду

Сообщается, что "Бавария" хочет заполучить нападающего "Челси" Альваро Морату.
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Туркмения
Государство
Государство в Средней Азии. Граничит с Афганистаном и Ираном на юге, с Казахстаном и Узбекистаном на севере, омывается внутренним Каспийским морем на западе, выхода к мировому океану не имеет.
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Государство
Государство, расположенное в центральной части Средней Азии. Сопредельные государства: на востоке - Киргизия; на северо-востоке, севере и северо-западе - Казахстан; на юго-западе и юге - Туркмения на юге - Афганистан и на юго-востоке - Таджикистан.
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