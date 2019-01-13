Футбол

Дубль игрока «Ростова» помог Узбекистану выйти в плей-офф Кубка Азии
Sportbox.RU
12:53

Сборная Узбекистана уверенно победила команды Туркмении в матче 2-го тура группового этапа Кубка Азии. Дублем отметился нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов. Этот успех позволил Узбекистану оформить выход в плей-офф турнира.
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Дубль игрока «Ростова» помог Узбекистану выйти в плей-офф Кубка Азии

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Государство, расположенное в центральной части Средней Азии. Сопредельные государства: на востоке - Киргизия; на северо-востоке, севере и северо-западе - Казахстан; на юго-западе и юге - Туркмения на юге - Афганистан и на юго-востоке - Таджикистан.
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