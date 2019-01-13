Футбол
Дубль игрока «Ростова» помог Узбекистану выйти в плей-офф Кубка Азии
Дубль игрока «Ростова» помог Узбекистану выйти в плей-офф Кубка АзииSportbox.RU12:53
Сборная Узбекистана уверенно победила команды Туркмении в матче 2-го тура группового этапа Кубка Азии. Дублем отметился нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов. Этот успех позволил Узбекистану оформить выход в плей-офф турнира.
Sportbox.RU12:53
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