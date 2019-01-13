Футбол

Дубль игрока «Ростова» помог Узбекистану выйти в плей-офф Кубка Азии
Матч ТВ
12:53

Сборная Узбекистана уверенно победила команды Туркмении в матче 2-го тура группового этапа Кубка Азии. Дублем отметился нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов. Этот успех позволил Узбекистану оформить выход в плей-офф турнира.
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Дубль Шомуродова помог Узбекистану разгромить Туркмению на Кубке Азии

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Кубок Азии. Форвард «Ростова» Шомуродов забил 2-й и 3-й голы и догнал Азмуна

Sports.ru11:47
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В РПЦ ответили на призыв Порошенко показать томос

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США решительно осудили задержание лидера парламента Венесуэлы

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Обновлено в 16:42
Происшествия

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Космос

Восстановить связь с телескопом «Спектр-Р» пока не удалось

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Обновлено вчера в 13:50
Политика

МИД РФ удивили планы японской стороны провести закрытый брифинг

МИД России прокомментировал планы японских дипломатов провести закрытый брифинг после переговоров министров иностранных дел России и Японии.
Обновлено в 12:57
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В HeadHunter рассказали, кого ждет рост зарплаты в 2019 году

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Спорт

Стало известно о госпитализации Евгения Плющенко

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Общество

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Ушел из жизни актер и режиссер Евгений Радомысленский

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Военно-приключенческий фильм Алексея Сидорова "Т-34" вторую неделю подряд возглавляет российский прокат со сборами 345,3 миллиона рублей, общие сборы картины составили более 1,8 миллиарда рублей, сообщил портал kinobusiness.com в понедельник.
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"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Тоттенхэмом" в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
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Суд вернул иск главы Росгвардии к Навальному

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Государство, расположенное в центральной части Средней Азии. Сопредельные государства: на востоке - Киргизия; на северо-востоке, севере и северо-западе - Казахстан; на юго-западе и юге - Туркмения на юге - Афганистан и на юго-востоке - Таджикистан.
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