Футбол

Дубль игрока «Ростова» помог Узбекистану выйти в плей-офф Кубка Азии
Матч ТВ
12:53

Сборная Узбекистана уверенно победила команды Туркмении в матче 2-го тура группового этапа Кубка Азии. Дублем отметился нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов. Этот успех позволил Узбекистану оформить выход в плей-офф турнира.
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Дубль Шомуродова помог Узбекистану разгромить Туркмению на Кубке Азии

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Сборные Узбекистана и Японии досрочно вышли в плей-офф Кубка Азии

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Дубль игрока «Ростова» помог Узбекистану досрочно выйти из группы на Кубке Азии

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Узбекистан разгромил сборную Туркменистана во втором матче Кубка Азии

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Turkmenportal12:56
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Политика

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Обновлено в 16:51
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Армия и оружие

Рота ВСУ в полном составе отказалось воевать в Донбассе — Марочко

Обновлено в 10:21
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В РПЦ ответили на призыв Порошенко показать томос

РПЦ ответила на призыв Петра Порошенко показать свой томос.
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Названа вероятная причина сбоя радиотелескопа «Спектр-Р»

Обновлено в 17:33
Футбол

«Реал» вырвал победу у «Бетиса» в концовке матча

Мадридский "Реал" одержал выездную победу над "Бетисом" в рамках 19 тура чемпионата Испании по футболу.
Обновлено в 17:24
Происшествия

В Туле более 40 человек спасли из пожара в многоэтажке

Обновлено в 17:58
Общество

Нобелевского лауреата лишили званий за расизм

Первооткрыватель ДНК нобелевский лауреат Джеймс Уотсон лишен почетных званий в лаборатории ColdS pring Harbor, которую он ранее возглавлял, за расистские высказывания об интеллекте африканцев.
Обновлено в 14:44
Происшествия

В МИД Израиля взорвалась газовая граната

Несколько охранников пострадали от слезоточивого газа в результате взрыва газовой гранаты в здании израильского министерства иностранных дел в Иерусалиме в воскресенье, сообщила полиция Иерусалима.
Обновлено в 09:45
Экономика

Минэкономразвития представило новую методику производительности труда

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Политика

WSJ сообщила об изучении США вариантов удара по Ирану

Совет национальной безопасности США во главе с советником президента Джоном Болтоном просил Пентагон разработать варианты нанесения удара по Ирану, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на слова бывших и действующих политиков.
Обновлено в 12:15
Общество

Суд вернул иск главы Росгвардии к Навальному

Люблинский суд Москвы вернул главе Росгвардии Виктору Золотову его иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к оппозиционеру Алексею Навальному.
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МИД РФ удивили планы японской стороны провести закрытый брифинг

МИД России прокомментировал планы японских дипломатов провести закрытый брифинг после переговоров министров иностранных дел России и Японии.
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Фильм «Социальная сеть» получит продолжение

Режиссером картины выступил Дэвид Финчер. Автор сценария Аарон Соркин рассказал, что драма может получить продолжение.
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В Киеве ввели посуточный туристический сбор

С начала года в Киеве изменяется туристический сбор и принцип его оплаты.
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Фильм «Т-34» вторую неделю подряд возглавил российский прокат

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Политика

Газпром назвал преимущества СПГ-терминала в Калининграде

"Газпром" за счет строительства терминала для приема сжиженного природного газа (СПГ) в Калининграде усилил свои переговорные позиции с Литвой и снял транзитные риски.
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Происшествия

Самолет выкатился за пределы ВПП в столичном аэропорту Шереметьево

В столичном аэропорту Шереметьево самолет авиакомпании Smart Wings выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП).
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Редакция издания CarsWeek.ru опубликовала список лучших автомобилей 2018 года в пяти различных категориях.
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Американский боец UFC Нэйт Диас в Twitter отреагировал на комментарий Хабиба Нурмагомедова в адрес Конора Макгрегора, где тот написал, что ирландец будет вечно «жить с позором».
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Анализ динамики зарплат в 2018 году показал, что во главе рейтинга профессиональных областей находятся разработчики программного обеспечения.
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Певица Светлана Лобода устроила скандал в московском аэропорту "Шереметьево" из-за плохого обслуживания VIP-гостей.
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Государство в Средней Азии. Граничит с Афганистаном и Ираном на юге, с Казахстаном и Узбекистаном на севере, омывается внутренним Каспийским морем на западе, выхода к мировому океану не имеет.
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Государство, расположенное в центральной части Средней Азии. Сопредельные государства: на востоке - Киргизия; на северо-востоке, севере и северо-западе - Казахстан; на юго-западе и юге - Туркмения на юге - Афганистан и на юго-востоке - Таджикистан.
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