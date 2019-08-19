Футбол

«Спартак» переиграл ЦСКА в дерби благодаря дублю Жиго во втором таймеГазета.Ru вчера в 16:33

Спартак — ЦСКА
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
22′
Дмитрий Ефремов
Такума Нисимура
Джордан Ларссон
36′
Самуэль Жиго
59′
68′
Марио Фернандес
71′
Хердюр Магнуссен
Джордан Ларссон
Резиуан Мирзов
72′
Самуэль Жиго
79′
80′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
87′
Такума Нисимура
Яка Бийол
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
88′
90′+5′
Кирилл Набабкин
Московский "Спартак" выиграл столичное дерби у ЦСКА благодаря дублю французского защитника Самуэля Жиго во втором тайме. Красно-белые одержали четыре победы подряд впервые после увольнения Массимо Карреры и вышли на четвертое место в таблице РПЛ.
Читать в источнике
Комментировать25

Подробнее о событии

«Спартак» победил ЦСКА, «Бавария» арендовала Коутиньо, ничья «МЮ» и другие новости утра

Sports.ru00:00

Чемпионат России. Дубль Жиго помог «Спартаку» одолеть ЦСКА

Реальное время17 августа в 08:59

«Спартак» - ЦСКА - 2:1: разбор судейских решений с арбитром Игорем Федотовым. ВИДЕО

Sport.ruвчера в 16:59

Жиго – новая легенда «Спартака». У защитников такие матчи бывают раз в карьере

Матч ТВвчера в 17:53

Гол Жиго в дерби — важное тактическое оружие «Спартака»

Чемпионатвчера в 19:03

Жиго — лучший игрок дерби по версии InStat

Спорт-Экспрессвчера в 16:17

Жиго в тумане: защитник «Спартака» принёс победу над ЦСКА

Известиявчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 00:58, Ашберн
Гаджеты

29 августа Xiaomi официально представит Redmi Note 8 и Redmi TV

Ранее были только намеки на скорую презентацию нового телевизора и смартфона, но теперь представитель Xiaomi Лэй Цзюнь официально заявил, что следующая презентация новых продуктов бренда Redmi состоится 29 августа.
Обновлено вчера в 11:36
Космос

Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя Twitter

Дмитрий Рогозин дал ответ пользователю Twitter на комментарий. Политик остался не в восторге от шутки касаемо дырочки в космическом корабле.
Обновлено вчера в 07:16
Происшествия

Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри

Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Челябинске пострадали 13 человек

В Челябинске из-за столкновения КАМАЗа и микроавтобуса пострадали 13 человек. Об этом сообщают экстренные службы.
Обновлено в 00:02
Футбол

ЦСКА интересуется защитником «Севильи» Гомесом

Московский ЦСКА интересуется защитником «Севильи» Серджи Гомесом.
Обновлено в 00:53
Экономика

WP: Белый дом рассматривает возможность снижения налога на зарплату

Белый дом рассматривает возможность временного снижения налога на зарплату для стимулирования экономики.
Обновлено вчера в 18:49
Политика

Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве

Обновлено вчера в 15:16
Происшествия

Мужчина забыл супругу после падения с высоты на свадьбе

В Шотландии мужчина рухнул с высоты в день собственной свадьбы и оказался в коме, сообщает Scottish Daily Record.
Обновлено вчера в 15:59
Технологии

Китайский издательский дом предоставил онлайн-доступ к редким книгам

Ведущий издательский дом Китая The Commercial Press запустил платформу, дающую возможность читателям получить доступ к почти 60 тыс. цифровым версиям книг онлайн, сообщает 19 августа агентство Синьхуа.
Обновлено в 00:24
Политика

Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве

Обновлено вчера в 13:18
Игры

NVIDIA представила Watch Dogs: Legion с RTX-трассировкой лучей

Обновлено вчера в 06:21
Политика

Джонсон предложил Туску изменить соглашение по Brexit

"Бэкстоп", который означал режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit, может выйти из условий соглашения.
Обновлено вчера в 15:58
Транспорт

Новый аэропорт Саратова принял первый самолет

Первый авиалайнер приземлился сегодня, 18 августа, в Гагарине – новом аэропорту Саратова. Об этом сообщает агентство ТАСС.
Обновлено 18 августа в 05:07
Политика

Макрон уверен в европейском будущем России по итогам встречи с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон, говоря об итогах встречи с президентом России Владимиром Путиным в Брегансоне, выразил уверенность в европейском будущем России.
Обновлено вчера в 18:59
Экономика

Суд отложил рассмотрение дела о допэмиссии банка «Восточный» на 17 сентября

Арбитражный суд Амурской области отложил рассмотрение иска компании «Финвижн» о допэмиссии банка «Восточный» до 17 сентября, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия

В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов

Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено вчера в 07:30
Здоровье

Названа опасная для здоровья окружность талии

Врачи назвали максимально допустимый объем талии, который не несет серьезных рисков для здоровья.
Обновлено вчера в 23:27
Экономика

Минприроды рассчитывает довести утилизацию товаров и упаковки до 100%

Минприроды России направило письмо правительству с предложением повысить нормативы для производителей по утилизации товаров и упаковки до 100%, о чём пишет «Коммерсант».
Обновлено 18 августа в 15:19
Наука

На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов

Участники экспедиции "Восточный бастион – Курильская гряда" обнаружили на Итурупе сеть подземных ходов, предположительно сооруженных во время Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Восточного военного округа во вторник.
Обновлено вчера в 21:33
Армия и оружие

Путин прокомментировал действия сирийской армии в Идлибе

Россия поддерживает локальные усилия сирийской армии по нейтрализации террористов в Идлибе, заявил российский президент Владимир Путин.
Обновлено вчера в 13:24
Общество

Умер датский миллиардер Ларс Ларсен

Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.
Обновлено вчера в 10:43
Армия и оружие

The National Interest оценил развитие флота России

Американский журнал The National Interest оценил развитие российского флота.
Обновлено 18 августа в 01:50
Здоровье

Американка узнала о беременности тройней во время родов

Жительница американского города Стерджис узнала о том, что беременна тройней, во время схваток.
Обновлено в 00:35
Общество

Уровень Амура у Хабаровска почти достиг опасной отметки

Уровень воды в реке Амур у Хабаровска за сутки поднялся на семь сантиметров. На утро понедельника он достиг 595 сантиметров.
Обновлено 18 августа в 20:54
Кино

«Тайна печати дракона» неудачно стартовала в Китае

Приключенческая картина Олега Степченко «Тайна печати дракона» стартовала в Китае с посредственным результатом.
Обновлено вчера в 11:10
Космос

Заводская гарантия закончилась у половины спутников ГЛОНАСС

Сообщается, что 13 из 23 спутников орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работают в данный момент за пределами гарантийного срока, установленного производителем — компанией «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» (входит в «Роскосмос»).
Обновлено вчера в 22:39
Политика

Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом

Массовый голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида признали 19 государств. МИД России назвал Голодомор общей трагедией СССР.
Обновлено вчера в 06:52
Происшествия

ЧП под Петербургом: водитель сбил ребенка и скрылся

Обновлено вчера в 17:31
Армия и оружие

В Сети появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе

Истребители-перехватчики МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели учебные полеты в стратосфере.
Обновлено вчера в 02:11
Культура

Названы имена четырех наставников второго сезона шоу «Голос 60+»

Обновлено вчера в 05:56
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное