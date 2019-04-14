Футбол
Дубль Уильямса принес «Атлетику» победу над «Райо Вальекано»Газета.Ru 10:09
"Атлетик" из Бильбао обыграл мадридский "Райо Вальекано" в матче 32-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Бильбао, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Иньяки Уильямс, также отличился Рауль Гарсия.
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