Футбол

Дубль Уильямса принес «Атлетику» победу над «Райо Вальекано»Газета.Ru 10:09

"Атлетик" из Бильбао обыграл мадридский "Райо Вальекано" в матче 32-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Бильбао, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Иньяки Уильямс, также отличился Рауль Гарсия.
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«Атлетик» одержал победу в матче Примеры с «Райо Вальекано»

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