Дубль Сулейманова помог «Краснодару» разгромить «Анжи»Газета.Ru 13:53

В составе победителей дубль оформил Магомед-Шапи Сулейманов, также отличились Вандерсон, Виктор Классон и Иван Игнатьев. "Газета.Ru" провела тестовую онлайн-трансляцию матча. "Краснодар" набрал 38 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

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