Футбол

Дубль Сулейманова помог «Краснодару» разгромить «Анжи»Газета.Ru 13:53

Краснодар — Анжи
5 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Вандерсон Соуза
18′
Сергей Петров
30′
Виктор Классон
39′
42′
Антон Белов
Магомед Сулейманов
54′
54′
Шахбан Гайдаров
Адлан Кацаев
54′
Роланд Гиголаев
Иван Маркелов
Иван Игнатьев
67′
Магомед Сулейманов
70′
Виктор Классон
Даниил Уткин
72′
72′
Андрес Понсе
Гамид Агаларов
Юрий Газинский
Артем Голубев
72′
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
72′
87′
Камиль Закиров
В составе победителей дубль оформил Магомед-Шапи Сулейманов, также отличились Вандерсон, Виктор Классон и Иван Игнатьев. "Газета.Ru" провела тестовую онлайн-трансляцию матча. "Краснодар" набрал 38 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
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