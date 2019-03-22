Футбол
Дубль Стуани помог сборной Уругвая разгромить команду УзбекистанаСоветский спорт 09:55
Футболисты сборной Уругвая обыграли команду Узбекистана в рамках товарищеского турнира (3:0). В составе победителей дубль оформил Кристиан Стуани (24-я и 82-я минуты), а также Гастон Перейро (5).
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Узбекистан — Уругвай. Прогноз (к. 1.75) и ставки на товарищеский матч 22 марта 2019 года
LiveSport.ru20 марта в 21:29
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