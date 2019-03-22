Футбол

Дубль Стуани помог Уругваю обыграть УзбекистанМатч ТВ 09:28

Встреча завршилась со счетом 3:0. Дублем у южноамериканского коллектива отметился Кристиан Стуани, а еще один мяч забил Гастон Перейро.
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LiveSport.ru20 марта в 21:29
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