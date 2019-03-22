Футбол
Дубль Стуани помог Уругваю обыграть УзбекистанМатч ТВ 09:28
Встреча завршилась со счетом 3:0. Дублем у южноамериканского коллектива отметился Кристиан Стуани, а еще один мяч забил Гастон Перейро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Узбекистан — Уругвай. Прогноз (к. 1.75) и ставки на товарищеский матч 22 марта 2019 года
LiveSport.ru20 марта в 21:29
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 22:09, Ашберн
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:14
Политика
Зеленский рассказал, может ли Крым вернуться в состав Украины
Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский считает, что Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ, при этом признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.
Обновлено в 17:42
Шоу-бизнес
Виктория Тостоганова показала подросших детей
Актриса сходила с ними на футбол и в аквапарк. Виктория Толстоганова очень давно не показывала поклонникам фотографий своих детей.
Обновлено в 19:00
Происшествия
На юго-западе Москвы потушили пожар на складе
Обновлено в 19:17
Футбол
Сантуш: «Результат несправедлив. Португалия заслуживала победы»
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подвёл итоги матча первого тура отборочного этапа Евро-2020 против команды Украины (0:0).
Обновлено в 19:18
Политика
Роман «Мастер и Маргарита» попал на Украине в черный список
Позднее Госкомтелерадио отказал в выдаче разрешений на ввоз в страну из России 19 книг, в которых ведомство усмотрело признаки "пропаганды государства-агрессора": в число запрещенных попали издания о грузинской кухне, победе над офисным хаосом и решении нестандартных задач.
Обновлено в 21:13
Культура
Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США
Обновлено в 18:56
Происшествия
МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи
Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие
Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний
Обновлено вчера в 22:09
Спорт
Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Машинист в Ленобласти остановил поезд ради спасения собаки
Машинист электропоезда в Ленинградской области у станции Антропшино спас собаку, которую неизвестные живодеры привязали к рельсам.
Обновлено в 10:29
Авто
Составлен ТОП-5 самых дешевых универсалов в РФ
Самым доступным «сараем» в России является Lada Granta в кузове универсал.
Обновлено в 04:21
Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»
В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве.
Обновлено в 13:13
Политика
В МВД предложили штрафовать за необоснованные жалобы на полицейских
Глава МВД Башкирии Роман Деев предложил ввести штраф за необоснованные жалобы на полицейских и чиновников.
Обновлено в 10:21
Культура
Макаревич нарисовал свинью, пока слушал Шнурова в Госдуме
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рисовал на заседании общественного совета при комитете Госдумы по культуре.
Обновлено в 09:10
Экономика
«Россети» проведут аудит состояния электросетевого комплекса Ингушетии
Аудит состояния электросетевого комплекса будет проведен сотрудниками ПАО "Россети" в апреле этого года в Ингушетии, сообщил в пятницу во время рабочего визита в Ингушетию гендиректор ПАО "Россети" Павел Ливинский на встрече с Юнус-Беком Евкуровым.
Обновлено в 07:49
Кино
Disney закроет кинокомпанию Fox 2000
Скоро компания Fox 2000 прекратит свое существование. Соответствующее решение принял киногигант Disney, которому она принадлежала.
Обновлено в 09:24
Экономика
Банки начали блокировать счета самозанятых
Банки начали блокировать личные счета и карты "новых предпринимателей", ссылаясь на то, что их использование в целях ведения бизнеса запрещено.
Обновлено вчера в 20:30
Хоккей
Секс-символ Уфы разденется после выхода «Салавата» в финал Востока
Секс-символ хоккейной Уфы Ульяна Тригубчак, работающая на телеканале БСТ на трансляциях домашних матчей «Салавата», обещала фотосессию в стиле ню в том случае, если команда выйдет в финал конференции.
Обновлено в 15:45
Политика
Дамаск ответил Трампу на твит о признании Голанских высот израильскими
Заявления президента США Дональда Трампа о возможности признания Голанских высот территорией Израиля являются безответственными, передает сирийское государственное информагентство SANA слова представителя МИДа страны.
Обновлено в 02:36
Политика
Первые детали из российских композитов изготовлены для крыла МС-21
В Ульяновске на заводе «Аэрокомпозит» из российских композитных материалов изготовлены центроплан и кессон крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
Обновлено в 12:14
Политика
Меркель и Трамп провели телефонные переговоры
Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщается на сайте кабмина ФРГ.
Обновлено в 21:36
Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Политика
Рогозин объявил о вступлении России в космическую гонку
Обновлено в 11:58
Общество
Более 60 регионов могут снизить тарифы на вывоз мусора
Обновлено в 06:11