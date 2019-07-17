В полуфинальном матче мини-турнира под названием "Премьер-лига Азия Трофи" подопечные Пепа Гвардиолы разгромили лондонский "Вест Хэм Юнайтед" — 4:1. Дублем в составе манкунианского клуба отметился Рахим Стерлинг, ещё по голу в свой актив записали Давид Сильва и Лукас Нмеча.

Происшествия В Волгоградской области осужденный сбежал из зала суда через окно В Суровикине Волгоградской области осужденный сбежал из зала суда через окно.

Происшествия Трое сотрудников ФСБ признались в разбое Трое из семи фигурантов уголовного дела о разбое, по которому проходят сотрудники ФСБ и спецназа, дали признательные показания.

Армия и оружие США исключили продажу Турции F-35 Покупка Турцией российских ЗРК С-400 несовместима с поставками Анкаре новейших американских самолетов F-35, подтвердила в заявлении пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Политика Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах» Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.

Политика Контактная группа согласовала бессрочное перемирие в Донбассе Контактная группа по Донбассу одобрила новое бессрочное перемирие. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Футбол «Манчестер Юнайтед» разгромил «Лидс» в товарищеском матче В очередном товарищеском матче подопечные Уле-Гуннара Сульшера со счетом 4:0 разгромили другую британскую команду — «Лидс Юнайтед».

Политика Путин упростил получение гражданства России для всех жителей Донбасса Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который разрешает жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто, сообщается на официальном портале правовой информации.

Футбол Заболотный отказался переходить в другой клуб, он будет играть в дубле Медведев отметил, что Заболотный получал предложение от одного клуба, на его взгляд оно было хорошим, но Антон не заходил переходить, поэтому он был переведён во вторую команду, там он тренируется и играет, вчера провёл матч и отдал голевую передачу.

Армия и оружие Подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами» Как пояснил Караваев, «лодка может иметь на вооружении торпеды, мины и даже крылатые ракеты «Калибр», которые стартуют горизонтально под водой», сообщает РИА Новости.

Происшествия МИД Ирака осудил убийство турецкого дипломата в Эрбиле МИД Ирака осудил убийство турецкого дипломата и сопровождающего его иракца в провинции Эрбиль (входит в состав Курдского автономного района (КАР), имеющего статус широкой автономии в составе Ирака).

Наука Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.

Политика СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук» СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.

Футбол Александр Медведев: Кандидатуру Гильерме «Зенит» даже не рассматривал Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг интерес клуба к вратарю «Локомотива» Маринато Гильерме.

Общество Россиянам перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году Выдача бумажных паспортов будет прекращена в 2022 году. Вместо них у россиян будут электронные документы.

Гаджеты Nintendo представила обновлённую Nintendo Switch с улучшенной батареей В The Legend of Zelda: Breath of the Wild на каждой консоли заряда хватит на: оригинальная Switch (2017) — 3 часа обновлённая Switch (2019) — 5,5 часов Switch Lite — 4 часа Иных сведений о грядущей системе на сайте нет, однако по части цветов консоль не будет отличаться от оригинальной версии — либо красно-синие джойконы, либо просто серые.

Авто В Сети показали обновленный Hyundai Solaris Корейская компания Hyundai готовит к премьере обновленный седан Hyundai Verna (Solaris) для рынка Китая.

Происшествия Уголовное дело на задержавших Голунова полицейских не заведено Против полицейских, задержавших в начале июня корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, не заведено уголовное дело, сообщил в среду адвокат журналиста Сергей Бадамшин.

Культура Алибасов напал на подругу на шоу «Пусть говорят» Скандально известный продюсер Бари Алибасов в ходе съемок программы «Пусть говорят» напал с кулаками на свою подругу Лиану.

Происшествия При обрушении породы на шахте в Кузбассе погиб один горняк Один человек погиб в результате обрушения горной породы на шахте «Анжерская-Южная» в Кемеровской области, сообщили 17 июля в пресс-службе МЧС России.

Кино «Игра престолов» получила рекордные 32 номинации на «Эмми» Несмотря на недовольство фанатов в адрес последнего сезона сериала, «Игра престолов» получила рекордные 32 номинации на телепремию «Эмми».

Армия и оружие Military Times (США): по словам чиновника Госдепартамента, американские войска могут извлечь ценные уроки из борьбы Украины с Россией (Military Times) Кент, который отвечает за политику Госдепартамента США в отношении Украины, Молдавии, Белоруссии, Грузии, Армении и Азербайджана, дал интервью во время перерыва на симпозиуме, который Американский совет по внешней политике провел накануне пятой годовщины крушения пассажирского самолета Малайзийских авиалиний, сбитого 17 июля 2014 года.

Политика Появились новые свидетели в деле о крушении MH17 В уголовном деле о крушении Boeing на Украине появились новые свидетели, сообщает ТАСС. Они сами обратились к следственной группе.

Шоу-бизнес Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.

Экономика Отели в Турции снизили цены для россиян Из-за оттока туристов турецкие отели пошли на снижение цен на 10-15% на размещение в июле-августе.