Футбол
Дубль Стерлинга помог «Манчестер Сити» разгромить «Вест Хэм»Чемпионат 10:51
В полуфинальном матче мини-турнира под названием "Премьер-лига Азия Трофи" подопечные Пепа Гвардиолы разгромили лондонский "Вест Хэм Юнайтед" — 4:1. Дублем в составе манкунианского клуба отметился Рахим Стерлинг, ещё по голу в свой актив записали Давид Сильва и Лукас Нмеча.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 12:28, Вашингтон
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