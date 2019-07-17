Футбол

Дубль Стерлинга помог «Манчестер Сити» разгромить «Вест Хэм»Чемпионат 10:51

В полуфинальном матче мини-турнира под названием "Премьер-лига Азия Трофи" подопечные Пепа Гвардиолы разгромили лондонский "Вест Хэм Юнайтед" — 4:1. Дублем в составе манкунианского клуба отметился Рахим Стерлинг, ещё по голу в свой актив записали Давид Сильва и Лукас Нмеча.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» и вышел в финал турнира Премьер-лига Азия Трофи

Sport24.ru10:25

«Ман Сити» обыграл «Вест Хэм» и вышел в финал «Азия трофи»

Спорт-Экспресс10:24

Дубль Стерлинга помог «Манчестер Сити» разгромить «Вест Хэм»

Чемпионат10:51

«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» в матче Азия Трофи

Евро-футбол.ру10:26

«Манчестер Сити» одержал победу над «Вест Хэмом» в полуфинале «Азия Трофи»

Матч ТВ10:25

Дубль Стерлинга помог «Манчестер Сити» разгромить «Вест Хэм» в матче PL Asia Trophy

RT на русском11:17

Asia Trophy. «Ман Сити» забил 4 гола «Вест Хэму», «Ньюкасл» проиграл «Вулверхэмптону»

Sports.ru06:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 12:28, Вашингтон
Авто

Обновленный Hyundai Solaris показали до премьеры

Обновлено вчера в 23:58
Политика

Путин расширил упрощённый режим получения гражданства для Донбасса

Российский лидер Владимир Путин расширил число граждан Украины, которые могут получить российское гражданство в упрощённом порядке.
Обновлено в 11:23
Транспорт

В Москве затопило Дмитровское шоссе

Из-за ливня, прошедшего в среду днем в Москве, прервано движение на участке Дмитровского шоссе.
Обновлено в 10:25
Происшествия

Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями

В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено в 10:02
Экономика

Реальные доходы россиян продолжают падать

Реальные располагаемые доходы россиян в январе-июне текущего года снизились на 1,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Обновлено в 10:47
Здоровье

Роспотребнадзор назвал главный фактор развития рака

Курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний, а также приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы, говорится на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:17
Происшествия

Суд в США приговорил наркобарона Коротышку к пожизненному заключению

Американский суд приговорил мексиканского наркобарона Гусмана Лоэру по прозвищу "Коротышка" к пожизненному заключению, сообщает в среду издание USA Today.
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес

Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде

В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21
Происшествия

В Петербурге двух гвардейцев обвиняют в попытке подбросить наркотики

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали двух бойцов Росгвардии, которые подозреваются в попытке подбросить молодому человеку наркотики для вымогательства денег.
Обновлено в 12:06
Политика

Семьи погибших в катастрофе МН17 обратились к России

Родственники жертв катастрофы МН17 написали письмо России в связи с пятой годовщиной трагедии. Его текст опубликовала «Новая газета».
Обновлено в 03:59
Армия и оружие

Арсеналы вермахта уже не устраивают Минобороны РФ

«Арсенал в полном объеме обеспечит существующую и перспективную потребность в размещении всех запасов Балтийского флота», – сказал заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов, который проверил готовность объектов.
Обновлено в 12:00
Общество

Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах

"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
Обновлено в 06:19
Политика

США не будут продавать Турции новые F-35, подтвердил Трамп

Обновлено в 00:18
Происшествия

Неизвестные совершили нападение на турецких дипломатов в Ираке

Группа неизвестных открыла огонь по ресторану, в котором находились турецкие дипломаты, передаёт Haberturk.
Обновлено в 08:36
Наука

Впервые в мире обнаружена трехмерная спиновая жидкость

Обновлено в 10:48
Шоу-бизнес

Адвокат мисс Москва опроверг ее развод с экс-королем Малайзии

Победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина не разводилась с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, рассказал «Известиям» адвокат россиянки Евгений Тарло.
Обновлено в 07:25
Финансы

Коррекция курса рубля «затягивается»

Сегодня, 17 июля, для рубля ожидается достаточно напряжённый день.
Обновлено в 04:13
Политика

МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы

В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.
Обновлено в 08:54
Происшествия

В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов

Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 03:53
Общество

В России выросла убыль населения

Естественная убыль населения России за пять месяцев 2019 года составила 180,4 тысячи человек.
Обновлено в 05:36
Политика

Бывшая министр обороны Германии стала председателем Еврокомиссии

Покидающий свой пост председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что фон дер Ляйен должна стать первой женщиной на этой должности.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия

В МВД опровергли данные о задержании матери больного ребёнка в Москве

Обновлено в 07:30
Политика

Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Политика

Мэй назвала циничными слова Путина об устаревшей либеральной идее

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй раскритиковала мнение Владимира Путина о том, что либеральная идея устарела.
Обновлено в 12:17
Политика

Премьер-министр Украины поругался с Порошенко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман опубликовал в своем Facebook видео с собственной речью на заседании кабинета министров, в которой он обрушился с критикой партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».
Обновлено в 12:11
Политика

Бумажные паспорта в России перестанут выдавать в 2022 году

Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства.
Обновлено в 10:51
Финансы

Российский фондовый рынок открылся падением индексов

Торги на российском рынке акций стартовали в среду резким снижением основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи потерял 1,59% к предыдущему закрытию и составил 2712,02 пункта.
Обновлено в 03:39
Гаджеты

Xiaomi представил смартфон Xiaomi Mi A3 на «чистом» Android

Обновлено в 11:53
Политика

Зеленский потребовал срочно созвать раду

Президент Украины Владимир Зеленский попросил созвать внеочередное пленарное заседание Верховной рады для рассмотрения внесенных им в парламент законопроектов.
Обновлено в 05:46
Космос

Завершился второй эксперимент имитации полета на Луну

Обновлено в 09:25
ещё по теме
Давид Сильва
Испанский футболист
Испанский футболист, игрок английского клуба «Манчестер Сити» и экс-игрок национальной сборной Испании. Чемпион мира и чемпион Европы в составе сборной Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Лукас Нмеча
Немецкий футболист
Немецкий и английский футболист, нападающий клуба «Манчестер Сити» и молодежной сборной Германии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное