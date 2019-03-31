Дубль Сапаты помог «Аталанте» обыграть «Парму» в матче Серии АЧемпионат 08:26

В матче 29-го тура чемпионата Италии «Парма» принимала «Аталанту». Встреча состоялась на стадионе «Эннио Тардини» в Парме и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. На 8-й минуте нападающий «Пармы» Жервиньо открыл счёт.

Дубль Сапаты помог «Аталанте» обыграть «Парму» в матче Серии А

Экономика В России изменятся правила зачисления зарплат Законопроект, предусматривающий право работника на выбор банка для начисления зарплаты, в Госдуму внесло Правительство РФ.

Культура NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭ В художественном музее Лувр Абу-Даби (филиал парижского Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов) пропала картина «Спаситель мира» (Salvator Mundi) авторства Леонардо да Винчи.

Политика СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине Главный редактор издания «Страна.UA» Игорь Гужва опубликовал первые результаты экзитполов по выборам президента на Украине.

Наука Названы две основные причины появления рака у женщин Ученые из Австралии объединили результаты шести когортных исследований с участием более 200 тысяч женщин и выяснили, что около 30 тысяч случаев развития рака молочной железы можно будет предотвратить в ближайшие годы, если пациентки вовремя откажутся от регулярного употребления алкоголя и будут поддерживать нормальную массу тела, передает Medicalxpress.

Футбол Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Оренбургом» Петербургский "Зенит" одержал победу над "Оренбургом" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".

Политика Возле здания ЦИК Украины собрались спортивные молодчики Собрание возле здания ЦИК Украины организовали молодые ребята спортивного телосложения, 31 марта сообщает Telegram-канал Newsroom.

Политика Китай продлил решение о заморозке тарифов на ввоз машин из США Правительство Китая продлило решение о приостановке взыскания повышенных тарифов на импорт американских автомобилей и комплектующих, сообщает Global Times со ссылкой на Минфин КНР.

Политика Ляшко грозит три года тюрьмы за демонстрацию бюллетеня Поступком лидера Радикальной партии Олега Ляшко, который показал заполненный бюллетень на избирательном участке, занялась украинская полиция.

Интернет Цукерберг высказался за госрегулирование Интернета Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что роль правительств и регулирующих органов для норм и стандартов в Интернете должна быть более активной.

Политика Украина выбирает президента. Промежуточные итоги Украина выбирает президента Выборы президента проходят на Украине в воскресенье, 31 марта.

Политика Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2» Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.

Политика Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые ранее записали видео в его поддержку.

Политика Порошенко поздравил с победой не того украинского боксера Президент Украины Петр Порошенко перепутал боксеров и поздравил с победой вместо Александра Гвоздика другого украинского спортсмена - Александра Усика.

Футбол ЦСКА и «Уфа» объявили стартовые составы Стали известны стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ ЦСКА - "Уфа".

Политика Лавров назвал цель пребывания российских военных в Венесуэле Российские военные специалисты находятся в Венесуэле для обслуживания поставленной в эту страну военной техники и делают это на законных основаниях.

Происшествия В Самаре иномарка упала с четвертого этажа парковки торгового центра В воскресенье, 31 марта, около 1.30 водитель Хендэ ехал по многоуровневой парковке торгового центра «Гудок».

Политика Завершилось голосование на выборах президента Украины в Австралии В столице Австралии Канберре завершилось голосование на единственном в этой стране избирательном участке на выборах президента Украины, передает УНИАН.

Происшествия В Киеве эвакуировали гостиницу «Украина» Полиция Киева эвакуировала в воскресенье, 31 марта, около 150 человек из гостиницы «Украина» после сообщений об угрозе минирования.

Происшествия Кража кабеля спецсвязи у Кремля: возбуждено дело Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ ("Кража"), обвиняемым в краже кабеля спецсвязи у Кремля грозит до пяти лет лишения свободы.