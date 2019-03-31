Футбол
Дубль Сапаты помог «Аталанте» обыграть «Парму» в матче Серии АЧемпионат 08:26
В матче 29-го тура чемпионата Италии «Парма» принимала «Аталанту». Встреча состоялась на стадионе «Эннио Тардини» в Парме и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. На 8-й минуте нападающий «Пармы» Жервиньо открыл счёт.
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