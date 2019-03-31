Футбол

Дубль Сапаты помог «Аталанте» обыграть «Парму» в матче Серии АЧемпионат 08:26

В матче 29-го тура чемпионата Италии «Парма» принимала «Аталанту». Встреча состоялась на стадионе «Эннио Тардини» в Парме и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. На 8-й минуте нападающий «Пармы» Жервиньо открыл счёт.
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«Аталанта» взяла 3 очка в Парме

Матч ТВ08:38

«Аталанта» обыграла «Парму» в матче чемпионата Италии

РИА Новости08:31

Сапата забил 19-й гол в сезоне и делит 2-е место с Роналду в гонке бомбардиров серии А

Sports.ru08:51

Гол Пашалича и дубль Сапаты помогли «Аталанте» обыграть «Парму»

Спорт-Экспресс08:27

Дубль Сапаты помог «Аталанте» обыграть «Парму» в матче Серии А

Чемпионат08:26

Дубль Сапаты помог «Аталанте» на выезде обыграть «Парму»

Советский спорт08:26

Гол Пашалича помог «Аталанте» обыграть «Парму» в Серии А

Sport24.ru08:28
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Авто

В Сети показали рендеры Lada Vesta Roadster

Обновлено в 02:24
Экономика

В России изменятся правила зачисления зарплат

Законопроект, предусматривающий право работника на выбор банка для начисления зарплаты, в Госдуму внесло Правительство РФ.
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Культура

NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭ

В художественном музее Лувр Абу-Даби (филиал парижского Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов) пропала картина «Спаситель мира» (Salvator Mundi) авторства Леонардо да Винчи.
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Политика

СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине

Главный редактор издания «Страна.UA» Игорь Гужва опубликовал первые результаты экзитполов по выборам президента на Украине.
Обновлено в 08:40
Политика

В Киеве женщина родила на избирательном участке

Обновлено в 09:44
Наука

Названы две основные причины появления рака у женщин

Ученые из Австралии объединили результаты шести когортных исследований с участием более 200 тысяч женщин и выяснили, что около 30 тысяч случаев развития рака молочной железы можно будет предотвратить в ближайшие годы, если пациентки вовремя откажутся от регулярного употребления алкоголя и будут поддерживать нормальную массу тела, передает Medicalxpress.
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Футбол

Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Оренбургом»

Петербургский "Зенит" одержал победу над "Оренбургом" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
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Политика

Возле здания ЦИК Украины собрались спортивные молодчики

Собрание возле здания ЦИК Украины организовали молодые ребята спортивного телосложения, 31 марта сообщает Telegram-канал Newsroom.
Обновлено в 08:47
Политика

Зеленский сообщил о своих планах в случае поражения на выборах

Обновлено в 08:08
Политика

Китай продлил решение о заморозке тарифов на ввоз машин из США

Правительство Китая продлило решение о приостановке взыскания повышенных тарифов на импорт американских автомобилей и комплектующих, сообщает Global Times со ссылкой на Минфин КНР.
Обновлено в 08:48
Политика

Ляшко грозит три года тюрьмы за демонстрацию бюллетеня

Поступком лидера Радикальной партии Олега Ляшко, который показал заполненный бюллетень на избирательном участке, занялась украинская полиция.
Обновлено в 07:24
Происшествия

В центре Москвы водитель сбил оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДД

Обновлено в 04:48
Политика

Первые нарушения на выборах зафиксированы на Украине

Обновлено в 03:00
Происшествия

Елизавета II прекратит водить автомобиль на дорогах общего пользования

Обновлено в 09:34
Интернет

Цукерберг высказался за госрегулирование Интернета

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что роль правительств и регулирующих органов для норм и стандартов в Интернете должна быть более активной.
Обновлено вчера в 22:38
Политика

Украина выбирает президента. Промежуточные итоги

Украина выбирает президента Выборы президента проходят на Украине в воскресенье, 31 марта.
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Политика

Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
Обновлено в 08:00
Политика

Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами

Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые ранее записали видео в его поддержку.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие

Субмарина для «Посейдона» вышла на стапельный этап

Корабелы «Севмаша» ведут стапельный этап строительства атомной подводной лодки (АПЛ) спецназначения «Белгород».
Обновлено в 08:59
Политика

Порошенко поздравил с победой не того украинского боксера

Президент Украины Петр Порошенко перепутал боксеров и поздравил с победой вместо Александра Гвоздика другого украинского спортсмена - Александра Усика.
Обновлено в 09:08
Футбол

ЦСКА и «Уфа» объявили стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ ЦСКА - "Уфа".
Обновлено в 08:20
Происшествия

Сотрудники МЧС спасли со льдины ребенка в ТиНАО

Обновлено в 06:49
Политика

Лавров назвал цель пребывания российских военных в Венесуэле

Российские военные специалисты находятся в Венесуэле для обслуживания поставленной в эту страну военной техники и делают это на законных основаниях.
Обновлено в 08:35
Происшествия

В Самаре иномарка упала с четвертого этажа парковки торгового центра

В воскресенье, 31 марта, около 1.30 водитель Хендэ ехал по многоуровневой парковке торгового центра «Гудок».
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Политика

Завершилось голосование на выборах президента Украины в Австралии

В столице Австралии Канберре завершилось голосование на единственном в этой стране избирательном участке на выборах президента Украины, передает УНИАН.
Обновлено в 04:55
Происшествия

В Киеве эвакуировали гостиницу «Украина»

Полиция Киева эвакуировала в воскресенье, 31 марта, около 150 человек из гостиницы «Украина» после сообщений об угрозе минирования.
Обновлено в 08:34
Культура

Последнюю колонку Марлена Хуциева опубликуют в новом номере «Русского пионера»

Журнал "Русский пионер" посвятил новый апрельский номер понятию "Зов".
Обновлено в 08:58
Происшествия

Около поселка Лебяжье и порта Бронка нашлись два тюлененка

Обновлено в 08:12
Происшествия

Кража кабеля спецсвязи у Кремля: возбуждено дело

Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ ("Кража"), обвиняемым в краже кабеля спецсвязи у Кремля грозит до пяти лет лишения свободы.
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На «Байконуре» проведут новые проверки «Союза» перед стартом к МКС

Перед запуском грузового космического корабля «Прогресс МС-11» к Международной космической станции потребуется дополнительный день для проверок ракеты-носителя «Союз-2.1а».
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