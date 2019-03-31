Футбол
Дубль Сапаты помог «Аталанте» обыграть «Парму» в матче Серии АЧемпионат 08:26
В матче 29-го тура чемпионата Италии «Парма» принимала «Аталанту». Встреча состоялась на стадионе «Эннио Тардини» в Парме и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. На 8-й минуте нападающий «Пармы» Жервиньо открыл счёт.
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Биатлонистка Светлана Миронова выиграла женскую гонку с общего старта на чемпионате России в Тюмени.
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Политика
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Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна
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Избиратели на Украине голосуют «за Путина»
Украинские избиратели не желают отдавать свои голоса никому из 39 кандидатов на пост президента страны и, получив бюллетень, вписывают имя российского лидера Владимира Путина.
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Футбол
Интер — Лацио 0:1
«Лацио» обыграл «Интер» в матче 29-го тура чемпионата Италии. «Интер» (53 очка) располагается на третьем месте, «Лацио» (48 очков) - пятый.
Обновлено в 16:25
Общество
В работе Instagram произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в воскресенье в нескольких странах.
Обновлено в 13:30
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Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A20e засветился на рендерах
Сегодня в сети появились рендеры младшей модели Galaxy A20e, которая должна оказаться слегка упрощенной и более компактной версией уже представленного Galaxy A20.
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Бывший супруг ныне покойной певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин рассказал о переговорах с хоккеистом Александром Фроловым по поводу возвращения части квартиры.
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Культура
«Россия 1» покажет основанный на реальных событиях сериал «На краю» о женщинах, завербованных боевиками
В новом проекте, основанном на реальных событиях, зрители увидят, как вербуют людей, которые затем становятся живым оружием в руках боевиков.
Обновлено в 02:11
Общество
Электронные сигареты рекомендовано приравнять к обычным
Профильным министерствам поручено обеспечить появление в федеральном законе об охране здоровья от влияния табачного дыма запрета на использование несовершеннолетними электронных сигарет.
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Политика
В Сети опубликованы первые экзитполы с выборов на Украине
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Наука
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Сторонники Петра Порошенко зафиксировали использование ручек с исчезающими чернилами на одном из избирательных участков в Киеве.
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Футбол
Гол Бензема помог «Реалу» вырвать победу у последней команды Примеры
Мадридский "Реал" вырвал победу над "Уэской" в матче 29-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт".
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Маск внезапно опубликовал эмодзи утки и сделал заявление
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Футбол
Тренер «Анжи» Адиев принял решение подать в отставку
После разгромного поражение в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (5:0) главный тренер «Анжи» Магомед Адиев заявил, что покидает клуб.
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