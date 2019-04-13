Футбол
Дубль Санчо принес дортмундской «Боруссии» победу над «Майнцем»Советский спорт 14:24
В составе дортмундской команды дублем отметился Джейдон Санчо (17-я и 24-я минуты). У гостей точным ударом отличился Робин Куайсон (84). После этой встречи Боруссия, набрав 66 очков, вышла в лидеры бундеслиги, опережая имеющую игру в запасе Баварию на два балла.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:18, Ашберн
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