Футбол

Дубль Санчо принес дортмундской «Боруссии» победу над «Майнцем»Советский спорт 14:24

В составе дортмундской команды дублем отметился Джейдон Санчо (17-я и 24-я минуты). У гостей точным ударом отличился Робин Куайсон (84). После этой встречи Боруссия, набрав 66 очков, вышла в лидеры бундеслиги, опережая имеющую игру в запасе Баварию на два балла.
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«Боруссия» переиграла «Майнц» и обошла «Баварию» в турнирной таблице. Но у мюнхенцев игра в запасе

Спорт-Экспресс14:29

Дортмундская «Боруссия» одолела «Майнц» и вышла на первое место в Бундеслиге, обойдя «Баварию»

Sport24.ru14:25

Дубль Санчо помог «Боруссии» обыграть «Майнц»

Матч ТВ14:22

Дубль Санчо принес дортмундской «Боруссии» победу над «Майнцем»

Советский спорт14:24

«Боруссия» Д вернулась на первое место в таблице Бундеслиги, обыграв «Майнц»

Чемпионат14:24

Дортмундская «Боруссия» вернулась на первое место в Бундеслиге

LiveSport.ru14:55

«Боруссия» Д победила «Майнц» и вышла на 1-е место в бундеслиге. У «Баварии» матч в запасе

Sports.ru14:43
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Роскомнадзор призвал к осторожности при просмотре «Игры престолов»

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Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина.
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Происшествия

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