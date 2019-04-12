Футбол
Дубль Санчо помог «Боруссии» обыграть «Майнц»Матч ТВ вчера в 14:22
Дортмундская «Боруссия» дома победила «Майнц» в матче 29-го тура чемпионата Германии. Оба гола в составе дортмундцев на свой счет записал полузащитник Джейдон Санчо. У гостей в концовке встречи отличился хавбек Робин Кайсон.
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«Боруссия» переиграла «Майнц» и обошла «Баварию» в турнирной таблице. Но у мюнхенцев игра в запасе
Спорт-Экспрессвчера в 14:29
Чемпионат Германии. «Боруссия» Д выиграла у «Майнца», «РБ Лейпциг» победил «Вольфсбург»
Sports.ru12 апреля в 03:05
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