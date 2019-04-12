Футбол

Дубль Санчо помог «Боруссии» обыграть «Майнц»Матч ТВ вчера в 14:22

Дортмундская «Боруссия» дома победила «Майнц» в матче 29-го тура чемпионата Германии. Оба гола в составе дортмундцев на свой счет записал полузащитник Джейдон Санчо. У гостей в концовке встречи отличился хавбек Робин Кайсон.
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Голы Санчо в ворота «Майнца» — в видеообзоре матчей Бундеслиги

Чемпионат03:04

«Боруссия» переиграла «Майнц» и обошла «Баварию» в турнирной таблице. Но у мюнхенцев игра в запасе

Спорт-Экспрессвчера в 14:29

Чемпионат Германии. «Боруссия» Д выиграла у «Майнца», «РБ Лейпциг» победил «Вольфсбург»

Sports.ru12 апреля в 03:05

Дубль Санчо помог «Боруссии» обыграть «Майнц»

Матч ТВвчера в 14:22

Дортмундская «Боруссия» вернулась на первое место в Бундеслиге

LiveSport.ruвчера в 14:55

«Боруссия» Дортмунд - «Майнц»: жизнь после разгромов

Все про Спорт ру12 апреля в 12:51

Дубль Санчо принес дортмундской «Боруссии» победу над «Майнцем»

Советский спортвчера в 14:24
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:21, Ашберн
Автоспорт

Хэмилтон выиграл 1000-й этап Гран-при в истории «Формулы-1»

Обновлено в 03:54
Авто

Назван ТОП-3 лучших подержанных кроссоверов за 600 тыс. рублей

Обновлено в 01:30
Политика

Зеленский отказался от дебатов из-за возможной провокации

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил журналистам, почему он отказался от дебатов с Петром Порошенко 14 апреля.
Обновлено в 00:31
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено вчера в 06:03
Важное за сутки

Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019»

Победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2019 году стала представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия

Во Флориде фермер стал жертвой нападения собственного казуара

Американский фермер стал жертвой смертельного удара собственной птицы, которую содержал на территории своих владений.
Обновлено в 02:14
Хоккей

Кучерова дисквалифицировали на один матч Кубка Стэнли

Как сообщается на сайте лиги, нападающий получил дисквалификацию во втором матче серии против «Тампы» (5:1). В третьем периоде за пять минут до окончания матча он толкнул на борт защитника «Коламбуса» Маркуса Нутиваару.
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия

В Непале столкнулись самолет и вертолет

Обновлено в 03:57
Политика

Порошенко объявил о безвизовом въезде в Таиланд для украинцев

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что с 14 апреля граждане Украины смогут совершать поездки в Таиланд без оформления виз.
Обновлено в 04:04
Хоккей

Российские хоккеистки не смогли выйти в финал чемпионата мира

Обновлено вчера в 15:37
Футбол

«Анжи» сыграет с «Зенитом» в 23-м туре РПЛ

«Анжи» и «Зенит» сыграют между собой в 23-м туре Российской Премьер-лиги.
Обновлено 11 апреля в 09:11
Политика

США и Бразилия призвали Россию прекратить поддержку Мадуро

Ранее Помпео обвинял Россию в незаконном «вмешательстве» в дела Венесуэлы.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия

В Петербурге два человека погибли в ДТП с автобусом

В ДТП погибли пассажир и водитель легковушки.
Обновлено в 01:22
Происшествия

Виталия Милонова избили на парковке в Санкт-Петербурге

Депутат Государственной думы России Виталий Милонов обратился в полицию с заявлением о том, что его избили на парковке вечером в субботу, 13 апреля.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Причиной пожара в парке «Лосиный остров» мог быть поджог

Поджог мог стать основной причиной пожара в парке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды.
Обновлено в 03:33
Наука

Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет

Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет. Об этом сообщают ученые из Канады.
Обновлено вчера в 11:57
Экономика

От сети АЗС до недвижимости в Испании: как живут депутаты ГД от Кубани

По имеющейся в собственности недвижимости супруга Напсо существенно опережает и супруга, и его коллег от региона: она владеет земельным участков, двумя объектами незавершенного строительства, несколькими автозаправочными станциями и газотопливными хранилищами, гаражным боксом, а также более чем десятком нежилых помещений.
Обновлено вчера в 14:36
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено 12 апреля в 15:14
Происшествия

Возле ночного клуба в Москве произошла стрельба

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, во время потасовки возле заведения на Кутузовском проспекте один из посетителей достал травматический пистолет и стал стрелять.
Обновлено в 01:30
Хоккей

Защитник «Вашингтона» Орпик установил новый рекорд Кубка Стэнли

Встреча прошла в Вашингтоне и закончилась победой хозяев в овертайме — 4:3. Автором победной шайбы стал Брукс Орпик после передачи Евгения Кузнецова.
Обновлено вчера в 20:55
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина

Московский ЦСКА обыграл омский «Авангард» со счетом 5:2 в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 12:21
Политика

Отец Ассанжа прокомментировал арест сына в Лондоне

Джон Шиптон, отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, прокомментировал арест сына в Великобритании.
Обновлено в 02:15
Единоборства

Хабиб назвал Макгрегору условия реванша

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал, при каких условиях состоится бой реванш с бойцом смешанных единоборств (ММА) Конором Макгрегором, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на 3 км

Обновлено в 02:25
Культура

Умерла воронежская художница Ксения Успенская

Обновлено вчера в 21:08
Культура

Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»

Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено вчера в 08:21
Единоборства

Никита Крылов о победе на UFC 236: «Сен-Прю ничем не удивил»

Обновлено в 02:21
Культура

Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Обновлено вчера в 20:20
Авто

В России определили критерии надёжности автомобилей

Еще 10% россиян считают залогом надежности марку автомобиля, а другие 10% прислушиваются в этом вопросе к мнению друзей и знакомых.
Обновлено вчера в 03:33
Политика

Депутат Рады рассказал, почему Порошенко получил прозвище Туфель

Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала "Наш" рассказал, что в начале нулевых у действующего президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель, а также объяснил причины неудач главы государства.
Обновлено вчера в 15:17
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Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунда. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии.
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