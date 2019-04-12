Дубль Санчо помог «Боруссии» обыграть «Майнц»Матч ТВ вчера в 14:22

Дортмундская «Боруссия» дома победила «Майнц» в матче 29-го тура чемпионата Германии. Оба гола в составе дортмундцев на свой счет записал полузащитник Джейдон Санчо. У гостей в концовке встречи отличился хавбек Робин Кайсон.

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