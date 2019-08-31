РПЛ

Rostov gazetaRostov gazetaДубль Шомуродова принес ФК «Ростов» победу над «Локомотивом»

Локомотив — Ростов
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
26′
Антонсен Норманн
Алексей Миранчук
Жоау Мариу
30′
39′
Роман Еременко
42′
Элдор Шомуродов
58′
Элдор Шомуродов
60′
Ивелин Попов
Хорен Байрамян
Рифат Жемалетдинов
Лука Джорджевич
60′
Мацей Рыбус
64′
67′
Александр Саплинов
Арсений Логашов
Антон Миранчук
81′
87′
Алексей Ионов
Александр Зуев
88′
Арсений Логашов
Владислав Игнатьев
90′+3′
Футбольному клубу «Ростов» в субботу удалось вырвать победу у «Локомотива» со счетом 1:2, сообщается на сайте ростовского клуба. Перед игрой обе команды находились в лидерах турнирной таблицы с 14 очками у каждой. В состав «Ростова» после травм вернулись Ивелин Попов и Хорен Байрамян.
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