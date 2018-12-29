Футбол

Дубль Роналду принес победу «Ювентусу» в матче против «Сампдории»
РИА Новости
08:42

"Ювентус" обыграл "Сампдорию" в матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу, одержав 17-ю победу в текущем розыгрыше турнира. Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 2:1. У хозяев дубль оформил Криштиану Роналду (2-я минута, 65-я минута – пенальти).
РИА Новости08:42

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«Ювентус» обыграл «Сампдорию», Роналду сделал дубль

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Газета.Ru10:25

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Sport24.ru10:16

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Вести.UZ11:21
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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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Сампдория
Итальянский футбольный клуб
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