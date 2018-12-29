Футбол
Дубль Роналду принес победу «Ювентусу» в матче против «Сампдории»
Дубль Роналду принес победу «Ювентусу» в матче против «Сампдории»РИА Новости08:42
"Ювентус" обыграл "Сампдорию" в матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу, одержав 17-ю победу в текущем розыгрыше турнира. Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 2:1. У хозяев дубль оформил Криштиану Роналду (2-я минута, 65-я минута – пенальти).
РИА Новости08:42
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