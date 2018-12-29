Футбол

Криштиану Роналду впервые с 2010 года забил меньше 50 голов
Спорт-Экспресс
08:55

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду впервые за 8 лет не смог забить 50 голов. На его счету в 2018 году 49 мячей. Последний раз меньше 50 голов (48 голов) он забил в 2010 году.
Спорт-Экспресс08:55

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«Ювентус» обыграл «Сампдорию», Роналду сделал дубль

Советский спорт08:30

Дубль Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Сампдорию»

Газета.Ru10:25

Роналду впервые с 2010 года забил меньше 50 голов

Матч ТВ09:13

Роналду впервые с 2010-го забил меньше 50 голов за год

Чемпионат09:11

Роналду в тени ВАР. Скандальный конец матча «Юве»

Спорт-Экспресс09:05

Роналду забил меньше 50 голов за календарный год впервые с 2010-го

Sports.ru09:35

«Ювентус» — «Сампдория» — 2:1. Видеообзор скандального матча Серии А

Sport24.ru10:16

Роналду не выполнил «план»

Вести.UZ11:21
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 14:38, Ашберн
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Арсенал», Роберто Фирмино оформил хет-трик

Обновлено в 14:32
Футбол

Дубль Милика помог «Наполи» одержать победу над «Болоньей»

Обновлено в 13:57
Футбол

Роналду: «Поддерживаю систему VAR, она облегчает работу судье»

Обновлено в 09:08
Футбол

«Тоттенхэм» дома проиграл «Вулверхэмптону»

"Тоттенхэм" в матче 20-го тура чемпионата Англии дома проиграл "Вулверхэмптону" со счетом 1:3. Единственный мяч у "шпор" забил Харри Кейн.
Обновлено в 11:52
Футбол

«Атлетико Минейро» интересуется Педро Рошей

«Атлетико Минейро» проявляет интерес к нападающему московского «Спартака» Педро Роше. Об этом сообщает Toque Di Letra.
Обновлено в 14:14
Футбол

«Рейнджерс» впервые с 2012 года обыграл «Селтик»

"Рейнджерс" в домашнем матче 21-го тура чемпионате Шотландии обыграл "Селтик" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Райан Джек.
Обновлено в 09:33
Футбол

Защитник «Барселоны» приобрел футбольный клуб

Обновлено в 12:00
Футбол

Сорокин признан лучшим игроком «Рубина» в первой части сезона

Защитник «Рубина» Егор Сорокин признан лучшим игроком клуба по итогам первой части сезона.
Обновлено в 09:51
Футбол

Люк Шоу: «Узнал об увольнении Моуринью от своей девушки»

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу рассказал, что узнал об увольнении Жозе Моуринью от своей девушки.
Обновлено в 10:26
Футбол

«Локомотив» прокомментировал слухи об изменениях в руководстве клуба

«Локомотив» на официальном сайте сообщил, что в клубе сменился только генеральный директор.
Обновлено в 10:15
Футбол

Саутгейт и Кейн получили награды Ордена Британской империи

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт награжден званием офицера Ордена Британской империи за выступление на ЧМ-2018.
Обновлено в 06:26
Футбол

«Бавария» в январе предложит «Челси» 14 млн евро за Хадсона-Одои

Во время зимнего трансферного окна мюнхенцы сделают стартовое предложение по 18-летнему игроку юниорской сборной Англии в размере 14 миллионов евро.
Обновлено в 01:54
Футбол

Штоффельсхаус может стать спортивным директором «МЮ»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус может занять аналогичный пост в «Манчестер Юнайтед».
Обновлено вчера в 23:44
Футбол

Сумма долгов ФК «Томь» достигла 175 млн рублей

Долги футбольного клуба «Томь» по зарплате, налогам и договорным обязательствам составляют 175 млн рублей, сообщила пресс-служба томского УФССП.
Обновлено в 07:11
Футбол

Легионер ЦСКА мечтает еще о десяти бразильцах в команде

Защитник московского ЦСКА Родриго Бекао сказал о своих шагах на посту президента "армейского" клуба, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:13
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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