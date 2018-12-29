Футбол
Криштиану Роналду впервые с 2010 года забил меньше 50 голов
Криштиану Роналду впервые с 2010 года забил меньше 50 головСпорт-Экспресс08:55
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду впервые за 8 лет не смог забить 50 голов. На его счету в 2018 году 49 мячей. Последний раз меньше 50 голов (48 голов) он забил в 2010 году.
Спорт-Экспресс08:55
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«Ливерпуль» разгромил «Арсенал», Роберто Фирмино оформил хет-трик
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Дубль Милика помог «Наполи» одержать победу над «Болоньей»
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Футбол
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Футбол
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Футбол
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Футбол
«Локомотив» прокомментировал слухи об изменениях в руководстве клуба
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Футбол
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Футбол
Штоффельсхаус может стать спортивным директором «МЮ»
Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус может занять аналогичный пост в «Манчестер Юнайтед».
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Футбол
Сумма долгов ФК «Томь» достигла 175 млн рублей
Долги футбольного клуба «Томь» по зарплате, налогам и договорным обязательствам составляют 175 млн рублей, сообщила пресс-служба томского УФССП.
Обновлено в 07:11
Футбол
Легионер ЦСКА мечтает еще о десяти бразильцах в команде
Защитник московского ЦСКА Родриго Бекао сказал о своих шагах на посту президента "армейского" клуба, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:13