Футбол

Дубль Роналду принес победу «Ювентусу» в матче против «Сампдории»
РИА Новости
08:42

Ювентус — Сампдория
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Ювентус»
Криштиану Роналду
2′
33′
Фабио Куальярелла
Блез Матюиди
36′
36′
Алекс Феррари
Криштиану Роналду
65′
67′
Джанлука Капрари
Грегуар Дефрель
Марио Манджукич
Федерико Бернардески
69′
Даниэле Ругани
71′
72′
Гастон Рамирес
Риккардо Сапонара
Блез Матюиди
Дуглас Коста
82′
82′
Альбин Экдаль
Якуб Янкто
90′+3′
Риккардо Сапонара
"Ювентус" обыграл "Сампдорию" в матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу, одержав 17-ю победу в текущем розыгрыше турнира. Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 2:1. У хозяев дубль оформил Криштиану Роналду (2-я минута, 65-я минута – пенальти).
РИА Новости08:42

Подробнее о событии

«Ювентус» обыграл «Сампдорию», Роналду сделал дубль

Советский спорт08:30

Дубль Роналду принес победу «Ювентусу» в матче с «Сампдорией»

Матч ТВ08:50

«Сампдория» - после поражения от «Ювентуса»: «Над нами поиздевались»

Спорт-Экспресс09:27

Как система VAR сделала игру «Ювентус» – «Сампдория»

Чемпионат09:55

Дубль Роналду принес победу «Ювентусу» над «Сампдорией»

Soccer.ru08:46

«Сампдория»: «Спорный пенальти Роналду и помощь VAR привели к победе «Ювентуса»

Sports.ru09:00

«Сампдория» — о судействе в матче с «Ювентусом»: «Над нами поиздевались»

Sport24.ru08:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 09:58, Ашберн
Футбол

«Рейнджерс» впервые с 2012 года обыграл «Селтик»

"Рейнджерс" в домашнем матче 21-го тура чемпионате Шотландии обыграл "Селтик" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Райан Джек.
Обновлено в 09:33
Футбол

Кикнадзе назначен на должность гендиректора «Локомотива»

«Совет директоров принял решение о том, что дальнейшее развитие клуба будет поручено новому генеральном директору — Василию Александровичу Кикнадзе, который с 2013 года является членом совета директоров», — говорится в сообщении.
Обновлено в 06:29
Футбол

Сорокин признан лучшим игроком «Рубина» в первой части сезона

Защитник «Рубина» Егор Сорокин признан лучшим игроком клуба по итогам первой части сезона.
Обновлено в 09:51
Футбол

Софьян Ханни: «В 2019 году хочу стать важным игроком для „Спартака“»

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни рассказал о своих целях на следующий год.
Обновлено в 07:45
Футбол

Парма — Рома 0:0 (2-й тайм)

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.
Обновлено в 06:00
Футбол

Саутгейт и Кейн награждены Орденом Британской империи

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт стал офицером Ордена Бриитанской империи, сообщает The Independent.
Обновлено в 06:37
Футбол

Штоффельсхаус может стать спортивным директором «Манчестер Юнайтед»

Спортивный директором «Манчестер Юнайтед» может стать Эрик Штоффельсхаус, сообщает интернет-издание Goal.
Обновлено в 01:10
Футбол

Озил может пропустить матч с «Ливерпулем»

Обновлено в 01:29
Футбол

Сумма долгов ФК «Томь» достигла 175 млн рублей

Долги футбольного клуба «Томь» по зарплате, налогам и договорным обязательствам составляют 175 млн рублей, сообщила пресс-служба томского УФССП.
Обновлено в 07:11
Футбол

«Бавария» предложит «Челси» 13 млн фунтов за Хадсон-Одои

По информации источника, с открытием зимнего трансферного окна мюнхенский клуб предложит "синим" 13 млн фунтов за 18-летнего футболиста.
Обновлено вчера в 22:03
Футбол

Марадона уже несколько дней не появляется в «Дорадосе»

Обновлено в 01:52
Футбол

«Зенит» отдаст Оздоева в аренду

По информации Sport24.ru, полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев ближайшие полгода проведет в аренде.
Обновлено в 07:04
Футбол

Туктамышева поздравила «Зенит» с Новым годом

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева поздравила футбольный клуб «Зенит» с наступающим Новым годом.
Обновлено в 03:13
Футбол

Коларов может заменить Эрнандеса в «Атлетико»

Напомним, Коларов перешел в Рому из Манчестер Сити летом 2017 года и с тех пор провел за джаллоросси 69 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 16 результативных передач.
Обновлено в 07:08
Футбол

У Андрея Тихонова пока нет предложений о работе

Если какие-то предложения поступят, будем рассматривать. На данный момент их нет, – сказал Тихонов.
Обновлено в 09:18
ещё по теме
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сампдория
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из города Генуя. Клуб был создан в 1946 году путём объединения двух футбольных команд: «Андреа Дориа» и «Сампьердаренезе», первая из которых была создана в 1927 году, а вторая появилась в 1891 году. В настоящее время «Сампдория» выступает в итальянской Серии А. Клубные цвета - голубой, белый, красный и чёрный. Домашний стадион клуба - «Луиджи Феррарис» - вмещает 35 536 зрителей. На этом стадионе выступает и другой генуэзский клуб, «Дженоа». Встречи между этими двумя командами получили название «Фонарное дерби», название которого произошло от генуэзского маяка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное