Футбол
Дубль Роналду принес победу «Ювентусу» в матче против «Сампдории»
Дубль Роналду принес победу «Ювентусу» в матче против «Сампдории»РИА Новости08:42
Криштиану Роналду
|2′
|33′
Фабио Куальярелла
Блез Матюиди
|36′
|36′
Алекс Феррари
Криштиану Роналду
|65′
|67′
Джанлука Капрари
Грегуар Дефрель
Марио Манджукич
Федерико Бернардески
|69′
Даниэле Ругани
|71′
|72′
Гастон Рамирес
Риккардо Сапонара
Блез Матюиди
Дуглас Коста
|82′
|82′
Альбин Экдаль
Якуб Янкто
|90′+3′
Риккардо Сапонара
|56%
|Владение мячом
|44%
|83%
|Процент точных передач
|77%
|6
|Удары в сторону ворот
|5
|7
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|5
|3
|Офсайды
|1
|6
|Угловые
|3
|10
|Отборы
|6
|13
|Фолы
|17
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Ювентус
Расстановка 4‑3‑3
22
Перин
2
Де Шильо
24
Ругани
3
Кьеллини
12
Сандро
23
Джан
5
Пьянич
11
Коста
10
Дибала
33
Бернардески
7
Роналду
2 ×
1
Аудеро
7
Сала
15
Колли
25
Феррари
29
Мурру
10
Прат
14
Янкто
5
Сапонара
16
Линетти
92
Дефрель
27
Куальярелла
Сампдория
Расстановка 4‑3‑1‑2
"Ювентус" обыграл "Сампдорию" в матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу, одержав 17-ю победу в текущем розыгрыше турнира. Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 2:1. У хозяев дубль оформил Криштиану Роналду (2-я минута, 65-я минута – пенальти).
РИА Новости08:42
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