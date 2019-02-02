Футбол

Ювентус — Парма 3:3Евро-футбол.ру 16:09

Ювентус — Парма
3 – 3
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Ювентус»
26′
Антонио Барилла
28′
Маттео Скоццарелла
Криштиану Роналду
36′
Дуглас Коста
Федерико Бернардески
46′
57′
Жонатан Биабиани
Лука Силигарди
Даниэле Ругани
62′
64′
Антонио Барилла
Криштиану Роналду
66′
74′
Жервиньо
76′
Маттео Скоццарелла
Лео Штулац
Сами Хедира
Родриго Бентанкур
79′
86′
Юрай Куцка
Маттиа Спрокати
Федерико Бернардески
Эмре Джан
86′
Эмре Джан
90′+1′
90′+3′
Жервиньо
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился дублем в матче 22-го тура Серии А с "Пармой". Таким образом, 33-летний португалец довел счет своих голов в текущем розыгрыше итальянского первенства до 17, обогнав 36-летнего форварда "Сампдории" Фабио Квальяреллу (16).
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