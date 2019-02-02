Футбол
Ювентус — Парма 3:3Евро-футбол.ру 16:09
|26′
Антонио Барилла
|28′
Маттео Скоццарелла
Криштиану Роналду
|36′
Дуглас Коста
Федерико Бернардески
|46′
|57′
Жонатан Биабиани
Лука Силигарди
Даниэле Ругани
|62′
|64′
Антонио Барилла
Криштиану Роналду
|66′
|74′
Жервиньо
|76′
Маттео Скоццарелла
Лео Штулац
Сами Хедира
Родриго Бентанкур
|79′
|86′
Юрай Куцка
Маттиа Спрокати
Федерико Бернардески
Эмре Джан
|86′
Эмре Джан
|90′+1′
|90′+3′
Жервиньо
|69%
|Владение мячом
|31%
|88%
|Процент точных передач
|77%
|10
|Удары в сторону ворот
|4
|7
|Удары в створ ворот
|5
|2
|Сейвы вратарём
|5
|1
|Офсайды
|2
|12
|Угловые
|4
|6
|Отборы
|3
|6
|Фолы
|11
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Ювентус
Расстановка 4‑3‑3
22
Перин
20
Канселу
24
Ругани
4
Касерес
37
Спинаццола
30
Бентанкур
5
Пьянич
14
Матюиди
23
Джан
17
Манджукич
7
Роналду
2 ×
55
Сепе
2
Якопони
22
Алвеш
95
Бастони
28
Гальоло
93
Спрокати
5
Штулац
17
Барилла
26
Силигарди
45
Инглезе
27
Жервиньо
2 ×
Парма
Расстановка 4‑3‑3
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился дублем в матче 22-го тура Серии А с "Пармой". Таким образом, 33-летний португалец довел счет своих голов в текущем розыгрыше итальянского первенства до 17, обогнав 36-летнего форварда "Сампдории" Фабио Квальяреллу (16).
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