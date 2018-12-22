Футбол

Дубль Рибери помог «Баварии» обыграть «Айнтрахт» в чемпионате Германии
Sport24.ru
14:29

Айнтрахт — Бавария
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Коммерцбанк-Арена»
35′
Франк Рибери
Желсон Фернандес
37′
Мият Гачинович
Джонатан де Гузман
43′
Джонатан де Гузман
67′
Желсон Фернандес
Николай Мюллер
70′
76′
Давид Алаба
79′
Франк Рибери
89′
Рафинья
90′
Франк Рибери
Кингсли Коман
90′
Томас Мюллер
Меритан Шабани
90′+1′
Роберт Левандовски
Сандро Вагнер
«Бавария» разгромила «Айнтрахт» в выездном матче 17-го тура чемпионата Германии. Мюнхенский клуб победил со счетом 3:0. В составе победителей дублем отметился Франк Рибери, еще один гол забил Рафинья.
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Франк Рибери
Французский футболист
Французский футболист, полузащитник немецкого клуба «Бавария». Выступал за сборную Франции. Он в основном играет на позиции вингера, преимущественно с левой стороны, и известен своей скоростью, энергией и высокой точностью передач.
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