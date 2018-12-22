Футбол
Дубль Рибери помог «Баварии» обыграть «Айнтрахт» в чемпионате Германии
Дубль Рибери помог «Баварии» обыграть «Айнтрахт» в чемпионате ГерманииSport24.ru14:29
|35′
Франк Рибери
Желсон Фернандес
|37′
Мият Гачинович
Джонатан де Гузман
|43′
Джонатан де Гузман
|67′
Желсон Фернандес
Николай Мюллер
|70′
|76′
Давид Алаба
|79′
Франк Рибери
|89′
Рафинья
|90′
Франк Рибери
Кингсли Коман
|90′
Томас Мюллер
Меритан Шабани
|90′+1′
Роберт Левандовски
Сандро Вагнер
|39%
|Владение мячом
|61%
|73%
|Процент точных передач
|83%
|6
|Удары в сторону ворот
|2
|3
|Удары в створ ворот
|7
|4
|Сейвы вратарём
|3
|4
|Офсайды
|2
|3
|Угловые
|4
|10
|Отборы
|17
|10
|Фолы
|5
|2
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Айнтрахт
Расстановка 3‑5‑2
31
Трапп
13
Сальседо
3
Фалетт
2
Ндика
24
да Кошта
6
де Гузман
27
Мюллер
15
Виллемс
10
Костич
8
Йович
9
Аллер
1
Нойер
13
Рафинья
4
Зюле
17
Боатенг
27
Алаба
37
Шабани
32
Киммих
6
Алькантара
8
Мартинес
29
Коман
2
Вагнер
Бавария
Расстановка 4‑5‑1
«Бавария» разгромила «Айнтрахт» в выездном матче 17-го тура чемпионата Германии. Мюнхенский клуб победил со счетом 3:0. В составе победителей дублем отметился Франк Рибери, еще один гол забил Рафинья.
Sport24.ru14:29
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