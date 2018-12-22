Футбол

Мюллер: победа над «Айнтрахтом» придаст «Баварии» смелости
Чемпионат
17:25

Айнтрахт — Бавария
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Коммерцбанк-Арена»
35′
Франк Рибери
Желсон Фернандес
37′
Мият Гачинович
Джонатан де Гузман
43′
Джонатан де Гузман
67′
Желсон Фернандес
Николай Мюллер
70′
76′
Давид Алаба
79′
Франк Рибери
89′
Рафинья
90′
Франк Рибери
Кингсли Коман
90′
Томас Мюллер
Меритан Шабани
90′+1′
Роберт Левандовски
Сандро Вагнер
Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал результат матча 17-го тура немецкой Бундеслиги с «Айнтрахтом». Встреча прошла во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
Чемпионат17:25

Подробнее о событии

Мюллер: победа над «Айнтрахтом» придаст «Баварии» смелости

Чемпионат17:25

«Бавария» разгромила «Айнтрахт» и поднялась на второе место

Спорт-Экспресс14:50

Дубль Рибери позволил «Баварии» обыграть «Айнтрахт» и выйти на 2-е место в бундеслиге

Матч ТВ14:29

Дубль Рибери позволил «Баварии» обыграть «Айнтрахт» и выйти на 2-е место в бундеслиге

Sportbox.RU14:29

Дубль Рибери помог «Баварии» разгромить «Айнтрахт»

Советский спорт14:26

У Рибери 5 голов в 6 последних матчах за «Баварию». Ему 35 😱

Sports.ru14:53

Дубль Рибери помог «Баварии» обыграть «Айнтрахт» в чемпионате Германии

Sport24.ru14:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 17:30, Ашберн
Футбол

Ювентус — Рома 1:0

Обновлено в 14:28
Футбол

«Манчестер Юнайтед» забил пять мячей впервые после ухода Фергюссона

«Манчестер Юнайтед» впервые забил пять мячей в чемпионате Англии после ухода тренера Алекса Фергюсона.
Обновлено в 17:27
Футбол

Гол Мбаппе позволил «ПСЖ» обыграть «Нант»

«ПСЖ» на своем поле провел матч с «Нантом» в рамках 19-го тура чемпионата Франции. Парижане добились победы во встрече со счетом 1:0.
Обновлено в 17:05
Футбол

«Реал» победил «Аль-Айн» и третий раз подряд выиграл клубный ЧМ

За клуб из ОАЭ забил Цукас Сиотани. Таким образом, «Реал» в четвёртый раз выиграл клубный чемпионат мира.
Обновлено в 14:08
Футбол

«Лестер» нанес «Челси» первое домашнее поражение с апреля

«Челси» потерпел первое поражение на «Стэмфорд Бридж» с 1 апреля. Тогда на домашнем стадионе у синих выиграл «Тоттенхэм».
Обновлено в 11:53
Футбол

Месси установил очередное достижение для игроков топ-5 лиг

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил гол в матче 17-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» (2:0). Это его 15-й мяч в нынешнем сезоне в Примере.
Обновлено в 15:13
Футбол

Плаза назначен на пост главного тренера «Зенита»

Испанский наставник Жоан Плаза стал новым главным тренером петербургской баскетбольной команды «Зенит», сообщает официальный сайт клуба из Северной столицы.
Обновлено в 11:34
Футбол

«Лейпциг» победил «Вердер», «Байер» обыграл «Герту»

"Лейпциг" победил "Вердер" в матче 17-го тура чемпионата Германии (3:2). Победный гол забил нападающий Арминду Брума.
Обновлено в 11:58
Футбол

Вальверде: у «Барселоны» не возникло проблем в матче с «Сельтой»

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал победу своей команды в матче 17-го тура чемпионата Испании с "Сельтой" (2:0).
Обновлено в 16:37
Футбол

Спаллетти: «В концовках матчей испытываем психологические проблемы»

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти дал комментарий после упущенной победы над "Кьево" (1:1).
Обновлено в 15:34
Футбол

Ковач выиграл 5 матчей подряд в бундеслиге впервые в карьере

47-летний специалист впервые в карьере выиграл 5 матчей подряд в чемпионате Германии.
Обновлено в 15:32
Футбол

«Спартак» выкупит Гулиева у «Ростова»

Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» решил выкупить полузащитника Аяза Гулиева у «Ростова», воспользовавшись опцией обратного выкупа.
Обновлено в 13:20
Футбол

ПСВ обыграл «АЗ», «Бреда» победила «Херенвен»

ПСВ обыграл "АЗ" в 17-м туре чемпионата Голландии - 3:1.
Обновлено в 16:09
Футбол

Миливоевич: «Таунсенд забил потрясающий гол»

Думаю, что если ты забиваешь три мяча, то это заслуженная победа.
Обновлено в 12:36
Футбол

Павел Мамаев согласился на условия жены

Супруга футболиста клуба «Краснодар» Павла Мамаева ранее заявила, что для сохранения их брака есть ряд условий.
Обновлено в 12:41
ещё по теме
Франк Рибери
Французский футболист
Французский футболист, полузащитник немецкого клуба «Бавария». Выступал за сборную Франции. Он в основном играет на позиции вингера, преимущественно с левой стороны, и известен своей скоростью, энергией и высокой точностью передач.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное