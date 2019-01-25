Футбол
Дубль Рамоса принёс «Реалу» победу над «Жироной»Soccer.ru вчера в 17:24
"Реал" переиграл "Жирону" в первом домашнем матче 1/4 финала Кубка Испании. Ответная встреча состоится 31 января.
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Серхио Рамос - о стиле исполнения пенальти: «Это мой способ выразить индивидуальность»
Спорт-Экспрессвчера в 23:25
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В городах России эвакуируют соцобъекты из-за сообщений о минировании
В Чите силовики проверяют информацию о минировании трех зданий, в числе которых мэрия и школа.
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Напомним, в момент обострения отношений между Соединенными Штатами и Северной Кореей зимой 2018 года стрелки часов Судного дня были установлены на отметке, после которой до наступления ядерной катастрофы остается «две минуты».
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Министерство обороны опубликовало документы о блокаде Ленинграда
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Выживший штурман рассказал о подробностях столкновения двух Су-34
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Задолженность России перед Советом Европы к настоящему времени составляет около €60 млн, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря генсека СЕ Дэниеля Хольтгена.
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Средняя стоимость страхования жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС) составит около 150 рублей в месяц.
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Грузовой космический корабль «Прогресс МС-09», в настоящее время пристыкованный к МКС, в пятницу будет отстыкован, сведен с орбиты и затоплен в Тихом океане, передает РИА Новости.
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Тарасова и Морозов заняли второе место на чемпионате Европы
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли серебряную медаль в парном катании на чемпионате Европы в Минске.
Обновлено вчера в 15:04
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Выжившую в горах Урала туристку доставят в больницу Екатеринбурга
В Свердловской области спасённую в Уральских горах туристку доставят для прохождения лечения в Екатеринбург.
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Технологии
Совет Федерации разработал законопроект о платной регистрации устройств в сотовых сетях
Законопроект, разработанный первым зампредом комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмилой Боковой, предполагает введение с 1 февраля 2020 г. платной регистрации всех устройств, работающих в сотовых сетях, — от мобильных телефонов и планшетов до счетчиков ЖКХ.
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«Заправил пиджак в трусы»: над Порошенко посмеялись в сети
Президента Украины Петра Порошенко высмеяли в сети за конфуз с одеждой — пока он позировал фотографам во время визита в Израиль, никто не заметил, что край его пиджака оказался заправлен куда-то в районе ширинки брюк.
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Сбербанк скоро запустит проект по распознаванию клиентов по лицу
Сбербанк в ближайшее время запустит в нескольких своих офисах пилотный проект по распознаванию клиентов по лицу, заявил «РИА Новости» зампред банка Станислав Кузнецов в кулуарах экономического форума в Давосе.
Обновлено вчера в 21:36
Политика
В Киеве заявили, что России придется договориться о транзите газа
Россия будет вынуждена подписать с Киевом новый контракт на транзит газа в Европу, так как до запуска газопровода "Северный поток — 2" все равно остается необходимость обеспечивать поставки "голубого топлива", такую уверенность в эфире онлайн-канала UMN высказала замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко.
Обновлено вчера в 22:09
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В результате стрельбы в штате Джорджия погибли четыре человека
Четыре человека погибли, еще один получил ранения в четверг в результате стрельбы в штате Джорджия.
Обновлено вчера в 22:33
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В «Мосфильме» пройдет кинопремия «Золотой Орел»
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В школе во Владивостоке во время пожара был закрыт эвакуационный выход
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