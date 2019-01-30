Футбол
«Милан» выбил «Наполи» из Кубка Италии благодаря дублю ПёнтекаЧемпионат 16:39
Кшиштоф Пентек
|10′
Кшиштоф Пентек
|27′
|29′
Кевин Малькюи
|35′
Аркадиуш Милик
|40′
Калиду Кулибали
|46′
Аллан
Адам Уна
|58′
Амаду Диавара
Дрис Мертенс
Фабио Борини
Хакан Чалханоглу
|60′
Кшиштоф Пентек
Патрик Кутроне
|78′
Лукас Пакета
Рикардо Родригес
|85′
|85′
Кевин Малькюи
Хосе Кальехон
Милан
Расстановка 4‑3‑3
99
Доннарумма
20
Абате
13
Романьоли
22
Мусаччио
93
Лаксальт
79
Кессиэ
14
Бакайоко
68
Родригес
7
Кастильехо
63
Кутроне
10
Чалханоглу
1
Мерет
7
Кальехон
19
Максимович
26
Кулибали
31
Гулям
20
Зелиньски
11
Уна
14
Мертенс
8
Руис
24
Инсинье
99
Милик
Наполи
Расстановка 4‑4‑2
Подошёл к концу матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором встречались «Милан» и «Наполи». Игра прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась со счётом 2:0 в пользу россонери.
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