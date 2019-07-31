Футбол
Дубль Пулишича помог «Челси» выиграть «Ред Булл Зальцбург»Soccer.ru вчера в 15:55
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 09:19, Ашберн
Общество
В ЕАО введен режим ЧС из-за паводка
Обновлено в 06:24
Политика
Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров
Уточняется, что американский лидер предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами.
Обновлено вчера в 16:37
Общество
Роскосмос показал спутниковые снимки пожаров в Сибири
Обновлено в 08:30
Общество
Генпрокуратура: коррупционеры в России ценят любовь и свободу
Обе группы опрошенных больше всего ценят свободу, семью и любовь.
Обновлено в 06:46
Политика
Рогозин рассказал о запланированных пусках с космодрома Восточный
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о запланированных в 2020 году пусках с космодрома Восточный.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Индийские врачи нашли во рту у ребенка 526 лишних зубов
В Индии врачи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов.
Обновлено в 08:46
Политика
Порошенко назвал себя автором минских соглашений
Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Украинской правде» заявил, что лично составлял текст минских соглашений вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 06:54
Экономика
В России возобновлена система образовательного кредитования
Соглашение о господдержке образовательного кредитования подписали Минобрнауки России и Сбербанк.
Обновлено в 06:17
Происшествия
В Белом море пропала группа туристов из Петербурга
Группа туристов из Санкт-Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.
Обновлено в 05:02
Здоровье
Лечение россиян с ВИЧ оказалось под угрозой из-за закупок лекарства
Ранее сообщалось, что повторный тендер на поставку препарата против ВИЧ под названием ламивудин вновь сорвался из-за слишком низкой максимальной цены контракта.
Обновлено в 06:55
Общество
Число невыездных россиян увеличилось почти на 1 млн с начала 2019 года
Если на начало года в России из-за долгов был запрещен выезд за границу 2,6 млн человек, то к 1 июля число невыездных должников выросло до 3,58 млн, говорится в материалах ФССП.
Обновлено в 06:41
Здоровье
Медведев посетил Краевую детскую клиническую больницу в Чите
Обновлено в 02:02
Политика
«Северный поток-2» отреагировал на возможные санкции США
Инициатива сената США ввести санкции против строительства трубопровода «Северный поток-2» пока никак не повлияла на реализацию проекта.
Обновлено в 08:08
Общество
Финляндия ужесточит требования к визам для россиян
В министерстве иностранных дел Финляндии выразили надежду, что после введения с 1 сентября новых требований к документам при подаче на финскую шенгенскую визу количество заявлений от россиян не уменьшится.
Обновлено в 07:23
Политика
Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады
Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.
Обновлено в 06:27
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору спелого арбуза
Обновлено в 08:53
Политика
В Станице Луганской начинаются работы по разминированию моста
Обновлено вчера в 17:42
Общество
Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами
Согласно результатам социологического исследования, проведенного "Левада-Центром", ведущий канала "Россия 1" Владимир Соловьев вызывает у россиян наибольшее доверие среди журналистов, передает РБК.
Обновлено в 04:14
Общество
Алексиевич совершила каминг-аут
Обновлено в 04:05
Футбол
Агент заявил, что Джорджевич может перейти в «Локомотив»
Игорь Глушевич, который представляет интересы форварда «Зенита» Луки Джорджевича, рассказал о возможном трансфере клиента в московский «Локомотив».
Обновлено в 06:56
Гаджеты
Mac Book прорекламировал Surface Laptop 2 в ролике Microsoft
Новая реклама Microsoft полностью построена на троллинге ноутбука MacBook от Apple.
Обновлено в 08:40
Хоккей
Овечкин ответил на слова Панарина об отсутствии изменений в России с 90-х
Ранее Панарин, который родился в Коркино (город в Челябинской области), в интервью Sports.ru заявил, что с 1990-х годов в России ничего не изменилось.
Обновлено в 08:04
Политика
Германия отказалась выплачивать военные репарации Польше
Германия окончательно закрыла вопрос о выплате репараций Польше за ущерб, который был нанесен во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 16:14
Спорт
Ярославль и Кемерово примут матчи ЧМ-2022 по волейболу
Международная федерация волейбола (FIVB) огласила список всех городов, которые примут матчи мужского чемпионата мира-2022.
Обновлено в 08:23
Политика
Папа Римский признался, что хотел бы посетить Россию
Папа Римский Франциск в ответ на приглашение российской оперной певицы Светланы Касьян признался, что с удовольствием приехал бы в Россию.
Обновлено в 08:27