Футбол

Дубль Пулишича помог «Челси» выиграть «Ред Булл Зальцбург»Soccer.ru вчера в 15:55

"Челси", благодаря дублю Пулишича обыграл "Ред Булл Зальцбург".
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Педро забил умопомрачительный гол пяткой с лету в матче с «Зальцбургом»

Sport24.ruвчера в 17:28

Дубль Пулишича помог «Челси» обыграть «РБ Зальцбург»

Советский спортвчера в 15:52

«Челси» одержал победу в товарищеском матче с «Ред Булл Зальцбургом»

Чемпионатвчера в 16:11

Дубль Пулишича помог «Челси» обыграть «Зальцбург»

Спорт-Экспрессвчера в 15:59

«Челси» выиграл у «Зальцбурга» в товарищеском матче, забив пять голов

Sportbox.RUвчера в 15:57

«Челси» забил «Зальцбургу» пять голов в товарищеском матче

Нева Спортвчера в 16:10

«Челси» выиграл у «Зальцбурга» в товарищеском матче, забив пять голов

Матч ТВвчера в 15:57
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Общество

В ЕАО введен режим ЧС из-за паводка

Обновлено в 06:24
Происшествия

Пять человек задержаны по делу о массовых беспорядках в Москве

Обновлено в 07:29
Политика

Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров

Уточняется, что американский лидер предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами.
Обновлено вчера в 16:37
Общество

Роскосмос показал спутниковые снимки пожаров в Сибири

Обновлено в 08:30
Общество

Генпрокуратура: коррупционеры в России ценят любовь и свободу

Обе группы опрошенных больше всего ценят свободу, семью и любовь.
Обновлено в 06:46
Политика

Рогозин рассказал о запланированных пусках с космодрома Восточный

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о запланированных в 2020 году пусках с космодрома Восточный.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Индийские врачи нашли во рту у ребенка 526 лишних зубов

В Индии врачи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов.
Обновлено в 08:46
Политика

Порошенко назвал себя автором минских соглашений

Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Украинской правде» заявил, что лично составлял текст минских соглашений вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 06:54
Экономика

В России возобновлена система образовательного кредитования

Соглашение о господдержке образовательного кредитования подписали Минобрнауки России и Сбербанк.
Обновлено в 06:17
Происшествия

В Белом море пропала группа туристов из Петербурга

Группа туристов из Санкт-Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.
Обновлено в 05:02
Здоровье

Лечение россиян с ВИЧ оказалось под угрозой из-за закупок лекарства

Ранее сообщалось, что повторный тендер на поставку препарата против ВИЧ под названием ламивудин вновь сорвался из-за слишком низкой максимальной цены контракта.
Обновлено в 06:55
Общество

Число невыездных россиян увеличилось почти на 1 млн с начала 2019 года

Если на начало года в России из-за долгов был запрещен выезд за границу 2,6 млн человек, то к 1 июля число невыездных должников выросло до 3,58 млн, говорится в материалах ФССП.
Обновлено в 06:41
Здоровье

Медведев посетил Краевую детскую клиническую больницу в Чите

Обновлено в 02:02
Происшествия

Посадка появившегося из ниоткуда гигантского самолета попала на видео

Обновлено в 07:59
Политика

«Северный поток-2» отреагировал на возможные санкции США

Инициатива сената США ввести санкции против строительства трубопровода «Северный поток-2» пока никак не повлияла на реализацию проекта.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Суд арестовал нового подозреваемого в убийстве активистки Григорьевой

Обновлено в 09:00
Общество

Финляндия ужесточит требования к визам для россиян

В министерстве иностранных дел Финляндии выразили надежду, что после введения с 1 сентября новых требований к документам при подаче на финскую шенгенскую визу количество заявлений от россиян не уменьшится.
Обновлено в 07:23
Политика

Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады

Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.
Обновлено в 06:27
Экономика

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору спелого арбуза

Обновлено в 08:53
Политика

В Станице Луганской начинаются работы по разминированию моста

Обновлено вчера в 17:42
Общество

Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами

Согласно результатам социологического исследования, проведенного "Левада-Центром", ведущий канала "Россия 1" Владимир Соловьев вызывает у россиян наибольшее доверие среди журналистов, передает РБК.
Обновлено в 04:14
Общество

Алексиевич совершила каминг-аут

Обновлено в 04:05
Футбол

Агент заявил, что Джорджевич может перейти в «Локомотив»

Игорь Глушевич, который представляет интересы форварда «Зенита» Луки Джорджевича, рассказал о возможном трансфере клиента в московский «Локомотив».
Обновлено в 06:56
Гаджеты

Mac Book прорекламировал Surface Laptop 2 в ролике Microsoft

Новая реклама Microsoft полностью построена на троллинге ноутбука MacBook от Apple.
Обновлено в 08:40
Хоккей

Овечкин ответил на слова Панарина об отсутствии изменений в России с 90-х

Ранее Панарин, который родился в Коркино (город в Челябинской области), в интервью Sports.ru заявил, что с 1990-х годов в России ничего не изменилось.
Обновлено в 08:04
Культура

Первое издание книги о Гарри Поттере продали за 40 тысяч долларов

Обновлено в 08:25
Политика

Германия отказалась выплачивать военные репарации Польше

Германия окончательно закрыла вопрос о выплате репараций Польше за ущерб, который был нанесен во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 16:14
Спорт

Ярославль и Кемерово примут матчи ЧМ-2022 по волейболу

Международная федерация волейбола (FIVB) огласила список всех городов, которые примут матчи мужского чемпионата мира-2022.
Обновлено в 08:23
Политика

Папа Римский признался, что хотел бы посетить Россию

Папа Римский Франциск в ответ на приглашение российской оперной певицы Светланы Касьян признался, что с удовольствием приехал бы в Россию.
Обновлено в 08:27
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