Футбол

Дубль Пулишича помог «Челси» выиграть «Ред Булл Зальцбург»Soccer.ru вчера в 15:55

"Челси", благодаря дублю Пулишича обыграл "Ред Булл Зальцбург".
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Подробнее о событии

Педро забил умопомрачительный гол пяткой с лету в матче с «Зальцбургом»

Sport24.ruвчера в 17:28

«Челси» забил «Зальцбургу» пять голов в товарищеском матче

Нева Спортвчера в 16:10

Дубль Пулишича помог «Челси» обыграть «Зальцбург»

Спорт-Экспрессвчера в 15:59

«Челси» одержал победу в товарищеском матче с «Ред Булл Зальцбургом»

Чемпионатвчера в 16:11

«Челси» выиграл у «Зальцбурга» в товарищеском матче, забив пять голов

Sportbox.RUвчера в 15:57

Дубль Пулишича помог «Челси» обыграть «РБ Зальцбург»

Советский спортвчера в 15:52

«Челси» выиграл у «Зальцбурга» в товарищеском матче, забив пять голов

Матч ТВвчера в 15:57
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Политика

В МЧС назвали причины распространения лесных пожаров в Сибири

Обновлено в 04:19
Общество

Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Шоу-бизнес

Любовь Толкалину подозревают в романе с Борисом Гребенщиковым

Друзья Гребенщикова утверждают, что актриса сопровождает музыканта уже больше двух лет.
Обновлено в 02:31
Футбол

Салах, Мане и Фирмино могут пропустить Суперкубок Англии

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о кадровых проблемах команды в преддверии матча за Суперкубок Англии с "Манчестер Сити".
Обновлено в 01:31
Политика

Кличко попросил НАБУ расследовать попытку подкупа Богдана

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с просьбой открыть уголовное производство после заявления главы Офиса президента Андрея Богдана о попытке подкупа.
Обновлено в 03:09
Экономика

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Общество

В Приамурье паводок подтопил 30 населенных пунктов

Число подтопленных дождевым паводком населенных пунктов в Приамурье за сутки увеличилось на три и сейчас составляет 30, сообщается на сайте правительства региона в среду.
Обновлено 30 июля в 22:13
Экономика

У главного продавца телерекламы в России сменится руководитель

В конце прошлого года от продаж рекламы был также отстранен первый заместитель гендиректора альянса Сергей Коптев.
Обновлено в 04:02
Технологии

Конгресс США намерен бороться с зависимостью от соцсетей

Американский Конгресс рассмотрит законопроект, который направлен на борьбу с зависимостью от соцсетей.
Обновлено в 01:08
Общество

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Авто

Продажи автомобилей в Петербурге падают третий месяц подряд

По итогам первого полугодия 2019 года в Петербурге было продано 73 822 новых легковых и легких коммерческих автомобиля — на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 04:39
Политика

Немецкий специалист по лесным пожарам сказал, нужно ли тушить Сибирь

Ведущий немецкий специалист по пожарам в России, руководитель Центра глобального мониторинга пожаров во Фрайбурге Йоханн Георг Гольдаммер рассказал, стоит ли тушить пожары в Сибири.
Обновлено в 04:25
Общество

Мощный тайфун «Випа» обрушит на Приморье ливни

Синоптики сообщили о приближающемся тайфуне "Випа", который достигнет Приморья 12-13 августа.
Обновлено в 01:30
Здоровье

Врачи рассказали об опасности летнего похолодания

Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РИА Новости, что прошедший вторник стал самым холодным днём с начала июля.
Обновлено вчера в 20:20
Энергетика

«Газпром нефть» может получить льготы для крупнейшего месторождения

Компания «Газпром нефть» может получить вычет по налогу на добычу полезных ископаемых в качестве льготы на разработку Приобского месторождения.
Обновлено в 03:28
Происшествия

Жителя Челябинска задержали за убийство девушки-блогера в Москве

Подозреваемым является 33-летний житель Челябинска Максим Гареев.
Обновлено в 01:06
Футбол

Жирков: хорошо отношусь к использованию VAR в игре с «Краснодаром»

Полузащитник петербургского "Зенита" Юрий Жирков заявил, что он положительно относится к использованию системы видеопомощи арбитрам (VAR) во время матча петербуржцев с "Краснодаром".
Обновлено в 04:38
Экономика

Mitsubishi отказалась инвестировать в «Арктик СПГ – 2»

Японская корпорация Mitsubishi приняла решение не инвестировать в строительство завода по сжижению природного газа (СПГ) «Арктик СПГ – 2». Об этом сообщило агентство Bloomberg и подтвердила ТАСС пресс-служба компании.
Обновлено в 03:01
Здоровье

Минздрав попросил жителей регионов с пожарами меньше курить

Министерство здравоохранения выпустило рекомендации для жителей регионов России, которые подвержены лесным пожарам и задымлению.
Обновлено вчера в 12:09
Общество

Российским магазинам грозят штрафы за неправильную выкладку молока

Роспотребнадзор хочет штрафовать торговые сети за неправильную выкладку молока.
Обновлено в 02:30
Общество

Алибасов передумал судиться с производителем «Крота»

Продюсер Бари Алибасов не станет обращаться в суд с иском к производителям средства для прочистки труб «Крот».
Обновлено вчера в 13:28
Политика

Порошенко сказал, кем видит себя через 10 лет

Бывший украинский президент Петр Порошенко рассказал, кем видит себя через 10 лет. Об этом он сказал в интервью "Украинской Правде".
Обновлено в 02:32
Политика

Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине

В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Баскетбол

ЦСКА подписал контракт с экс-игроком НБА Бэйкером

Обновлено в 03:56
Происшествия

Стало известно состояние пострадавших на пороховом заводе в Перми

Двое пострадавших на пороховом заводе в Перми находятся в тяжёлом состоянии.
Обновлено вчера в 14:30
Политика

Аксёнов пообещал пожаловаться Путину на мобильных операторов

Глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал пожаловаться президенту России Владимиру Путину на действия мобильных операторов, которые ухудшают условия обслуживания абонентов в Крыму.
Обновлено вчера в 11:16
Экономика

Россияне получили возможность взять ипотечные каникулы

В России с 31 июля в силу вступил закон о возможности взять ипотечные каникулы для граждан.
Обновлено вчера в 03:12
Армия и оружие

В Балтийском море начались учения ВМФ «Океанский щит-2019»

В Балтийском море стартовали оперативные учения "Океанский щит-2019", сообщили в Минобороны.
Обновлено в 04:25
Музыка

В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»

В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток 50». Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено вчера в 22:39
Экономика

Медведев распорядился выделить более 15 млрд рублей для экономики ДФО

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о дополнительном выделении более 15,5 млрд рублей на развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в 2019—2021 годах.
Обновлено вчера в 23:36
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