Футбол
Дубль Пулишича помог «Челси» выиграть «Ред Булл Зальцбург»Soccer.ru вчера в 15:55
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 04:48, Ашберн
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Шоу-бизнес
Любовь Толкалину подозревают в романе с Борисом Гребенщиковым
Друзья Гребенщикова утверждают, что актриса сопровождает музыканта уже больше двух лет.
Обновлено в 02:31
Футбол
Салах, Мане и Фирмино могут пропустить Суперкубок Англии
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о кадровых проблемах команды в преддверии матча за Суперкубок Англии с "Манчестер Сити".
Обновлено в 01:31
Политика
Кличко попросил НАБУ расследовать попытку подкупа Богдана
Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с просьбой открыть уголовное производство после заявления главы Офиса президента Андрея Богдана о попытке подкупа.
Обновлено в 03:09
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Общество
В Приамурье паводок подтопил 30 населенных пунктов
Число подтопленных дождевым паводком населенных пунктов в Приамурье за сутки увеличилось на три и сейчас составляет 30, сообщается на сайте правительства региона в среду.
Обновлено 30 июля в 22:13
Экономика
У главного продавца телерекламы в России сменится руководитель
В конце прошлого года от продаж рекламы был также отстранен первый заместитель гендиректора альянса Сергей Коптев.
Обновлено в 04:02
Технологии
Конгресс США намерен бороться с зависимостью от соцсетей
Американский Конгресс рассмотрит законопроект, который направлен на борьбу с зависимостью от соцсетей.
Обновлено в 01:08
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Авто
Продажи автомобилей в Петербурге падают третий месяц подряд
По итогам первого полугодия 2019 года в Петербурге было продано 73 822 новых легковых и легких коммерческих автомобиля — на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 04:39
Политика
Немецкий специалист по лесным пожарам сказал, нужно ли тушить Сибирь
Ведущий немецкий специалист по пожарам в России, руководитель Центра глобального мониторинга пожаров во Фрайбурге Йоханн Георг Гольдаммер рассказал, стоит ли тушить пожары в Сибири.
Обновлено в 04:25
Общество
Мощный тайфун «Випа» обрушит на Приморье ливни
Синоптики сообщили о приближающемся тайфуне "Випа", который достигнет Приморья 12-13 августа.
Обновлено в 01:30
Здоровье
Врачи рассказали об опасности летнего похолодания
Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РИА Новости, что прошедший вторник стал самым холодным днём с начала июля.
Обновлено вчера в 20:20
Энергетика
«Газпром нефть» может получить льготы для крупнейшего месторождения
Компания «Газпром нефть» может получить вычет по налогу на добычу полезных ископаемых в качестве льготы на разработку Приобского месторождения.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Жителя Челябинска задержали за убийство девушки-блогера в Москве
Подозреваемым является 33-летний житель Челябинска Максим Гареев.
Обновлено в 01:06
Футбол
Жирков: хорошо отношусь к использованию VAR в игре с «Краснодаром»
Полузащитник петербургского "Зенита" Юрий Жирков заявил, что он положительно относится к использованию системы видеопомощи арбитрам (VAR) во время матча петербуржцев с "Краснодаром".
Обновлено в 04:38
Экономика
Mitsubishi отказалась инвестировать в «Арктик СПГ – 2»
Японская корпорация Mitsubishi приняла решение не инвестировать в строительство завода по сжижению природного газа (СПГ) «Арктик СПГ – 2». Об этом сообщило агентство Bloomberg и подтвердила ТАСС пресс-служба компании.
Обновлено в 03:01
Здоровье
Минздрав попросил жителей регионов с пожарами меньше курить
Министерство здравоохранения выпустило рекомендации для жителей регионов России, которые подвержены лесным пожарам и задымлению.
Обновлено вчера в 12:09
Общество
Российским магазинам грозят штрафы за неправильную выкладку молока
Роспотребнадзор хочет штрафовать торговые сети за неправильную выкладку молока.
Обновлено в 02:30
Общество
Алибасов передумал судиться с производителем «Крота»
Продюсер Бари Алибасов не станет обращаться в суд с иском к производителям средства для прочистки труб «Крот».
Обновлено вчера в 13:28
Политика
Порошенко сказал, кем видит себя через 10 лет
Бывший украинский президент Петр Порошенко рассказал, кем видит себя через 10 лет. Об этом он сказал в интервью "Украинской Правде".
Обновлено в 02:32
Политика
Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине
В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Баскетбол
ЦСКА подписал контракт с экс-игроком НБА Бэйкером
Обновлено в 03:56
Происшествия
Стало известно состояние пострадавших на пороховом заводе в Перми
Двое пострадавших на пороховом заводе в Перми находятся в тяжёлом состоянии.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Аксёнов пообещал пожаловаться Путину на мобильных операторов
Глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал пожаловаться президенту России Владимиру Путину на действия мобильных операторов, которые ухудшают условия обслуживания абонентов в Крыму.
Обновлено вчера в 11:16
Экономика
Россияне получили возможность взять ипотечные каникулы
В России с 31 июля в силу вступил закон о возможности взять ипотечные каникулы для граждан.
Обновлено вчера в 03:12
Армия и оружие
В Балтийском море начались учения ВМФ «Океанский щит-2019»
В Балтийском море стартовали оперативные учения "Океанский щит-2019", сообщили в Минобороны.
Обновлено в 04:25
Музыка
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток 50». Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено вчера в 22:39
Экономика
Медведев распорядился выделить более 15 млрд рублей для экономики ДФО
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о дополнительном выделении более 15,5 млрд рублей на развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в 2019—2021 годах.
Обновлено вчера в 23:36