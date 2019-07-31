Футбол
Дубль Пулишича помог «Челси» выиграть «Ред Булл Зальцбург»Soccer.ru вчера в 15:55
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Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Общество
В Нидерландах запретили скрывать лицо
В Нидерландах официально запретили появление в общественных местах - в одежде, скрывающей лицо, в том числе в мусульманских головных уборах - бурках и никабах.
Обновлено в 04:48
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Политика
Порошенко заявил, что он лично составлял текст Минских соглашений
Петр Порошенко, ранее занимавший пост президента Украины, заявил о том, что он лично работал над текстом Минских соглашений совместно с Ангелой Меркель, являющейся канцлером Германии.
Обновлено в 07:33
Общество
Для тушения пожаров в Сибири вызовут искусственные дожди
Обновлено в 05:15
Гаджеты
На смартфонах Huawei появится российская операционная система
На смартфонах Huawei до конца текущего года будет запущена российская операционная система «Аврора».
Обновлено вчера в 16:50
Общество
ФБК нашел у семьи заместительницы Собянина, ответственной за выборы, имущество на 6,5 млрд рублей
По данным ФБК, семья Сергуниной владеет имуществом на 6,5 млрд рублей.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие
Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников
Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
Военные рассчитывают потушить пожары в Сибири за пять суток
Обновлено вчера в 20:56
Общество
Финляндия ужесточила визовые требования для россиян
В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Экономика
В России хотят потратить 5 млрд рублей на новую породу кур
Чтобы сформировать поголовье «родительских» птиц численностью 35 тысяч, необходимо выделить на поддержку птицефабрик 5,1 млрд рублей из средств федерального бюджета, еще более 3 млрд рублей планируется привлечь из внебюджетных источников.
Обновлено в 05:07
Экономика
Росстат впервые за два года зафиксировал в России дефляцию
Российское статистическое ведомство впервые с сентября 2017 года зафиксировало в отечественных магазинах снижение потребительских цен за неделю.
Обновлено вчера в 17:25
Общество
Минувший июль был самым холодным в Москве в XXI веке
Ранее сообщалось, что последний день июля стал самым холодным в Москве по меньшей мере за 70 лет.
Обновлено в 06:14
Общество
Психологи прокуратуры определили моральные ценности коррупционеров
«Наиболее важный и неожиданный результат был в том, что для коррупционных преступников значимость материального благосостояния была весьма невысока, вопреки всем стереотипам», — заявила ведущий специалист университета прокуратуры.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
На Балтике стартовали учения ВМФ России «Океанский щит — 2019»
Привлечено 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов, 10 634 человека личного состава Вооружённых сил РФ, проинформировали в Минобороны.
Обновлено в 04:20
Политика
«Роскосмос» планирует не менее четырех пусков с Восточного в 2020 году
Госкорпорация "Роскосмос" планирует провести не менее четырех пусков ракет "Союз" с космодрома Восточный в следующем году, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Актера «Современника» арестовали за роль полицейского
Обновлено вчера в 10:41
Армия и оружие
Пентагон подтвердил ведение подготовки бойцов сирийской группировки
Пентагон подтвердил, что занимается подготовкой бойцов группировки «Магавир Ас-Саура» в Сирии, в районе Эт-Танфа.
Обновлено в 07:41
Музыка
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток 50». Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено вчера в 22:39
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Математическая задача школьного уровня вызвала споры в Сети. Пример опубликовал на своей странице в Twitter пользователь pjmdoll.
Обновлено в 05:37
Общество
Фонтаны Петербурга не отключат на День ВДВ
Обновлено в 06:21
Происшествия
Врачи нашли во рту у ребенка 526 лишних зубов
В Индии врачи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов, сообщает Times of India. Мальчик жаловался на сильную боль в нижней челюсти.
Обновлено в 07:04
Политика
Саперы ВСУ начали разминировать территорию у моста в Станице Луганской
Украинские саперы начали разминировать территорию, прилегающую к мосту в районе пункта пропуска «Станица Луганская», сообщили в администрации поселка.
Обновлено в 06:12
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
Архангельский альпинист погиб в горах Таджикистана
Обновлено в 07:32
Общество
Что изменилось в жизни россиян с 1 августа 2019 года
В-четвертых, в августе в стране вводится ответственность за так называемое «зарплатное рабство», то есть случаи, при которых работодатель не хочет переводить зарплаты сотрудникам на счет выбранного человеком банка.
Обновлено вчера в 23:03