Футбол

Дубль Пулишича помог «Челси» выиграть «Ред Булл Зальцбург»Soccer.ru 15:55

"Челси", благодаря дублю Пулишича обыграл "Ред Булл Зальцбург".
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Фрэнк Лэмпард: «Пулишич продемонстрировал высокий уровень в матче с „Зальцбургом“»

Спорт-Экспресс20:42

Педро забил умопомрачительный гол пяткой с лету в матче с «Зальцбургом»

Sport24.ru17:28

«Челси» одержал победу в товарищеском матче с «Ред Булл Зальцбургом»

Чемпионат16:11

«Челси» забил «Зальцбургу» пять голов в товарищеском матче

Нева Спорт16:10

«Челси» выиграл у «Зальцбурга» в товарищеском матче, забив пять голов

Sportbox.RU15:57

Дубль Пулишича помог «Челси» обыграть «РБ Зальцбург»

Советский спорт15:52

«Челси» выиграл у «Зальцбурга» в товарищеском матче, забив пять голов

Матч ТВ15:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 21:10, Ашберн
Футбол

Украинец Хачериди станет игроком ЦСКА

Украинский защитник Евгений Хачериди станет игроком московского футбольного клуба ЦСКА.
Обновлено в 06:16
Здоровье

Гибель десятков россиян на курортах Турции признали нормой

По словам дипломата, в текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками.
Обновлено в 11:48
Политика

«Мирный план Зеленского»: Депутат Рады отомстил русской журналистке

"Мирный план президента Зеленского в действии", - заключает она.
Обновлено в 12:31
Политика

Власти Британии дополнительно выделили $2,6 млрд на подготовку Brexit

Власти Великобритании сообщили о выделении дополнительных $2,6 млрд на подготовку королевства к выходу из Евросоюза.
Обновлено в 20:52
Армия и оружие

Военные намерены потушить пожары в Сибири за пять дней

Военные рассчитывают потушить очаги пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за пять суток, сообщили «Известиям» источники в Минобороны.
Обновлено в 20:40
Наука

Ученый объяснил, почему человечество не сможет избавиться от тараканов

Обновлено в 10:39
Политика

Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами, охватившими целый ряд регионов страны, сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 16:39
Технологии

Вероника Горячева о превращении бесплатных услуг в платные

Вероника Горячева о превращении бесплатных услуг в платные "Позитивный" опыт операторов связи, практикующих принудительное подключение платных услуг с недолгим льготным периодом, для отказа от которых нужны действия со стороны абонента, перенимают банкиры.
Обновлено в 18:22
Футбол

«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»

Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.
Обновлено в 05:58
Происшествия

ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов

Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
Обновлено в 15:14
Происшествия

Самолеты МЧС начали тушить лесные пожары в Красноярском крае

Авиация МЧС начала тушить лесные пожары на севере Красноярского края.
Обновлено в 03:26
Экономика

Работающим пенсионерам пересчитают пенсии

Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:27
Общество

Суд установил порядок встреч Глушакова с детьми

Алиса Образцова, адвокат экс-супруги Дениса Глушакова - Дарьи, рассказала о том, какие условия общения со своими детьми для бывшего капитана московского "Спартака" установил суд.
Обновлено в 15:54
Наука

Выброс рутения в 2017 году связали с производством источника нейтрино

Обновлено 29 июля в 03:45
Путешествия

Аэропорт Сардинии вернул на пляжи 10 тонн песка и камней

Обновлено в 17:03
Экономика

Премьер-министр Грузии назвал причину рекордного падения лари

Глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе обвинил «фундаментальные факторы» в существенном обесценивании национальной валюты — лари.
Обновлено в 02:46
Происшествия

На заводе Exxon Mobil в Техасе произошел пожар

Обновлено в 16:12
Общество

Военные части пока остаются у «Херсонеса Таврического»

Директор музея Елена Морозова отметила, что военные части пока не переехали.
Обновлено в 10:53
Политика

Теледебаты демократов приостановили из-за акции протеста

Обновлено в 21:04
Политика

Кличко встретился в США с адвокатом Трампа

Мэр столицы Украины Киева Виталий Кличко встретился в США с адвокатом американского лидера Дональда Трампа, бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.
Обновлено в 04:48
Общество

В Россию запретят ввозить фрукты из Китая

В Россию будет запрещен ввоз семечковых и косточковых фруктов из Китая с 10 августа.
Обновлено в 08:34
Энергетика

Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года

Первый газ по "Северному потоку-2" поступит к полуночи 31 декабря 2019 года, сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте компании.
Обновлено в 05:19
Авто

Renault озвучил стоимость Megane RS Trophy-R

Даже без каких-либо дополнительных опций, французский рекордсмен Megane RS Trophy-R от Renault стоит безумно дорого: автопроизводитель объявил стартовую цену в 51 140 фунтов стерлингов (почти 4 млн рублей) в Великобритании.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Актер «Современника» арестован за ролик, оскорбляющий полицию

Обновлено в 09:18
Армия и оружие

В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа

КНДР 31 июля провела испытательный запуск управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа, сообщает ЦТАК.
Обновлено в 18:03
Здоровье

В Тверской области пройдет капитальный ремонт Кимрской ЦРБ

Губернатор Тверской области Игорь Руденя подчеркнул: очень важно провести качественный ремонт учреждения – это позволит улучшить условия для пациентов и специалистов больницы.
Обновлено в 13:34
Общество

В Приморье прогнозируют мощный тайфун

Синоптики прогнозируют приход мощного тайфуна в Приморье. Предположительно он обрушится на регион после четвертого августа.
Обновлено в 07:16
Политика

Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена

Обновлено в 14:31
Авто

Опубликованы изображения будущего Lamborghini Concept

Автор рендера Гаспаре Контичелли представил потенциально новый Lamborghini SV-719, который станет основой для будущих суперкаров итальянского бренда.
Обновлено в 13:42
Происшествия

В Калифорнии разбился истребитель F-16

Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:17
Главное