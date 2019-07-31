Футбол
Дубль Пулишича помог «Челси» выиграть «Ред Булл Зальцбург»Soccer.ru 15:55
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 21:10, Ашберн
Футбол
Украинец Хачериди станет игроком ЦСКА
Украинский защитник Евгений Хачериди станет игроком московского футбольного клуба ЦСКА.
Обновлено в 06:16
Здоровье
Гибель десятков россиян на курортах Турции признали нормой
По словам дипломата, в текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками.
Обновлено в 11:48
Политика
«Мирный план Зеленского»: Депутат Рады отомстил русской журналистке
"Мирный план президента Зеленского в действии", - заключает она.
Обновлено в 12:31
Политика
Власти Британии дополнительно выделили $2,6 млрд на подготовку Brexit
Власти Великобритании сообщили о выделении дополнительных $2,6 млрд на подготовку королевства к выходу из Евросоюза.
Обновлено в 20:52
Армия и оружие
Военные намерены потушить пожары в Сибири за пять дней
Военные рассчитывают потушить очаги пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за пять суток, сообщили «Известиям» источники в Минобороны.
Обновлено в 20:40
Политика
Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами, охватившими целый ряд регионов страны, сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 16:39
Технологии
Вероника Горячева о превращении бесплатных услуг в платные
Вероника Горячева о превращении бесплатных услуг в платные "Позитивный" опыт операторов связи, практикующих принудительное подключение платных услуг с недолгим льготным периодом, для отказа от которых нужны действия со стороны абонента, перенимают банкиры.
Обновлено в 18:22
Футбол
«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»
Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.
Обновлено в 05:58
Происшествия
ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов
Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
Обновлено в 15:14
Происшествия
Самолеты МЧС начали тушить лесные пожары в Красноярском крае
Авиация МЧС начала тушить лесные пожары на севере Красноярского края.
Обновлено в 03:26
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:27
Общество
Суд установил порядок встреч Глушакова с детьми
Алиса Образцова, адвокат экс-супруги Дениса Глушакова - Дарьи, рассказала о том, какие условия общения со своими детьми для бывшего капитана московского "Спартака" установил суд.
Обновлено в 15:54
Наука
Выброс рутения в 2017 году связали с производством источника нейтрино
Обновлено 29 июля в 03:45
Путешествия
Аэропорт Сардинии вернул на пляжи 10 тонн песка и камней
Обновлено в 17:03
Экономика
Премьер-министр Грузии назвал причину рекордного падения лари
Глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе обвинил «фундаментальные факторы» в существенном обесценивании национальной валюты — лари.
Обновлено в 02:46
Происшествия
На заводе Exxon Mobil в Техасе произошел пожар
Обновлено в 16:12
Общество
Военные части пока остаются у «Херсонеса Таврического»
Директор музея Елена Морозова отметила, что военные части пока не переехали.
Обновлено в 10:53
Политика
Теледебаты демократов приостановили из-за акции протеста
Обновлено в 21:04
Политика
Кличко встретился в США с адвокатом Трампа
Мэр столицы Украины Киева Виталий Кличко встретился в США с адвокатом американского лидера Дональда Трампа, бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.
Обновлено в 04:48
Общество
В Россию запретят ввозить фрукты из Китая
В Россию будет запрещен ввоз семечковых и косточковых фруктов из Китая с 10 августа.
Обновлено в 08:34
Энергетика
Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года
Первый газ по "Северному потоку-2" поступит к полуночи 31 декабря 2019 года, сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте компании.
Обновлено в 05:19
Авто
Renault озвучил стоимость Megane RS Trophy-R
Даже без каких-либо дополнительных опций, французский рекордсмен Megane RS Trophy-R от Renault стоит безумно дорого: автопроизводитель объявил стартовую цену в 51 140 фунтов стерлингов (почти 4 млн рублей) в Великобритании.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
КНДР 31 июля провела испытательный запуск управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа, сообщает ЦТАК.
Обновлено в 18:03
Здоровье
В Тверской области пройдет капитальный ремонт Кимрской ЦРБ
Губернатор Тверской области Игорь Руденя подчеркнул: очень важно провести качественный ремонт учреждения – это позволит улучшить условия для пациентов и специалистов больницы.
Обновлено в 13:34
Общество
В Приморье прогнозируют мощный тайфун
Синоптики прогнозируют приход мощного тайфуна в Приморье. Предположительно он обрушится на регион после четвертого августа.
Обновлено в 07:16
Политика
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
Обновлено в 14:31
Авто
Опубликованы изображения будущего Lamborghini Concept
Автор рендера Гаспаре Контичелли представил потенциально новый Lamborghini SV-719, который станет основой для будущих суперкаров итальянского бренда.
Обновлено в 13:42
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель F-16
Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:17