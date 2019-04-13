Футбол

Дубль Погба с пенальти принес «МЮ» победу над «Вест Хэмом»Матч ТВ вчера в 14:25

Манчестер Юнайтед — Вест Хэм
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
Поль Погба
19′
Хуан Мата
34′
49′
Фелипе Андерсон
Хуан Мата
Маркус Рэшфорд
55′
62′
Мануэль Лансини
Грэйди Диангана
73′
Хавьер Эрнандес
Мичейл Антонио
Ромелу Лукаку
Мэйсон Гринвуд
75′
Маркос Рохо
Андреас Перейра
75′
76′
Пабло Сабалета
Райан Фредерикс
79′
Райан Фредерикс
Поль Погба
80′
В матче 34-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Вест Хэмом». В первом тайме счет открыл полузащитник «красных дьяволов» Поль Погба, который забил с пенальти, назначенного за фол на Хуане Мате.
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