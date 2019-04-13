Дубль Погба с пенальти принес «МЮ» победу над «Вест Хэмом»Матч ТВ вчера в 14:25

В матче 34-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Вест Хэмом». В первом тайме счет открыл полузащитник «красных дьяволов» Поль Погба, который забил с пенальти, назначенного за фол на Хуане Мате.

Дубль Погба с пенальти принес «МЮ» победу над «Вест Хэмом»

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