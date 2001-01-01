Футбол

Дубль Погба принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Борнмутом»
Вести.Ru
13:38

Манчестер Юнайтед — Борнмут
4 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
Поль Погба
5′
Поль Погба
33′
Эшли Янг
36′
Маркус Рэшфорд
45′
45′+2′
Натан Аке
Андер Эррера
51′
66′
Дэвид Брукс
Лис Муссе
66′
Каллум Уилсон
Райан Фрейзер
Маркус Рэшфорд
Ромелу Лукаку
70′
Ромелу Лукаку
72′
Андер Эррера
Андреас Перейра
76′
Эрик Бертран Байи
79′
82′
Натан Аке
Тайрон Мингз
Антони Марсьяль
Фил Джонс
82′
Матчем между "Манчестер Юнайтед" и "Борнмут" завершился 20-й тур чемпионата Англии. Под руководством Уле-Гуннара Сульшера "красные дьяволы" одержали третью победу подряд, обыграв гостей со счетом 4:1. В составе хозяев поля дубль оформил Поль Погба.
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