Футбол

Дубль Погба помог «Манчестер Юнайтед» победить «Борнмут» в матче АПЛ
RT на русском
13:29

Манчестер Юнайтед — Борнмут
4 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
Поль Погба
5′
Поль Погба
33′
Эшли Янг
36′
Маркус Рэшфорд
45′
45′+2′
Натан Аке
Андер Эррера
51′
66′
Дэвид Брукс
Лис Муссе
66′
Каллум Уилсон
Райан Фрейзер
Маркус Рэшфорд
Ромелу Лукаку
70′
Ромелу Лукаку
72′
Андер Эррера
Андреас Перейра
76′
Эрик Бертран Байи
79′
82′
Натан Аке
Тайрон Мингз
Антони Марсьяль
Фил Джонс
82′
«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Борнмутом» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая на «Олд Траффорд», завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля. В составе «Манчестер Юнайтед» дубль оформил Поль Погба.
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