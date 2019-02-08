Футбол

Дубль Погба помог «Манчестер Юнайтед» крупно обыграть «Фулхэм»РИА Новости 09:27

Фулхэм — Манчестер Юнайтед
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Крэйвен Коттедж»
14′
Поль Погба
23′
Антони Марсьяль
Джо Брайен
25′
Калум Чемберс
38′
43′
Неманья Матич
Андре Шюррле
Сайрус Кристи
53′
65′
Поль Погба
70′
Антони Марсьяль
Алексис Санчес
74′
Поль Погба
Скотт Мактомини
Райан Бабел
Том Кэрни
77′
Джо Брайен
Райан Сессеньон
81′
85′
Андер Эррера
Эрик Бертран Байи
Александар Митрович
90′
90′
Давид де Хеа
Футболисты "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграли "Фулхэм" в матче 26-го тура чемпионата Англии. Игра в Лондоне завершилась победой "Юнайтед" со счетом 3:0. Дубль сделал Поль Погба (14-я и 65-я минуты), второй гол француз забил с пенальти. Еще один мяч на счету Антони Марсьяля (23).
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Поль Погба
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Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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