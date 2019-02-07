Футбол
Дубль Погба помог «Манчестер Юнайтед» крупно обыграть «Фулхэм»РИА Новости 09:27
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Крэйвен Коттедж»
|14′
Поль Погба
|23′
Антони Марсьяль
Джо Брайен
|25′
Калум Чемберс
|37′
|43′
Неманья Матич
Андре Шюррле
Сайрус Кристи
|53′
|65′
Поль Погба
|70′
Антони Марсьяль
Алексис Санчес
|74′
Поль Погба
Скотт Мактомини
Райан Бабел
Том Кэрни
|77′
Джо Брайен
Райан Сессеньон
|81′
|85′
Андер Эррера
Эрик Бертран Байи
Александар Митрович
|90′
|90′
Давид де Хеа
|50%
|Владение мячом
|50%
|78%
|Процент точных передач
|78%
|5
|Удары в сторону ворот
|4
|3
|Удары в створ ворот
|7
|4
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|3
|5
|Угловые
|4
|19
|Отборы
|5
|13
|Фолы
|9
|3
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Фулхэм
Расстановка 4‑5‑1
25
Рико
4
Одои
20
Ле Маршан
13
Рим
3
Сессеньон
22
Кристи
5
Чемберс
19
Вьетто
24
Сери
10
Кэрни
9
Митрович
1
Де Хеа
20
Далот
12
Смоллинг
4
Джонс
23
Шоу
3
Байи
31
Матич
39
Мактомини
8
Мата
9
Лукаку
7
Санчес
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑3‑3
Футболисты "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграли "Фулхэм" в матче 26-го тура чемпионата Англии. Игра в Лондоне завершилась победой "Юнайтед" со счетом 3:0. Дубль сделал Поль Погба (14-я и 65-я минуты), второй гол француз забил с пенальти. Еще один мяч на счету Антони Марсьяля (23).
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