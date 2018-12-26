Футбол

Дубль Погба помог «МЮ» одержать вторую подряд победу при Сульшере
Чемпионат
11:50

За гостей голом отметился датский защитник Матиас Занка Йоргенсен. Таким образом, манкунианцы одержали вторую подряд победу в АПЛ после того, как команду возглавил Уле-Гуннар Сульшер. «Хаддерсфилд» потерпел шестое кряду поражение.
Чемпионат11:50

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Дубль Погба помог «Манчестер Юнайтед» выиграть второй матч под руководством Сульшера

Советский спорт11:49

Поль Погба: «Рад трем набранным очкам и двум забитым голам»

Матч ТВ15:19

Уле Гуннар Сульшер: «Пока не привык к тому, что являюсь главным тренером „МЮ“»

Спорт-Экспресс13:31

Сульшер: Лукаку, Санчес и Марсьяль хороши в атаке, было бы здорово вернуть их

Чемпионат13:08

Погба порадовался дублю в матче «Манчестер Юнайтед» - «Хаддерсфилд»

Газета.Ru15:12

Сульшер – пятый тренер «МЮ», стартовавший с двух побед в чемпионате. Так же начинал и Моуринью

Sports.ru15:13

Погба: «Очень рад трем очкам и двум голам в матче с „Хаддерсфилдом“»

Sport24.ru14:12
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